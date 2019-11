Okolju škodljive agregate nadomeščajo veternice, fotovoltaika, mini hidroelektrarne ...

V Sloveniji imamo 161 oskrbovanih planinskih koč. Prav tako je obiskovalcem gora na voljo 17 bivakov, kar pomeni, da je skupno v teh 178 objektih na voljo 7400 ležišč in več kot 10 tisoč sedišč. Od leta 2014 število nočitev v planinskih kočah nenehno narašča, prav tako raste število tujih obiskovalcev, ki so že presegli število nočitev domačih planincev. Planinske postojanke so tako pomemben del turizma v Sloveniji. Če se tako radi pohvalimo, da je Slovenija zelena dežela in da je v ospredju turističnega razvoja trajnostni turizem, potem je ključno, da se v to vizijo vključi tudi planinsko infrastrukturo. O tem, kako zagotoviti prenovo planinskih koč, je spregovoril predsednik Planinske zveze Slovenije (PZS) Matej Planko , ki se je udeležil ponedeljkovega posveta Trajnostne koče v Sloveniji, ki je del projekta 'Sustainhuts', katerega cilj je vpeljava novih tehnologij izkoriščanja obnovljivih virov energije in s tem zniževanje emisij (CO2, NOx, SO2 in trdnih delcev), ki vplivajo na okolje neokrnjene narave v gorah. Obstaja namreč čistejši način, s katerim se lahko gorske koče oskrbujejo z električno energijo, kot so dizelski in bencinski agregati.

Pod okriljem GZS so se zbrali vsi ključni slovenski partnerji projekta – PZS, Razvojni center za vodikove tehnologije, Laboratorij za termoenergetiko Fakultete za strojništvo ter gost iz Španije - Pedro Casero Cabezón (predstavnik koordinatorja projekta Fundacije za razvoj novih vodikovih tehnologij iz španskega Aragona), ki se je osredotočil na izkoriščanje vodikove tehnologije, ki jo načrtujejo uvesti v eni od gorskih koč v Pirenejih. Na posvetu so predstavili tudi prve rezultate energetskih sanacij planinskih postojank.

Prva sezona obratovanja novih tehnologij se je izkazala za izredno uspešno, saj so obnovljivi viri energije uspeli pokriti vse potrebe po električni energiji in toploti, kljub rekordnemu obisku koče. "Obiskovalcem je tako še vedno na voljo vse udobje, ki ga je koča ponujala tudi prej, hkrati pa so se vplivi na naravno okolje Triglavskega narodnega parka bistveno zmanjšali," ugotavljajo v prvi evalvaciji.

Na Pogačnikovem domu so bile julija letos nameščene nove tehnologije, ki bodo konkretno izboljšale energetsko samozadostnost planinskih koč. Nov sistem oskrbe z električno energijo v celoti temelji na energiji sonca in vetra.

Po podatkih Mateja Planka je v Sloveniji 84 planinskih koč priklopljenih na javno električno omrežje, 33 koč elektriko pridobiva s pomočjo sončnih celic (od tega 6 zgolj s fotovoltaiko), 28 koč pa uporablja za pridobivanje elektrike dizelske in bencinske agregate. Prav slednji so velik onesnaževalec okolja, saj proizvajajo največ škodljivih emisij. Tudi Pogačarjev dom na tem področju ni bil izjema. Pred modifikacijo energetskega sistema so bile glavne emisije posledica delovanja dizelskega in občasno tudi bencinskega električnega agregata, ki sta skrbela za zadostno količino električne energije za potrebe delovanja različnih porabnikov v koči in čistilne naprave, agregat pa poganja tudi žičnico za transport materiala na kočo. Po investiciji sta oba agregata brez funkcije oziroma v rezervi, saj sončne celice in vetrna turbina skupaj s skladom litij-ionskih baterij skrbijo za zadostno količino električne energije za potrebe koče. Ogrevanje je v domu še vedno zagotovljeno z mešano biomaso.

Planinske koče energetsko zelo potratni objekti

Planko opozarja, da so planinski objekti relativno energetsko potratni za ogrevanje. V zadnjih obdobjih večjih sistemskih vlaganj v energetsko obnovo planinskih koč namreč ni bilo, saj se planinska društva soočajo s težavami pridobivanja ustreznega subvencioniranja, prav tako se ne morejo prijavljati kot društva na določene razpise za energetsko sanacijo manjših objektov. V PZS od leta 2011 svetujejo upravljavcem koč glede ekološke sanacije objekta in tudi glede učinkovite rabe energije. Certifikat okolju prijazna planinska koča, ki ga podeljujejo že od leta 2012, ima pri nas 29 planinskih koč, ki izpolnjujejo vse potrebne zahteve. Še več napredka na področju trajnostne oskrbe planinskih postojank si obetajo v prihajajočem letu, saj naj bi ministrstvo za gospodarstvo v začetku leta objavilo razpis v višini pet milijonov evrov za energetsko in okoljsko sanacijo koč.