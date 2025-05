Prva fontana piva na svetu vstopa v 10. sezono

Prva fontana piva na svetu, ki so jo v Žalcu postavili z denarjem od Eurojackpota, vstopa v 10. sezono. V tem času se je uveljavila kot pomembna obogatitev tamkajšnje turistične ponudbe, samo lani jo je denimo obiskalo skoraj 60.000 ljudi. In čeprav uradnega odprtja letos še ni bilo, so sodčki že polni, unikatni vrčki, ki jih je zasnoval priznani industrijski oblikovalec Oskar Kogoj, pa nared.