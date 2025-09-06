Svetli način
Slovenija

V vili Tartini vse nared za prvo premiersko poroko

06. 09. 2025

D. S.
31

V Strunjanu se bo prvič med mandatom poročil premier vlade. Robert Golob in Tina Gaber bosta usodni da izrekla v vili Tartini v Strunjanu. Priprave na poroko tam potekajo že več dni, veljala pa bodo tudi posebna varnostna pravila.

Hiter pogled naokoli vile Tartini razkrije zadnje priprave: rezervirana parkirna mesta pred vilo, pogled v notranjost pa zaradi visokega obzidja ponuja le dovoz.

Za skrbno varovanimi vrati so se včeraj v vili mudili predvsem delavci s kombiji, ki so pripravljali prizorišče za danes. Ekipa oddaje 24UR ZVEČER je opazila tudi varnostnika premierja Roberta Goloba, ki si je bržkone ogledoval in načrtoval še zadnje podrobnosti varovanja – premier ima namreč 24-urno varovanje. 

Policija naj bi imela v bližine patrulje, na morju, čoln, aktiviran pa naj bi bil tudi sistem proti dronom. Zaradi varovanja zasebnosti pa naj bi bila omejena tudi uporaba mobilnih telefonov. Kot je znano, bo par poročil ljubljanski župan Zoran Janković

Udeležbo sta potrdila ministra in podpredsednika vlade Klemen Boštjančič in Matej Arčon. Med povabljenci so še vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič, neuradno pa tudi evropska komisarka Marta Kos, Mirjam Bon Klanjšček, znani podjetnik Janez Škrabec in generalni direktor Skupine GEN Dejan Paravan, a nam te informacije sicer niso potrdili.

Robert Golob in Tina Gaber na proslavi pred dnevom državnosti
Robert Golob in Tina Gaber na proslavi pred dnevom državnosti FOTO: Damjan Žibert

Zveza pred objektivi

Golob je Tino Gaber kot svojo partnerko javnosti uradno predstavil na državni proslavi pred slovenskim kulturnim praznikom februarja 2023. Že vse odtlej je bila njuna zveza večkrat v središču pozornosti, mediji pa so tudi večkrat ugibali tudi o njuni poroki.

Pozornost je zbudila tudi objava delčka pogovora med Brigitte Macron, soprogo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, in Gabrovo, ob slavnostnem odprtju prenovljene pariške katedrale Notre Dame, ko je Macron Tini Gaber izrekel čestitke, njegova soproga pa jo je vprašala, če je rekla da. Gabrova je nato to potrdila, čeprav ni bilo jasno, kaj je bil predmet čestitke francoskega predsednika.

Med porokami iz političnih vrst je odmevala poroka prvaka SDS Janeza Janše z zdravnico Urško Bačovnik leta 2009 v Kobaridu oz. Drežnici, torej po koncu vodenja vlade v mandatu 2004-2008. Leta 2017 pa je v času vodenja vlade svojo novo partnerko Mojco Stropnik javnosti predstavil tudi Miro Cerar.

poroka premier golob gaber strunjan
KOMENTARJI (31)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prince of persia
06. 09. 2025 11.09
Bruham 🤢🤮
ODGOVORI
0 0
enapi
06. 09. 2025 11.07
-3
Čestitke
ODGOVORI
0 3
rdeca lula
06. 09. 2025 11.06
nekaj se dogaja, baje
ODGOVORI
0 0
1butnskala
06. 09. 2025 11.05
+3
Bolniki
ODGOVORI
3 0
Desno
06. 09. 2025 11.02
Se dobro da imam goloba... Naj zivita Golob in nutrija do koča svojih dni...
ODGOVORI
0 0
Karikiram
06. 09. 2025 11.02
+1
Kr neki
ODGOVORI
1 0
Andrej Lon?ar3
06. 09. 2025 11.01
+3
Včasih je bila s tipi ki so delali denar,pristala pa s takim ki dela milijardne izgube...
ODGOVORI
3 0
LinaAnil
06. 09. 2025 11.00
+3
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 0
Ricola Swiss
06. 09. 2025 11.00
+5
Kaj vse prenaša slovenski narod, v tolažbo ne več dolgo!
ODGOVORI
5 0
Aktivna državljanka
06. 09. 2025 10.59
+3
Menda je Avšič Bogovič povabil namesto strašila, da bo ostale golobe podila, da ne bodo srali na prireditvenem prostoru, ve se kdo je glavni golob.
ODGOVORI
3 0
mijavci
06. 09. 2025 10.58
+8
Tinci bo padla skerca v med, Golob pa itak pravi kaj bo z denarjem saj potem brezveze zapravljaš. No te skrbi sedaj ne bo imel več bo Tinceka vse zrihtala, vprašanje je le koliko časa bo vreča polna.
ODGOVORI
8 0
Groucho Marx
06. 09. 2025 10.56
+9
Naslednja na vrsti pa pootročena UKZZ z ringlnom v nosnici. Bi ji kdo iz protokola kaj povedal o protokolarnem bontonu?
ODGOVORI
9 0
Infiltrator
06. 09. 2025 10.56
+6
Vse bo dražje, tale živela skoz na veliki nogi....
ODGOVORI
6 0
bc123456
06. 09. 2025 10.55
+11
DRŽAVA PROPADA -- GOLOB V NEBESIH ???????????????????????
ODGOVORI
11 0
boslo
06. 09. 2025 10.53
+4
Kdo je ženin oz. kdo se počuti kot ženin?
ODGOVORI
5 1
Tomaž Hacin
06. 09. 2025 10.52
+3
To varovanje je brez smisla, kdor bi ga hotel napasti ga z snajperjem na daleč. To je bolj za promocijo pa čeprav je po zakonu ko resno varovanje. t
ODGOVORI
4 1
Aktivna državljanka
06. 09. 2025 10.51
+6
Tinapravi,da si želi, da bi Zoki črnogorski kum, ker je Roberto za poročno noč povabil Škrabca.
ODGOVORI
6 0
heartbreaker
06. 09. 2025 10.50
+5
zakaj pa za zaprtimi vratmi? Saj to poroko plačamo mi Slovenci!!! Bi imeli pravico priti na poroko, če že plačujemo, a ne?
ODGOVORI
6 1
