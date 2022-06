Prva moto klinika v Ljubljani

Svetujemo pri nakupu motoristične opreme. Najtežji je nakup moto čelade. Skozi pogovor pridemo do tega, da pri čeladi ni najpomembnejša barva le-te. Treba si je vzeti čas in najti ustrezen in primeren model, primerno velikost in na koncu izberemo čelado, ki je primerna debelini denarnice. Na izbiro ponujamo veliko različnih znamk čelad: ARAI, Airoh, AGV, Icon, NZI, Origine itd...

Ponujamo tudi motoristične jakne, hlače, čevlje, škornje in vse ostalo, kar motorist potrebuje.

Nenazadnje imamo v prodajnem programu tudi vse kar ponujata italijanski legendarni znamki Aprilia in Moto Guzzi.