Prva pomoč iz Umaga bo bolnike vozila v Slovenijo

Jerković je še pojasnil, da je govora predvsem o bolnikih s sumom miokardnega infarkta, ki morajo biti v največ uri in pol v bolnišnici, kjer jim izvedejo PCI (perkutano koronarno intervencijo) in vgradijo žilno opornico. V nasprotnem lahko pride do popuščanja srčne mišice, posledično pa do trajne invalidnosti ali celo smrti. V Izolo bodo vozili tudi bolnike, ki so utrpeli ishemično možgansko kap, pri kateri je prav tako ključno, da bolnik po primerni takojšnji oskrbi v največ uri in pol prepeljan v bolnišnico, kjer opravijo multispiralno računalniško tomografijo možganov in trombolizo.

Prav tako bodo v Slovenijo napoteni pacienti s težjimi poškodbami, pri katerih je potrebna operacija v najkrajšem možnem času, še dodajaIndex.hr.