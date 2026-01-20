Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prva mednarodna srečka na svetu, ki lahko prinese milijon evrov

Ljubljana, 20. 01. 2026 15.39 pred 1 uro 2 min branja 21

Avtor:
M.P.
Srečka Big Cash

Z Loterije Slovenije so sporočili, da so v sodelovanju z nacionalnimi loterijami Finske in Nemčije izdali prvo mednarodno srečko na svetu Big Cash, ki slovenskim igralcem na srečo prvič omogoča možnost milijonskega dobitka. Kot so dodali, je v celotni izdaji na voljo kar deset takšnih srečk z glavnim dobitkom.

Prvo mednarodno srečko je Loterija Slovenije izdala v sodelovanju s finsko in nemško nacionalno loterijo - Veikkaus Oy in Lotto Hessen, WestLotto, Lotto Hamburg. Gre za srečko, poimenovano Big Cash, ki slovenskim igralcem na srečo zdaj prvič omogoča možnost milijonskega dobitka.

Kot so sporočili z Loterije Slovenije, je v celotni emisiji, ki obsega 5.500.000 srečk, na voljo kar deset takšnih z glavnim dobitkom v vrednosti 1.000.000 evrov. Slovenija je ob tem dobila v prodajo 495.000 srečk, ki so bile razdeljene naključno, so dodali na Loteriji.

Big Cash srečke
Big Cash srečke
FOTO: Loterija Slovenije

Posamezna srečka stane 20 evrov, na voljo pa so tako v fizični obliki na vseh specializiranih prodajnih mestih in večjih partnerskih prodajnih mestih, kot tudi v digitalni različici prek spleta ter na mobilni aplikaciji. V fizični obliki je na voljo 330.000 srečk, v digitalni pa 165.000.

Visoka možnost dobitka

Poleg desetih glavnih dobitkov igra Big Cash prinaša še deset dobitkov v vrednosti 100.000 evrov. "Srečka se s tem uvršča med igre z najbogatejšimi dobitki v zgodovini slovenskih srečk," so dejali na Loteriji Slovenije.

Kot so dodali, niso visoki le glavni dobitki, temveč tudi verjetnost osvojitve katerega koli od njih, ki v času izdaje serije znaša 1:2,99.

Vstop Loterije Slovenije v mednarodni loterijski prostor sicer predstavlja začetek prirejanja igre Eurojackpot, ki poteka od marca 2012. Slovenija je bila tudi takrat ustanovna članica te mednarodne igre, svojo mednarodno vpetost pa je nato dodatno okrepila novembra 2017, ko je slovenskim igralcem ponudila možnost sodelovanja v najstarejši mednarodni igri Vikinglotto.

loterija slovenije loto milijon srečka big cash

DARS odprl prvo sončno elektrarno na protihrupni ograji

Prihodnje leto v 1. razred 323 otrok manj, kot je letošnjih devetošolcev

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI21

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Deni Prosen
20. 01. 2026 17.27
Se en nateg
Odgovori
0 0
Ici
20. 01. 2026 17.18
Kakšna neumnost pa je tole? Euroloto že od leta 2012 pokriva 19 evropskih držav. Maxumalni jackpot je bil 120 milijonov evrov.
Odgovori
+1
1 0
Ici
20. 01. 2026 17.19
Kaj pa je tole za ena revščina?
Odgovori
+1
1 0
Marjasc
20. 01. 2026 17.12
Brez veze
Odgovori
+1
1 0
Sinner 666
20. 01. 2026 17.11
se kar ostane revezem bo slo enim u dobro. fajn
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
20. 01. 2026 17.01
Loterija Slovenije: ko boste spogajali tudi Slovencem igranje v PowerBall, potem pa se lahko pogovarjamo o vplačilu. Vse ostalo je metanje bombončkov.
Odgovori
+5
5 0
wsharky
20. 01. 2026 16.55
namesto, da kupim 6 srečk in imam dolg nos, bom za ta denar kupil grm zlata
Odgovori
+6
6 0
MatPaat
20. 01. 2026 16.55
Za novo leto sem si naložil na loterijo.si 100€ pa da vidim kolk dolgobo trajalo, da jih zmanjka.
Odgovori
-2
0 2
graf
20. 01. 2026 16.41
prinese lahko ali "lahko" ?
Odgovori
+0
2 2
schranzwar 1
20. 01. 2026 16.38
itak bodo v obtoku v nemčiji
Odgovori
+2
5 3
deltex
20. 01. 2026 17.05
Verjetnost da pade tam je res največja vse ostale teorije pa spadajo v sfero ravnozemljašev
Odgovori
+3
3 0
Veščec
20. 01. 2026 16.36
spet lupljenje u prazno,pa to
Odgovori
+7
9 2
bu?e24 1
20. 01. 2026 16.35
Uzemeš jurija greš v cazino greš roleto 3×staviš prvo na rdečo pol 2 krat na črno in maš 8 jurjev broo
Odgovori
-6
3 9
Veščec
20. 01. 2026 16.39
nismo vsi take sreče kovač,pa to
Odgovori
+6
6 0
Misika1967
20. 01. 2026 16.34
Nateg st.2
Odgovori
+7
9 2
stoinena
20. 01. 2026 16.24
kako pa vemo, da so bila na NOVOLETNEM lotu res izžrebana stanovanja? moramo verjeti na besedo loterije? ccccccccccc
Odgovori
+10
14 4
Podlesničar
20. 01. 2026 16.22
AMG že zadel?
Odgovori
+8
9 1
enkve
20. 01. 2026 16.20
Verjetnost dobitka je 1:2,99 torej je teoretično vsaka tretja dobitna kar je veliko samo koliko je visok ta dobitek je vprašanje 😒
Odgovori
+4
7 3
YouRangMyLord
20. 01. 2026 16.17
Ne pozabit -the House Always Wins, sploh tistega, kar se ne žreba v živih prenosih.... :) Vemo, da je tole plačano oglaševanje s strani Loterije SLovenije. Razen v EuroJackpot je očitno premalo vplačil. Slovenci niso več naivni, vedo, kako delujejo ogre na srečo pri nas.
Odgovori
+10
13 3
Con-vid 1984
20. 01. 2026 16.14
Evo, prispel je nov davek na norce
Odgovori
+12
17 5
izRODEk
20. 01. 2026 16.34
Financiranje imperializma.
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
Portal
Bi ga prepoznali? Tako je bil videti Sanjski moški
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Mladi Beckham ostro o družini
Mladi Beckham ostro o družini
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti žena Lionela Messija
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
cekin
Portal
Skozi 17 transakcij izginilo 1500 evrov
Ali je imel Valentino otroke?
Ali je imel Valentino otroke?
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
moskisvet
Portal
Umrla je princesa
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Star, a izklesan kot grški bog
Star, a izklesan kot grški bog
dominvrt
Portal
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
okusno
Portal
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450