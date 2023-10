Prva dostava bureka z dronom na svetu: na gradu ga je 'sprejel' Janković

Prvič na svetu in zgodilo se je v Ljubljani. Brezpilotni letalnik podjetja OneDrone je v zgodnjih jutranjih urah poletel na avtomatizirano misijo čez prestolnico, iz Burek Olimpije do Ljubljanskega gradu, najvišje točke v mestu, kjer ga je sprejel župan Ljubljane Zoran Janković . Let z Bavarskega dvora na dvorišče gradu je trajal dobro minuto.

Kot so sporočili organizatorji, je bil projekt izveden skladno z vsemi predpisi, zakonodajo in operativnim dovoljenjem, ob upoštevanju vseh zahtevanih varnostnih standardov. Zakonodaja s področja brezpilotnih zrakoplovov je še posebej zahtevna pri izvajanju operacij na urbanih območjih, zato je takšna dostava preko strogega središča mesta velika prelomnica tudi v širšem evropskem in svetovnem merilu, so še dodali.