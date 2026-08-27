Prva popočitniška seja vlade še brez predloga rebalansa proračuna

V nasprotju z napovedmi vlada danes še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslala v potrditev v DZ, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Konec septembra namerava vlada potrditi še proračunske dokumente za prihodnji dve leti, ki predvidevajo še dodatno rast porabe. Za leto 2027 je skupni obseg porabe določen v višini 18,4 milijarde evrov, za leto 2028 pa 19,1 milijarde evrov. Najbolj se bodo tudi v prihodnjih letih zvišala sredstva za obrambo. Vlada pa v prihodnjih letih rast prihodkov pričakuje predvsem na račun več pobranih davkov.

Vlado bo jeseni zaposloval tudi kadrovski načrt oz. reorganizacija dela, ki sledi po reorganizaciji samih ministrstev.

Med prioritetami koalicije, začrtanih na koalicijskem vrhu sredi julija, bo tudi več ukrepov na področju zdravstva, infrastrukture in kulture. V ospredju bo še medijska zakonodaja, predloga novele zakona o medijih in zakona o Radioteleviziji Slovenija sta že poslani v medresorsko usklajevanje.