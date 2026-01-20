Prva mednarodna srečka na svetu, ki lahko prinese milijon evrov

Prvo mednarodno srečko je Loterija Slovenije izdala v sodelovanju s finsko in nemško nacionalno loterijo - Veikkaus Oy in Lotto Hessen, WestLotto, Lotto Hamburg. Gre za srečko, poimenovano Big Cash, ki slovenskim igralcem na srečo zdaj prvič omogoča možnost milijonskega dobitka.
Kot so sporočili z Loterije Slovenije, je v celotni emisiji, ki obsega 5.500.000 srečk, na voljo kar deset takšnih z glavnim dobitkom v vrednosti 1.000.000 evrov. Slovenija je ob tem dobila v prodajo 495.000 srečk, ki so bile razdeljene naključno, so dodali na Loteriji.
Posamezna srečka stane 20 evrov, na voljo pa so tako v fizični obliki na vseh specializiranih prodajnih mestih in večjih partnerskih prodajnih mestih, kot tudi v digitalni različici prek spleta ter na mobilni aplikaciji. V fizični obliki je na voljo 330.000 srečk, v digitalni pa 165.000.
Visoka možnost dobitka
Poleg desetih glavnih dobitkov igra Big Cash prinaša še deset dobitkov v vrednosti 100.000 evrov. "Srečka se s tem uvršča med igre z najbogatejšimi dobitki v zgodovini slovenskih srečk," so dejali na Loteriji Slovenije.
Kot so dodali, niso visoki le glavni dobitki, temveč tudi verjetnost osvojitve katerega koli od njih, ki v času izdaje serije znaša 1:2,99.
Vstop Loterije Slovenije v mednarodni loterijski prostor sicer predstavlja začetek prirejanja igre Eurojackpot, ki poteka od marca 2012. Slovenija je bila tudi takrat ustanovna članica te mednarodne igre, svojo mednarodno vpetost pa je nato dodatno okrepila novembra 2017, ko je slovenskim igralcem ponudila možnost sodelovanja v najstarejši mednarodni igri Vikinglotto.
