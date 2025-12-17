Prva obvezna božičnica: kaj če je ne prejmete ali je znesek manjši?

Na transakcijske račune več kot 665.000 upokojencev in prejemnikov invalidskih nadomestil je že danes kapnilo 150 evrov zimskega dodatka. Večina slovenskih delavcev – tako v zasebnem, kot tudi javnem sektorju – pa bi slabih 640 evrov več na svojih računih morala videti najkasneje jutri.

Prvo obvezno božičnico so že izplačali tudi pri usnjarskem velikanu Boxmark, ki ga vodi šef slovenskih delodajalcev. "Ne glede na to, da smo neprepričani o tej obvezni božičnici, se držimo zakonodaje," pravi Marjan Trobiš, predsednik Združenja delodajalcev Slovenije in direktor podjetja Boxmark Leather.

A le nekaj dni pred rokom izplačila je pred tako imenovani zakon o zimskem regresu padla nova ovira. Skupina devetih podjetij je – prek odvetnika – zakon vložila v ustavno presojo, predlagali so tudi zadržanje izplačil božičnice. Pa to pomeni, da je pod vprašajem že letošnjih 640 evrov?

Trobiš meni, da je 'vlak z božičnico' letos šel mimo. "Kar pomeni, da bo morala biti izplačana. Ni za pričakovati, da bo ustavno sodišče do jutri, ali pa pojutrišnjem o tem odločalo."

Kdo vse se je pridružil zahtevi za ustavno presojo, Trobiš sicer ne razkriva, šlo naj bi za večinoma slovenska podjetja, "ki želijo preprečiti, da v prihodnosti ne bi dobili kakšnega spomladanskega ali jesenskega dodatka".

S podatkom, koliko podjetij bo božičnico izplačalo z zamudo, ta hip ne razpolagajo v nobeni od delodajalski organizacij. Glede na raziskavo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) naj bi skoraj tretjina njihovih članov za izplačilo božičnice morala vzeti kredit. Po oceni Gospodarske zbornice Slovenije pa bodo imela z izplačilom težave predvsem podjetja, ki se soočajo s slabšim poslovanjem in likvidnostnimi težavami. Lani naj bi z izgubo poslovalo dobrih 20.000 podjetij oziroma skoraj 30 odstotkov vseh.

V vladnih vrstah sicer ves čas poudarjajo, da znesek ni tolikšen, da bi lahko res zamajal podjetje. "V Sloveniji dela 950.000 ljudi, od tega jih je lani okoli 400.000 božičnico prejelo, 500.000 pa ne," je minuli teden dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Nad morebitnimi kršitelji bo v prihodnjih mesecih bdel inšpektorat za delo. Če delodajalec ne izplača božičnice skladno z zakonom, so predvidene globe – od 3000 do 20.000 evrov za pravne osebe, nekoliko manjša kazen lahko doleti manjša podjetja, kjer je zaposlenih do največ 10 ljudi, in sicer največ 8000 evrov.