Prva petina spremenjenih kadrovskih normativov že septembra

V skladu s spremembami pravilnika o normativih socialnovarstvenih storitev, ki so določile povečanje števila zaposlenih v obstoječi mreži izvajalcev do leta 2030 za več kot 2200, se bo v septembru uveljavila prva petina kadrovskih normativov v socialnovarstvenih zavodih. Skupni strošek na letni ravni bo po oceni deset milijonov evrov.

icon-expand Dom za starejše FOTO: Shutterstock

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so za STA pojasnili, da povečanje kadrovskega normativa sovpada z iztekom veljavnosti interventnega zakona za pripravo na drugi val epidemije covida-19 v avgustu in pomeni, da bodo zavodi lahko ohranili približno enak obseg dodatnih kadrov, ki so jih zaposlili v preteklih dveh letih. Dodaten kader so izvajalci zagotavljali z rednimi zaposlitvami, javnimi deli, delom prek študentskega servisa ali po pogodbah o opravljanju začasnega dela. Kadrovski normativ se po pojasnilu ministrstva krepi predvsem na področju socialne oskrbe, ki jo izvajajo oskrbovalke, varuhinje, delovni inštruktorji in animatorji. Dodatno bo okrepljen kader v osnovni oskrbi na področju bivanja in organiziranja prehrane, ki jo izvajajo kuharji, čistilke, perice in receptorji.

V domu s 150 stanovalci uveljavitev prve petine kadrovskih normativov ob upoštevanju povprečne strukture stanovalcev po kategorijah oskrbe pomeni štiri dodatne zaposlitve glede na prej veljavni kadrovski normativ. Od tega gre okvirno za tri zaposlitve v socialni oskrbi in za eno v osnovni oskrbi. Pri tem na ministrstvu pojasnjujejo, da je struktura dodatnih zaposlitev odvisna od dejanskih potreb posameznega izvajalca. Ocenjeni strošek dela za takšen dom povprečno znaša 7600 evrov mesečno, so še navedli na ministrstvu. Minister za delo Luka Mesec je že večkrat povedal, da je želela vlada s spremembami zakona o dolgotrajni oskrbi domovom jeseni zagotoviti dodatnih 30 milijonov evrov, da bi lahko preživeli tudi zaradi novih kadrovskih normativov. A ker so v SDS vložili pobudo za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona, domovi jeseni ne bodo prejeli omenjenih 30 milijonov evrov. Spremembe pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ki jih je sprejelo ministrstvo v času prejšnje vlade in so začele veljati 21. aprila, prinašajo spremembe normativov za zaposlene v domovih za starejše, posebnih socialno varstvenih zavodih, varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, prav tako pa tudi spremembe pri storitvi osebne pomoči.