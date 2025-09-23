Slovenija
Prva gluha novinarka: Znakovni jezik je za nas kot za vas slovenščina
Kako bi se počutili, če ne bi mogli poslušati radia? Ali pa če bi se vam sredi avtoceste pokvaril avtomobil, vi pa ne bi mogli poklicati pomoči? Obeležujemo mednarodni dan gluhih, ki opozarja na nevidno invalidnost – gluhoto. V Sloveniji živi okoli 1500 gluhih, približno tisoč jih uporablja slovenski znakovni jezik. Ta je bil v preteklosti v procesu izobraževanja prepovedan, kar je eden izmed razlogov, da je skupnost gluhih med vsemi invalidi najslabše izobražena. Danes imajo gluhi v šolah pravico do tolmača, ki v vseh primerih še vedno ni uresničena. To je naš prvi jezik, tako kot je to za vas slovenščina, pravi Valerija Škof, ki je prva gluha novinarka v Sloveniji.
