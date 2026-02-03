Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prva obilnejša pošiljka padavin v letošnjem letu

Ljubljana, 03. 02. 2026 09.34 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Količina padavin

Z današnjim dnem se začenja deževje, ki bo prvič v letošnjem letu prineslo večjo količino padavin, zlasti na jugozahodu Slovenije. Tovrstno vremensko dogajanje je sicer bolj značilno za jesen. Padavine se bodo danes postopno širile v notranjost Slovenije, meja sneženja pa se bo hitro dvigala.

Kot napovedujejo pri Meteoinfo Slovenija, bi lahko do četrtka skupna količina padavin v zahodni Sloveniji presegla 100 mm, na območju Trnovske planote in Snežnika pa lahko pade tudi do ali celo več kot 200 mm padavin.

Pri tem opozarjajo, da bi lahko na omenjenih območjih izrazito porasli vodotoki, ki se bodo lahko na izpostavljenih mestih razlivali. Ponekod se lahko sprožijo tudi zemeljski plazovi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Danes se bodo padavine širile v notranjost, medtem ko bo v Pomurju še večinoma suho. Meja sneženja bo sredi dneva na nadmorski višini okoli 1500 metrov. V Zgornjesavski dolini bo večji del dneva snežilo. Ponekod bo zapihal veter južnih smeri, ob morju okrepljen jugo.

Meteoinfo Slovenija še poroča, da bo v gorah zapadla večja količina novega snega, do četrtka tudi več kot meter. Posledično bo tudi večja nevarnost proženja snežnih plazov.

Ponoči bodo padavine prehodno nekoliko oslabele in ponekod na zahodu in severu ponehale. Jutri dopoldne bodo nato od juga zajele vso Slovenijo.

padavine vreme vremenska napoved

'Če bi bil optimizem energetski vir, potem ne bi rabili nuklearke'

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Severina objavila redko fotografijo mame Ane
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
zadovoljna
Portal
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Kdo je britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Kdo je britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
vizita
Portal
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
moskisvet
Portal
Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
7 pravil zimskega kompostiranja
7 pravil zimskega kompostiranja
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506