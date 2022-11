Areško Pohorje je gostilo prve smučarje. V začetku tedna je namreč zapadlo dovolj snega, da so lahko uredili proge in zagnali tri vlečnice. Po belih strminah so najprej začeli vijugati največji smučarski navdušenci, na ostalih smučiščih po Sloveniji bo pa na odprtje treba še malce počakati. Letošnjo sezono bodo sicer cene smučarskih vozovnic na slovenskih smučiščih nekoliko višje kot lani.