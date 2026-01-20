Prva mednarodna srečka na svetu, ki lahko prinese milijon evrov

Prvo mednarodno srečko je Loterija Slovenije izdala v sodelovanju s finsko in nemško nacionalno loterijo - Veikkaus Oy in Lotto Hessen, WestLotto, Lotto Hamburg. Gre za srečko, poimenovano Big Cash, ki slovenskim igralcem na srečo zdaj prvič omogoča možnost milijonskega dobitka. Kot so sporočili z Loterije Slovenije, je v celotni emisiji, ki obsega 5.500.000 srečk, na voljo kar deset takšnih z glavnim dobitkom v vrednosti 1.000.000 evrov. Slovenija je ob tem dobila v prodajo 495.000 srečk, ki so bile razdeljene naključno, so dodali na Loteriji.

Big Cash srečke FOTO: Loterija Slovenije

Posamezna srečka stane 20 evrov, na voljo pa so tako v fizični obliki na vseh specializiranih prodajnih mestih in večjih partnerskih prodajnih mestih, kot tudi v digitalni različici prek spleta ter na mobilni aplikaciji. V fizični obliki je na voljo 330.000 srečk, v digitalni pa 165.000.

Visoka možnost dobitka