Slovenija

Prva lopata za JEK 2 bi lahko najprej padla leta 2032

Krško, 29. 05. 2026 18.34 pred 57 minutami 2 min branja 22

Avtor:
Marko Gregorc
Medtem ko se projekt izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem odvija s polno paro, investitor in domača energetska javnost z zanimanjem spremljata tudi razvoj tehnologije malih modularnih reaktorjev. Kaj ima s tem znamenita britanska znamka Rolls-Royce in kakšno energetsko prihodnost načrtuje nova vlada?

V Genu so prepričani, da bi lahko vso dokumentacijo za državni prostorski načrt spisali do leta 2028. Na tej podlagi bi lahko država sprejela dokončno odločitev za gradnjo drugega bloka nuklearke. "Ko sprejmemo končno investicijsko odločitev, pomeni, da začnemo pripravljati dokumentacijo za gradbeno dovoljenje."

To bi projektu vzelo še dodatna štiri leta. Kar pomeni, da bi prva lopata lahko padla najprej leta 2032. "Če sklepamo, da to povprečno traja okrog sedem let, potem lahko pričakujemo poskusno obratovanje okrog leta 2040."

K uporabi in krepitvi jedrske energije se je v koalicijski pogodbi zavezala tudi nastajajoča vlada. Ob nadaljevanju projekta JEK 2 pa načrtujejo tudi uporabo malih modularnih reaktorjev.

Dejan Spasovski, ustanovitelj in lastnik ESGnovo, je prepričan, da bo čez 10 let "to primarna tehnologija in jo bodo države že masovno implementirale".

Težava jedrskih elektrarn je draga in počasna gradnja, modularni reaktorji s serijsko proizvodnjo naslavljajo prav to. Eden vodilnih razvijalcev nove tehnologije je britanski Rolls-Royce, podjetje, ki si deli korenine z legendarno znamko avtomobilov, a z njo ni več povezano. Britanci za podjetje pravijo, da je: "Najbrž vodilni proizvajalec majhnih modularnih reaktorjev v Evropi."

Britanci pa Slovenije – kot jedrske države – ne vidijo zgolj kot kupca, ampak tudi kot potencialnega partnerja pri razvoju inovacije, ki naslavlja tudi vprašanje razogljičenja družbe.

Barbara Uranjek Kozina, direktorica Britansko-slovenske gospodarske zbornice, pravi, da "lahko jedrske inovacije, posebej modularne nuklearke, pripomorejo, da imamo v prihodnosti učinkovito in okolju prijazno energijo, ki jo bomo v prihodnosti potrebovali vse več".

KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
29. 05. 2026 21.17
Janševa vlada nas bo v teh 4 letih tako zapufala, da nam ne bo nihče dal več pufa niti za prvo lopato
First Last
29. 05. 2026 21.10
Uh tukaj bo curljal mimo dnarja..
enapi
29. 05. 2026 21.14
Sedaj še posebej
August Landmesser
29. 05. 2026 21.04
govori se da bi to finacirali iz kijeva...zelensski ima par deset miljard keša davkoplačevalcev eu - viška in rad investira...bivši komunist lažnivi janša je v kijev na poljskem ko se je začela SVO v ukrajini lazil prvi s podporo.. tako da ima on tam direktne veze...in je problem rešen in gradnja bo ...nekaj bodo seveda pobrali vodilni desnaci z đudi in snežicem...s preostankom keša bodo zgradili mlinčke tri na potoku bistričan
jedupančpil
29. 05. 2026 21.03
kaj se bodo nekateri spet omastili... kje je pa rotnik
Yon Dan
29. 05. 2026 21.01
Nikoli. Vse elektrarne, vsi daljnovodi, bodo kmalu preteklost. In vsi števci za zaračunavanje elektrike. Prišla bo kmalu Teslina prosta energija. Dovolj suženjstva in kraje ljudi na vsakem koraku. Svet se bo v tenelju spremenil. Hvala zavezništvu in Trumpu.
jedupančpil
29. 05. 2026 21.03
kva pijes? :) dej se men
enapi
29. 05. 2026 21.11
Sistem prenosa el. energije brez žic enostavno ni učinovit.
August Landmesser
29. 05. 2026 20.59
spet bo minister za infrastrukturo pri bivšem komunistu lažnivemu janši - vrtovec teolog....tako da je vse v božjih rokah...reference za minstra pa ima vrtovec...to pa ja...poleg teološkega izobraževanja je uspel napisati znamenito knjigo za v vsak slovenski dom...z naslovom ..." vloga nadškofa Šuštarja pri osamosvojitvi Slovenije " ....kaj več zaenkrat ni uspel ...takšna je pač božja volja...
August Landmesser
29. 05. 2026 20.56
Kaj ima s tem znamenita britanska znamka Rolls-Royce in kakšno energetsko prihodnost načrtuje nova vlada?....RR si bodo kupili janševiki vlade, kot pri teš 6 in Patriji bodo kradli...za rajo bo pod vlado desnaci lampa na živalsko maščobo...in sveče...petrolej in elektrika ne bo dosegljiva za rajo...enako je v usa sedaj ko vodijo usa desnaci in trump. ...za elito vse... za rajo pufe ...
jedupančpil
29. 05. 2026 21.04
ne treba delat ne pa socialo cuzat.... adi smolar... pa to
August Landmesser
29. 05. 2026 21.09
najbolj znani po delu so desnaci...vsi kapitalisti so desni....le da za njih dela raja...oni nikoli .
August Landmesser
29. 05. 2026 21.11
Mlakar...Puntarska...gre za stoletni boj raje proti desnim...
Fery Zaka
29. 05. 2026 20.54
"Najbrž vodilni proizvajalec smr v Evropi!?" Niti enega ni naredil in ni znano, kdaj bo katerega naredil. Če ga sploh bo. Kako je torej lahko vodilni proizvajalec?
lakala28
29. 05. 2026 21.00
Mogoče je pa snežić pisal članek. On že ve, s kom bo vlada prevarantov poslovala.
zmerni pesimist
29. 05. 2026 20.49
Ja samo brez hrvatije
kakorkoliže
29. 05. 2026 20.47
Nobene lopate ne bodo zasadili, ker bomo to državljani gladko zavrnili na referendumu.
Vakalunga
29. 05. 2026 20.36
Samo tega NE investicija 50 milijard..ne bo šlo, sicer pa kdaj bodo našli lokacijo za odlagališče, zbrali denar in po 45. letih le prepričali, da HRVATI te ekološko BIO odpadke kočno odpeljejo domov ) ali pa jih razdelimo vsem zagovornikom te ekološko nesporne proizvodnje elektrike..)9 v 45 etih niso bili sposobni niti dogovora s sosedi pa so samo par kilometrov stran medtem ko Tanja Fajon po jedrn Evropi Etiopiji odpira veleposlaništvo in državi nepismenih in pastorjev vzpostavlja temelje za gospodarsko sodelovanje poleg ogleda PAVIJANOV v ostalem delu Jedrne Evrope. Dokler ne pospravijo svinjarije od NEK 1 tudi drugega ne sme biti.
First Last
29. 05. 2026 21.09
Odpadkov ni niti priblizno toliksne kolice kot je zaznavnonl da. si mislis
123soba
29. 05. 2026 20.34
Vlade temeljito pripravljajo izgradnjo JEK2. Ni važno kdo, ampak vsi bodo kradli do onemoglosti, slovenclje bodo pa zapufali do konca. Ne pozabite 5% bdp za NATO...
Rookoko
29. 05. 2026 20.29
Gradnjo jek2 je potrebno preprečiti!!!! Javna kraja drzavljanov Slovenije. Gradili bodo ljudje, dobicke si bodo delili masetarji! Gradnja se ne izplaca. Naj si jo zgradijo Nemci, Avstrija naj koncno zažene svojo…
peglezn
29. 05. 2026 20.28
pričakoval sem kak video ali sliko, kjer Robi in Lenča slavnostno odpirata JEK2. V stilu drugega tira, nevidnih oddelkov na UKC, pomorskega muzeja, AI središča v Mariboru, vesoljskega programa,... Komiji in njihova Potemkinova vas, ne morejo iz kože.
