Prva obilnejša pošiljka padavin v letošnjem letu

Kot napovedujejo pri Meteoinfo Slovenija, bi lahko do četrtka skupna količina padavin v zahodni Sloveniji presegla 100 mm, na območju Trnovske planote in Snežnika pa lahko pade tudi do ali celo več kot 200 mm padavin.
Pri tem opozarjajo, da bi lahko na omenjenih območjih izrazito porasli vodotoki, ki se bodo lahko na izpostavljenih mestih razlivali. Ponekod se lahko sprožijo tudi zemeljski plazovi.
Danes se bodo padavine širile v notranjost, medtem ko bo v Pomurju še večinoma suho. Meja sneženja bo sredi dneva na nadmorski višini okoli 1500 metrov. V Zgornjesavski dolini bo večji del dneva snežilo. Ponekod bo zapihal veter južnih smeri, ob morju okrepljen jugo.
Meteoinfo Slovenija še poroča, da bo v gorah zapadla večja količina novega snega, do četrtka tudi več kot meter. Posledično bo tudi večja nevarnost proženja snežnih plazov.
Ponoči bodo padavine prehodno nekoliko oslabele in ponekod na zahodu in severu ponehale. Jutri dopoldne bodo nato od juga zajele vso Slovenijo.
