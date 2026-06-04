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Slovenija

Prva poteza nove oblasti: palestinske zastave na Gregorčičevi ni več

Ljubljana, 04. 06. 2026 19.00 pred 21 minutami 3 min branja 22

Avtor:
D.L. STA
Na vladnem pročelju ni več palestinske zastave

Nastop nove vlade je prinsel tudi obrat v slovenski zunanji politiki, naklonjenost Palestini bo zamenjalo ponovno zbliževaje z Izraelom. Da bo šlo za hiter in oster rez, je že videti tudi na Gregorčičevi. Takoj po zaprisegi nove vlade je namreč s pročelja vladne stavbe izginila palestinska zastava.

Palestinsko zastavo so na pročelju vladne palače simbolno izobesili konec maja 2024, ko je Golobova vlada sprejela sklep, da predlaga priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države, kar se je kasneje tudi zgodilo. 

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Od danes naprej, pa palestinska zastava na vladnem poslopju ne plapola več. Izginila je takoj po zaprisegi nove vlade Janeza Janše, ki je tako z eno prvih potez potrdila napovedan obrat v zunanji politiki. Na to se je že odzval bivši premier Robert Golob, ki je med drugim sporočil, da "prvo dejanje v prvem trenutku nove vlade pove več kot tisoč besed".

"Takoj ob prihodu nove vlade je bila z vladne zgradbe sneta palestinska zastava. Nova vlada je zaprisegla na drugo obletnico slovenskega priznanja Palestine. Kakšno za to novo vlado žalostno naključje. Niti eno minuto ne sme več plapolati zastava naroda, ki je preživel in preživlja neizmerno trpljenje," je sporočil.

Dodal je, da ta zastava "ni plapolala ne le za Palestince, ampak za pravičnost, za dostojanstvo, za sočutje, za človečnost in mir. Za vse narode, ki so zatirani, ki jim niso priznane človekove pravice, ki jim ni priznan obstoj".

"Prejšnja vlada je bila v svoji politiki načelna. Že samo dejstvo, da sta na vladni zgradbi ponosno plapolali ukrajinska in palestinska zastava, pove svoje. Ostra obsodba vojnih zločinov in neizmernega trpljenja Ukrajincev in Palestincev so bila vodila moje vladne politike, kjer ni bilo prostora za dvojne standarde. Prvo dejanje v prvem trenutku nove vlade pove več kot tisoč besed. Tu smo. Začelo se je. Slovenija je postavljena na sramotno stran zgodovine," je še sporočil Golob.

Zunanji resor prevzema dolgoletni diplomat Tone Kajzer, ki velja za tesnega sodelavca Janeza Janše. Napovedal je pragmatično zunanjo politiko, ki bo postavljala interese Slovenije na prvo mesto, spremembe pa bodo predvsem v odnosu do Izraela oziroma Palestine.

Kajzer je doslej vodil strokovni svet SDS za zunanje zadeve, stranka pa je v preteklem mandatu močno nasprotovala slovenskemu priznanju Palestine in napovedovala njegov preklic. Janša je med obiskom Izraela februarja 2024 dejal tudi, da bi, če bo ponovno vodil vlado, preselil slovensko veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem.

Kajzer je sicer na predstavitvi v DZ dejal, da ni advokat Izraela niti Palestine. "Vsekakor pa Izraela ne bomo več obsojali in dajali moralnih ali vrednostnih sodb," je dejal in napovedal obnovitev dialoga z njim. 

Na vprašanje, ali bo nova vlada umaknila priznanje Palestine, ni neposredno odgovoril. Odpriznanje ne obstaja, je dejal, obenem pa dal vedeti, da bo to vprašanje na mizi.

Sicer pa za razliko od prejšnje vlade, ki se je glede Palestine precej izpostavljala v mednarodni javnosti, napoveduje, da bo poslej v ospredju tiha diplomacija, ki jo Kajzer razume kot orodje za uresničevanje vitalnih interesov države.

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KOMENTARJI22

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Houdre
04. 06. 2026 19.39
Odlično❤️🇸🇮❤️
Odgovori
0 0
slayer2
04. 06. 2026 19.35
Pravilno!!!
Odgovori
+3
5 2
Artechh
04. 06. 2026 19.33
Odlicno. To bi moralo biti prepovedano. Tam bi tuja zastava lahko visela samo ce je kdo na obiski
Odgovori
+6
8 2
Orisei1
04. 06. 2026 19.28
Bravo! Zastava teroristov nima tam kaj iskati.
Odgovori
+2
10 8
Splash71
04. 06. 2026 19.34
Kaj so že obesli Izraelsko???
Odgovori
-2
1 3
JOSEPH HAYDN
04. 06. 2026 19.27
Na koncu se je izkazalo, da tudi tisti, ki izobešajo zastavo Palestine, ko gre na nohte, počepnejo in se izognejo tožbi proti Izraelu
Odgovori
+7
9 2
MEDKO
04. 06. 2026 19.27
Pravilno
Odgovori
+0
7 7
Free Izrael
04. 06. 2026 19.26
Končno smo odstranili tisto umazano cunjo z droga.
Odgovori
+0
7 7
Finfer
04. 06. 2026 19.25
Sedaj bi lahko na streho postavili goloba in nutrijo da bi mahala v nebo !!
Odgovori
+1
5 4
Free Izrael
04. 06. 2026 19.25
Bravo. Končno brez sramote!
Odgovori
+6
13 7
oberzajebant
04. 06. 2026 19.26
Slava morilcem, a ne!
Odgovori
+0
6 6
sinister
04. 06. 2026 19.22
bravo.
Odgovori
+2
8 6
Thor78
04. 06. 2026 19.21
Bravo, končno normalnost.
Odgovori
+3
10 7
Minifa
04. 06. 2026 19.19
Njej je mesto na smetišču )))) Slovenija nima ničesar z temi TERORISTI, uničili so e eno državo LIBANON za zahvalo, ker so jih sprejeli, drugi ne bodo ponovili te NAPAKE..
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+7
12 5
tali?ni tom
04. 06. 2026 19.37
ampak,palestinci so imeli svojo državo,kraljevino palestino,in angleži so jo ukradli in dali židom! hecno ne! mal zgodovine predelaj! po tvojem,tudi slovenija ni legalna,saj nismo imeli svoje države same nikoli? ali kako? najbolj me jezi dvojno merilo! hinavsko je to in tega je čedalje več po svetu!za ene velja,za ene ne in jih je po taki mentaliteti potrebno iztrebit! ali zapret v geta,potem ko jim ukradeš državo,ozemlje! zda recimo,avstralija,nova zelandija,nenazadnje izrael!
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0 0
konec_oderuških_davkov
04. 06. 2026 19.19
pravilno, sram naj bo goloba
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+1
8 7
Pupa73
04. 06. 2026 19.18
rusi so kao okupatorji,kaj je pol izrael,vedno na napačni strani,bog nam pomagaj k izraelci nam sigurno ne bojo
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+3
6 3
supergigi
04. 06. 2026 19.18
Kaj ima palestinska zastava za delati na pročelju stavbe slovenske vlade?
Odgovori
+4
9 5
zmerni pesimist
04. 06. 2026 19.16
Ja samo slovenska in mogoče še eu
Odgovori
+10
10 0
JanezOrban
04. 06. 2026 19.16
Pa Izraelsko bojo obesil.
Odgovori
-8
1 9
Misanthrope
04. 06. 2026 19.14
Pravilno. To se nas ne tiče sploh.
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+7
12 5
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