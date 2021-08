Virus rjave grbančavosti tudi v Sloveniji, ogrožena paradižnik in paprika

Rezultati laboratorijskih analiz uradno odvzetih vzorcev, ki jih je opravil uradni laboratorij Nacionalnega inštituta za biologijo, so potrdili navzočnost virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika (ToBRFV). Vzorci so bili odvzeti pri enem od slovenskih pridelovalcev v okviru izvajanja nacionalnega programa monitoringa za ugotavljanje navzočnosti ToBRFV. Uprava je nemudoma pristopila k ugotavljanju dejanskega stanja pri pridelovalcu. Izvedli to inšpekcijsko preiskavo, v teku pa so tudi prvi ukrepi za preprečevanje nadaljnjega širjenja virusa.

Ker gre za zelo nevarno in neozdravljivo virusno bolezen s hitro dinamiko širjenja, je ključnega pomena, da so pridelovalci pozorni na pojav simptomatičnih rastlin v nasadu in takoj ob najmanjšem sumu ustno ali pisno obvestijo Upravo. Zgodnje odkritje navzočnosti ToBRFV je pomembno za uspešno izvedbo ukrepov izkoreninjenja in preprečevanja širjenja bolezni.

"Virus ni nevaren za zdravje ljudi in živali," zagotavljajo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na daljše razdalje se prenaša s sadikami in semenom ter plodovi. Tako je bil pred nekaj leti z uvoženim semenom vnesen tudi v Evropsko unijo, zato je Evropska komisija predpisala nujne ukrepe za preprečevanje vnosa virusa v Evropsko unijo in njegovega širjenja znotraj nje. Kljub izvajanju predpisanih ukrepov, je virus navzoč v več državah članicah oziroma njegova navzočnost potrjena na mestih pridelave paradižnika in paprike.

Virus ToBRFV je nov in nevaren karantenski rastlinski virus, ki ogroža pridelavo paradižnika in paprike. Okuženi plodovi so drobnejši, imajo rumene ali rjave lise in so zgrbančeni, zato niso primerni za prodajo, posledično pa lahko nastane velika gospodarska škoda. Rastline lahko zaradi okužbe tudi propadejo.

Na okuženih rastlinah se običajno pojavi kloroza, mozaik in pegavost listov. Plodovi lahko neenakomerno zorijo, so deformirani, drobnejši, na njih se pogosto pojavijo rjave ali rumene pege ter grbančavost. Na cvetovih, pecljih in steblu se lahko pojavijo nekroze. Znamenja okužb so odvisna od sorte paradižnika/paprike ali rastnih pogojev.

"V Sloveniji smo se letos spomladi že soočili s tveganjem zaradi dobave semena paprike iz Češke, ki je bilo uvoženo iz Kitajske. Pri ponovnem testiranju s PCR tehniko se je izkazalo, da so semena okužena z virusom ToBRFV," pojasnjujejo na ministrstvu. Uprava je pri prejemnikih okuženega semena takoj ustavila premike in odredila ukrep uničenja okuženega semena in sadik pridelanih iz okuženega semena ter izvajanje obveznih higienskih in drugih ukrepov.

Virus se med nasadi in znotraj njih prenaša s stroji, orodjem, embalažo, rokami, obleko ali kontakti med rastlinami ter tudi z žuželkami. "Je zelo obstojen, saj lahko preživi tudi več mesecev v ostankih in odpadkih okuženih rastlin, v tleh ali rastnem substratu, na strojih, orodjih in opremi, na obleki ali embalaži. Zato je pomembno, da pridelovalci sadik in plodov izvajajo preventivne higienske ukrepe," opozarjajo na ministrstvu ter dodajajo, naj pridelovalci paradižnika, paprike in feferonov redno pregledujejo svoje nasade in v primeru suma na navzočnost bolezenskih znamenj nevarnega virusa takoj obvestijo Upravo.

Virus je bil prvič odkrit v pridelavi paradižnika v Izraelu leta 2014, kasneje pa tudi potrjen na Kitajskem, v ZDA (izkoreninjen), Mehiki, Jordaniji, Turčiji in Veliki Britaniji. V EU potrjen v Nemčiji (izkoreninjen), Italiji, Grčiji, Španiji, na Nizozemskem in v Franciji. Virus pri nas do sedaj ni bil najden. Najpomembnejši gostiteljski rastlini virusa sta paradižnik in paprika. Okuži lahko tudi različne plevelne vrste, ki pogosto ne kažejo nobenih znamenj okužbe in zato lahko predstavljajo vir za nove okužbe.