Prva obtožnica Evropskega javnega tožilstva v Sloveniji: poskus goljufije

Prvoobtoženi, direktor podjetja, in drugoobtoženi, direktor drugega podjetja, sta na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije predložila lažne izjave in listine za sofinanciranje nakupa in montaže naprave za proizvodnjo električne energije. Gre za projekt, ki ga financira Kohezijski sklad EU.

Na ta način sta skušala ministrstvo zavesti, da bi družbi, ki jo vodi prvoobtoženi, pridobila 31.300 evrov nepovratnih sredstev. Vendar je ministrstvo pravočasno odkrilo poskus goljufije in subvencije ni izplačalo, piše Evropsko javno tožilstvo.

V sodbi, ki je bila izdana 4. julija, je določena pogojna kazen, s katero se obtoženima izreče po sedem mesecev zapora s poskusno dobo dveh let, podjetju pa nalaga denarno kazen v višini 10.000 evrov, prav tako s poskusno dobo dveh let.

Sodba trenutno še ni pravnomočna, so še zapisali na spletni strani Evropskega javnega tožilstva.