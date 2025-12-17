Naslovnica
Prva obvezna božičnica: kaj če je ne prejmete ali je znesek manjši?

Ljubljana, 17. 12. 2025 20.08 pred 34 minutami 2 min branja 28

Avtor:
Ema Čepon
Denar

Nekateri so že, drugi zaposleni v javnem in zasebnem sektorju pa bodo najkasneje jutri dobili prvo obvezno božičnico – 639 evrov. Razburjenje med delodajalci, ki božičnici že od samega začetka ostro nasprotujejo, pa se še ni poleglo. Skupina podjetij je zdaj na ustavno sodišče vložila pobudo za presojo ustavnosti zakona o zimskem regresu. Ali je pod vprašajem že letošnja božičnica? Je kdo ne bo zmogel izplačati? Kaj potem?

Na transakcijske račune več kot 665.000 upokojencev in prejemnikov invalidskih nadomestil je že danes kapnilo 150 evrov zimskega dodatka. Večina slovenskih delavcev – tako v zasebnem, kot tudi javnem sektorju – pa bi slabih 640 evrov več na svojih računih morala videti najkasneje jutri.

Prvo obvezno božičnico so že izplačali tudi pri usnjarskem velikanu Boxmark, ki ga vodi šef slovenskih delodajalcev. "Ne glede na to, da smo neprepričani o tej obvezni božičnici, se držimo zakonodaje," pravi Marjan Trobiš, predsednik Združenja delodajalcev Slovenije in direktor podjetja Boxmark Leather.

A le nekaj dni pred rokom izplačila je pred tako imenovani zakon o zimskem regresu padla nova ovira. Skupina devetih podjetij je – prek odvetnika – zakon vložila v ustavno presojo, predlagali so tudi zadržanje izplačil božičnice. Pa to pomeni, da je pod vprašajem že letošnjih 640 evrov?

Trobiš meni, da je 'vlak z božičnico' letos šel mimo. "Kar pomeni, da bo morala biti izplačana. Ni za pričakovati, da bo ustavno sodišče do jutri, ali pa pojutrišnjem o tem odločalo."

Kdo vse se je pridružil zahtevi za ustavno presojo, Trobiš sicer ne razkriva, šlo naj bi za večinoma slovenska podjetja, "ki želijo preprečiti, da v prihodnosti ne bi dobili kakšnega spomladanskega ali jesenskega dodatka".

S podatkom, koliko podjetij bo božičnico izplačalo z zamudo, ta hip ne razpolagajo v nobeni od delodajalski organizacij. Glede na raziskavo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) naj bi skoraj tretjina njihovih članov za izplačilo božičnice morala vzeti kredit. Po oceni Gospodarske zbornice Slovenije pa bodo imela z izplačilom težave predvsem podjetja, ki se soočajo s slabšim poslovanjem in likvidnostnimi težavami. Lani naj bi z izgubo poslovalo dobrih 20.000 podjetij oziroma skoraj 30 odstotkov vseh.

V vladnih vrstah sicer ves čas poudarjajo, da znesek ni tolikšen, da bi lahko res zamajal podjetje. "V Sloveniji dela 950.000 ljudi, od tega jih je lani okoli 400.000 božičnico prejelo, 500.000 pa ne," je minuli teden dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Nad morebitnimi kršitelji bo v prihodnjih mesecih bdel inšpektorat za delo. Če delodajalec ne izplača božičnice skladno z zakonom, so predvidene globe – od 3000 do 20.000 evrov za pravne osebe, nekoliko manjša kazen lahko doleti manjša podjetja, kjer je zaposlenih do največ 10 ljudi, in sicer največ 8000 evrov.

božičnica izplačilo zimski regres delodajalci ustavno sodišče presoja ustavnosti

Domovino lahko izboljšaš tudi s pesmijo

Mlada Indijca po več tednih kopanja naletela na dragocen diamant

KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Medo888
17. 12. 2025 20.43
Nam še poletnega regresa ne da prosim za kak nasvet ker ne bodo dali niti bkžičnice
Odgovori
0 0
Nehajte ze enkrat
17. 12. 2025 20.42
Lepo je obljubit,zato je potrebno tudi tak denar nekje vzet,malo se vprasajte koliko placuje sp,ji zadnje obdobje zato da se VSI hvalite o bozicnici,da ne omenjam se doo koliko so obremenjeni,ajaaaa VSI SE VOZIMO Z BMW,ji in podobnimi zverinami a ne,morda bo kdo od VAS iskal sluzbo na ta racun,
Odgovori
+1
1 0
jank
17. 12. 2025 20.40
Trobiš se pritožuje? Sram ga naj bo! Večina v njegovem podjetju so šivilje na minimalcu. Takšni trobiši so prepričani, da so zaposleni nujno zlo, strošek, ki je za njih vedno previsok.
Odgovori
+1
2 1
Medo888
17. 12. 2025 20.39
Nam še poletnega regresa ne da prosim za kak nasvet ker ne bodo dali niti bkžičnice
Odgovori
+2
2 0
boslo
17. 12. 2025 20.42
Če podjetje posluje negativno, ga ne rabi izplačat
Odgovori
0 0
Big dick
17. 12. 2025 20.38
Tudi če ne dobite božičnice dobite zagotovo podražitev vrtcev. Vedno nekaj dajo in vedno se nekaj dobi.
Odgovori
+3
3 0
Groucho Marx
17. 12. 2025 20.38
Pernati narcisoidni diktator gre za prgišče volilnih glasov preko trupel... v tem primeru podjetnikov, ki jih naganja v Bosno.
Odgovori
+1
1 0
asgard
17. 12. 2025 20.38
"No pa bo šlo za neumnosti" pol za kosmatince, pol za otroke s posebnimi potrebami. Nočem vsiljenega denarja za morebitni nakup mojega volilnega glasu. Ne grem se teh igric...
Odgovori
-3
0 3
Slash
17. 12. 2025 20.35
Mogoče ne bi bilo slabo razmisliti tudi o Velikonočnici ?
Odgovori
+4
5 1
boslo
17. 12. 2025 20.43
Žal je po volitvah...
Odgovori
0 0
Vera in Bog
17. 12. 2025 20.34
Upajmo da Golob ve kaj dela, da ni to spet zgodba o Yugoslaviji
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
17. 12. 2025 20.34
Jaz bi rekel, da je razburjenje med prejemniki veliko večje...
Odgovori
+3
3 0
plasticar
17. 12. 2025 20.33
briga me cigav denar tala golob glavno da sem jaz dobil na racun 2500 vse skup v pondeljek z placo vred
Odgovori
+1
3 2
Vera in Bog
17. 12. 2025 20.32
Ne bom rekel da je ta vlada slaba. Ampak se pa vidi da povzročajo revščino, ne znajo delati kapitalistično.
Odgovori
-1
1 2
Spijuniro Golubiro
17. 12. 2025 20.29
Nism fobo
Odgovori
-1
0 1
RevenKapitalist
17. 12. 2025 20.29
Lahko se pritozite varuhu clovekovih pravic. Aja sa ga nimamo pa tudi telefonov noben ne dviguje. Predsednica ze ve zakaj ga ni saj ce ga ni tudi dokumentiranih krsitev nebo pod njihovo vladavino.
Odgovori
+1
2 1
Vera in Bog
17. 12. 2025 20.29
Ne vem kaj se je toliko časa čakalo s tem. Golob je pravilno naredil, ampak ni pa naredil boljšega poslovnega okolja.
Odgovori
+2
2 0
Perovskia
17. 12. 2025 20.27
Itq JU jo je že dobila. Kako ne, ce je mastnolasec naredil 2miljardi minusa bonpa se 67mio z bozicnico
Odgovori
+2
5 3
Iqos
17. 12. 2025 20.35
Kje je še 40 mld do Janeza...
Odgovori
-3
1 4
Perovskia
17. 12. 2025 20.39
Kakšnih milj morskoh al kopenskih. Ne bluzi dej dokaži. Lenuhar
Odgovori
+1
1 0
volvo4444
17. 12. 2025 20.26
v ponedeljek je božiček obiskal moj TRR danes pa še OD
Odgovori
+0
1 1
jedupančpil
17. 12. 2025 20.33
jutri ga bo pa mastercard
Odgovori
+1
2 1
Vakalunga
17. 12. 2025 20.26
To partizansko EKNOMIJO SLO strokovnjakov poznamo iz Jugoslavije kjer so naši imeli glavno vlogo, Markovič se je pa koruzil..kot naš GOLOB. Kovača in podobne so prepozno nagnali, končali pa smo v splošnem sovraštvu vseh do vseh in krvavi državljanski vojni. ZGODOVINA se ponavja
Odgovori
+3
5 2
Vera in Bog
17. 12. 2025 20.33
Je nekaj na tem ja
Odgovori
+0
1 1
plasticar
17. 12. 2025 20.23
dobili v ponedeljek placo in zimski regres lepo mi je kapnilo na racun.
Odgovori
+7
8 1
kr en 123
17. 12. 2025 20.20
Golob tala tuj denar, namesto da bi davčno razbremenil plače... bi imeli vsi nekaj od tega... tako pa je zapravil denar podjetij, za javni sektor bo pa kredit vzel, ki ga bo na koncu plačal vsak od nas preko davkov...povzročil pa splošno blagostanje v državi...
Odgovori
-3
6 9
Cesar007
17. 12. 2025 20.25
Ja zato, ker zgodovina kaže ko razbremeniš podjetja z manjšimi davki dobijo zaposleni in ne delničarji ali lasnik.... Regan pošilja pozdrave
Odgovori
+0
2 2
Perovskia
17. 12. 2025 20.28
Cesar viidim da delu se nis v življenju
Odgovori
+2
3 1
