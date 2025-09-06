V vili Tartini vse nared za prvo premiersko poroko

Hiter pogled naokoli vile Tartini razkrije zadnje priprave: rezervirana parkirna mesta pred vilo, pogled v notranjost pa zaradi visokega obzidja ponuja le dovoz.

Za skrbno varovanimi vrati so se včeraj v vili mudili predvsem delavci s kombiji, ki so pripravljali prizorišče za danes. Ekipa oddaje 24UR ZVEČER je opazila tudi varnostnika premierja Roberta Goloba, ki si je bržkone ogledoval in načrtoval še zadnje podrobnosti varovanja – premier ima namreč 24-urno varovanje.

Policija naj bi imela v bližine patrulje, na morju, čoln, aktiviran pa naj bi bil tudi sistem proti dronom. Zaradi varovanja zasebnosti pa naj bi bila omejena tudi uporaba mobilnih telefonov. Kot je znano, bo par poročil ljubljanski župan Zoran Janković.

Udeležbo sta potrdila ministra in podpredsednika vlade Klemen Boštjančič in Matej Arčon. Med povabljenci so še vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič, neuradno pa tudi evropska komisarka Marta Kos, Mirjam Bon Klanjšček, znani podjetnik Janez Škrabec in generalni direktor Skupine GEN Dejan Paravan, a nam te informacije sicer niso potrdili.