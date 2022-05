Prva izredna seja novega sklica DZ: kaj imajo na mizi?

S spremembami zakona o vladi stranke na novo nastajajoče koalicije, torej Gibanje Svoboda, SD in Levica, predlagajo reorganizacijo prihodnje vlade. Ta bo imela 19 ministrstev in en vladni urad, torej tri ministrstva več kot v mandatu dosedanje vlade.

Predlog je v torek že dobil zeleno luč članov začasnega skupnega odbora DZ. Člani poslanskih skupin prihodnje koalicije so na seji izpostavljali, da bodo ministrstva z reorganizacijo bolj operativna, vlada pa bo zato lahko bolj učinkovito izvajala zastavljene politike. Nasprotnega mnenja so v SDS in NSi, ki bodo, kot kaže, v tem mandatu v opoziciji.