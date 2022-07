Prva polovica letošnjega leta nam je prinesla številne rekorde

Vročina ne popušča, toplotna obremenitev je predvsem sredi dneva in popoldne izredna. Marsikje smo letos našteli že toliko vročih dni, kot jih običajno beležimo v celem poletju skupaj, pred nami pa sta še julij in avgust, ki sta pogosto še bolj vroča od junija. Vročina je bila v zadnjih tednih najbolj izrazita nad zahodno in osrednjo Slovenijo, kjer je bila prva polovica leta celo najbolj sušna do zdaj in marsikje tudi rekordno sončna. V Ljubljani se je v petek že 19. dan v letošnjem letu ogrelo nad 30 stopinj, na Goriškem pa se je to zgodilo 30-krat, kar je največ v zgodovini meteoroloških meritev. V do zdaj najbolj vročem poletju iz leta 2003 je bilo do prvega julija 26 vročih dni.

Za nami je prvi mesec meteorološkega poletja, ki si ga bomo letos zapomnili po številnih ekstremih. Marsikje po Evropi so bile namreč v zadnjih tednih zabeležene najvišje junijske temperature v zgodovini meritev, poleg vročinskih rekordov pa sta letošnji junij zaznamovali še dve skrajnosti. Na eni strani je številna območja pestila huda suša, drugod pa so škodo povzročala neurja, ki so nastajala ob mešanju zelo vročega in za nekaj stopinj hladnejšega zraka. Letošnji junij na ravni Evrope najtoplejši do zdaj Po tem, ko so rekordi sredi junija padali v zahodnem in osrednjem delu celine, se je v tem tednu huda vročina preselila tudi k nam. V Podnanosu v Vipavski dolini se je v torek ogrelo do 38,0 stopinje Celzija, kar je pol stopinje več od dosedanjega junijskega rekorda, ki so ga 22. junija 2000 izmerili v Metliki. Nov rekord je bil dosežen tudi v Rimu v Italiji in v Kninu na Hrvaškem, kjer se je sploh prvič od začetka meteoroloških meritev zgodilo, da se je junija ogrelo nad 40 stopinj Celzija.

icon-expand Junijski temperaturni rekord FOTO: Arso

Nenavadno topel zrak se je v preteklih dneh z južnimi vetrovi razširil celo nad Skandinavijo, in sicer vse do obale Barentsovega morja, ki leži znotraj polarnega kroga. Tu so v sredo izmerili za to območje neverjetnih 30,8 stopinje Celzija, prejšnji junijski rekord je bil presežen za več kot pet stopinj Celzija. Zelo visoka je bila v zadnjih tednih tudi povprečna temperatura zraka. Po tem kriteriju je bil letošnji junij na ravni Evrope najtoplejši do zdaj, na ravni Slovenije pa se je tako kot maj uvrstil na tretje mesto. Prva polovica leta je bila rekordno suha in tudi rekordno sončna Vročina je bila v preteklem mesecu še posebej izrazita nad zahodno in osrednjo Slovenijo, kjer se že dalj časa soočajo z velikim pomanjkanjem padavin. Marsikje je bila prva polovica letošnjega leta celo najbolj sušna do zdaj. Po podatkih Arsa je v Biljah pri Novi Gorici od prvega januarja do danes padlo le 226 litrov dežja na kvadratni meter, kar predstavlja komaj dve petini dolgoletnega povprečja. Polovico manj padavin kot običajno so zabeležili tudi v Ljubljani in na Letališču Portorož. Povsem drugače je bilo na vzhodu države, kjer je bila količina padavin marsikje celo nadpovprečna. Prva polovica letošnjega leta je številnim krajem prinesla tudi rekordno število sončnih ur. V Ljubljani, kjer so bili nadpovprečno osenčeni prav vsi meseci, je sonce sijalo 1284 ur, kar je 300 ur več od dolgoletnega povprečja. Prejšnji rekord iz leta 2012 je bil presežen za 12 ur. Še bolj sončna je bila prva polovica leta na Primorskem. Na Letališču Portorož so zabeležili kar 1419 sončnih ur. Sonca pa kljubpogostim ploham in nevihtam ni primanjkovalo niti na vzhodu države – na Letališču Maribor je bilo sončnih 1277, v Celju 1224, v Novem mestu pa 1218 ur.

icon-expand V Ljubljani je bil letošnji junij s povprečno temperaturo 23,4 C tretji najtoplejši do zdaj. FOTO: Arso

Vročinski val se bo končal v sredo Prvi letošnji vročinski val si bomo zapomnili tako po izmerjenih temperaturah kot tudi po njegovi vztrajnosti. Junija namreč marsikje v zahodnem in osrednjem delu države še nikoli nismo zabeležili toliko dni s temperaturo nad 30 stopinj kot letos. V Ljubljani je bilo takih dni kar 16, skupaj z majem pa smo jih našteli že 19. V povprečju sta maj in junij med leti 1981 in 2010 prinesla le štiri vroče dneve.

Vročinski val se bo nadaljeval tudi v prihodnjih dneh. Prevladovalo bo sončno vreme, popoldanske nevihte bodo do ponedeljka tudi nad hribi malo verjetne. Zaradi obrata vetra na vzhodno smer bo danes najbolj vroče v notranjosti Primorske. Na Goriškem in v Vipavski dolini se bo ogrelo do 35 stopinj Celzija, drugod bo vročina prehodno nekoliko popustila. Najvišje temperature bodo v večjem delu države malo nad 30 stopinj Celzija. A že jutri nam bo spet bolj vroče, najbolj vroč zrak pa se bo nad nami zadrževal v ponedeljek, ki bo marsikje tudi najtoplejši dan prihodnjega tedna. Po nižinah bomo izmerili od 33 do 37 stopinj Celzija, lokalno pa bo lahko predvsem na Goriškem in v Vipavski dolini še kakšna stopinja več.

icon-expand Vremenska napoved za prihajajoče dni FOTO: 24ur.com