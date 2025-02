Prva obsodba policistov, ki so leta 2021 varovali proteste proti Janševi vladi

Jeseni 2021 so se v prestolnici vrstili protesti proti takratni Janševi vladi in protikovidnim ukrepom. Policija, ki je varovala proteste, je 5. oktobra uporabila tudi vodni top in solzivec. Sodišče pa je zdaj, več kot tri leta pozneje, izreklo prvo obsodilno sodbo, poroča RTV Slovenija.

Za zdaj sicer še ni znano, kakšno kazen je izreklo. Iz specializiranega državnega tožilstva so za TV Slovenija potrdili le, da je "okrajno sodišče štiri policiste posebne policijske enote Policijske uprave Ljubljana, ki so sodelovali pri varovanju protestnega shoda, obsodilo na podlagi kaznovalnega naloga, po skrajšanem postopku in brez opravljene glavne obravnave".

Policisti naj bi prejeli večmesečne pogojne zaporne kazni, poroča javni medij. Sodba sicer še ni pravnomočna in se nanjo še lahko pritožijo.