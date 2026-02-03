Prva obilnejša pošiljka padavin v letošnjem letu

Kot napovedujejo pri Meteoinfo Slovenija, bi lahko do četrtka skupna količina padavin v zahodni Sloveniji presegla 100 mm, na območju Trnovske planote in Snežnika pa lahko pade tudi do ali celo več kot 200 mm padavin.

Pri tem opozarjajo, da bi lahko na omenjenih območjih izrazito porasli vodotoki, ki se bodo lahko na izpostavljenih mestih razlivali. Ponekod se lahko sprožijo tudi zemeljski plazovi.