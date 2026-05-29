Prva lopata za JEK 2 bi lahko najprej padla leta 2032

V Genu so prepričani, da bi lahko vso dokumentacijo za državni prostorski načrt spisali do leta 2028. Na tej podlagi bi lahko država sprejela dokončno odločitev za gradnjo drugega bloka nuklearke. "Ko sprejmemo končno investicijsko odločitev, pomeni, da začnemo pripravljati dokumentacijo za gradbeno dovoljenje."

To bi projektu vzelo še dodatna štiri leta. Kar pomeni, da bi prva lopata lahko padla najprej leta 2032. "Če sklepamo, da to povprečno traja okrog sedem let, potem lahko pričakujemo poskusno obratovanje okrog leta 2040."

K uporabi in krepitvi jedrske energije se je v koalicijski pogodbi zavezala tudi nastajajoča vlada. Ob nadaljevanju projekta JEK 2 pa načrtujejo tudi uporabo malih modularnih reaktorjev.

Dejan Spasovski, ustanovitelj in lastnik ESGnovo, je prepričan, da bo čez 10 let "to primarna tehnologija in jo bodo države že masovno implementirale".

Težava jedrskih elektrarn je draga in počasna gradnja, modularni reaktorji s serijsko proizvodnjo naslavljajo prav to. Eden vodilnih razvijalcev nove tehnologije je britanski Rolls-Royce, podjetje, ki si deli korenine z legendarno znamko avtomobilov, a z njo ni več povezano. Britanci za podjetje pravijo, da je: "Najbrž vodilni proizvajalec majhnih modularnih reaktorjev v Evropi."

Britanci pa Slovenije – kot jedrske države – ne vidijo zgolj kot kupca, ampak tudi kot potencialnega partnerja pri razvoju inovacije, ki naslavlja tudi vprašanje razogljičenja družbe.

Barbara Uranjek Kozina, direktorica Britansko-slovenske gospodarske zbornice, pravi, da "lahko jedrske inovacije, posebej modularne nuklearke, pripomorejo, da imamo v prihodnosti učinkovito in okolju prijazno energijo, ki jo bomo v prihodnosti potrebovali vse več".