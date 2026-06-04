Prva poteza nove oblasti: palestinske zastave na Gregorčičevi ni več

Palestinsko zastavo so na pročelju vladne palače simbolno izobesili konec maja 2024, ko je Golobova vlada sprejela sklep, da predlaga priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države, kar se je kasneje tudi zgodilo.

Od danes naprej, pa palestinska zastava na vladnem poslopju ne plapola več. Izginila je takoj po zaprisegi nove vlade Janeza Janše, ki je tako z eno prvih potez potrdila napovedan obrat v zunanji politiki. Na to se je že odzval bivši premier Robert Golob, ki je med drugim sporočil, da "prvo dejanje v prvem trenutku nove vlade pove več kot tisoč besed".

"Takoj ob prihodu nove vlade je bila z vladne zgradbe sneta palestinska zastava. Nova vlada je zaprisegla na drugo obletnico slovenskega priznanja Palestine. Kakšno za to novo vlado žalostno naključje. Niti eno minuto ne sme več plapolati zastava naroda, ki je preživel in preživlja neizmerno trpljenje," je sporočil.

Dodal je, da ta zastava "ni plapolala ne le za Palestince, ampak za pravičnost, za dostojanstvo, za sočutje, za človečnost in mir. Za vse narode, ki so zatirani, ki jim niso priznane človekove pravice, ki jim ni priznan obstoj".

"Prejšnja vlada je bila v svoji politiki načelna. Že samo dejstvo, da sta na vladni zgradbi ponosno plapolali ukrajinska in palestinska zastava, pove svoje. Ostra obsodba vojnih zločinov in neizmernega trpljenja Ukrajincev in Palestincev so bila vodila moje vladne politike, kjer ni bilo prostora za dvojne standarde. Prvo dejanje v prvem trenutku nove vlade pove več kot tisoč besed. Tu smo. Začelo se je. Slovenija je postavljena na sramotno stran zgodovine," je še sporočil Golob.

Zunanji resor prevzema dolgoletni diplomat Tone Kajzer, ki velja za tesnega sodelavca Janeza Janše. Napovedal je pragmatično zunanjo politiko, ki bo postavljala interese Slovenije na prvo mesto, spremembe pa bodo predvsem v odnosu do Izraela oziroma Palestine.

Kajzer je doslej vodil strokovni svet SDS za zunanje zadeve, stranka pa je v preteklem mandatu močno nasprotovala slovenskemu priznanju Palestine in napovedovala njegov preklic. Janša je med obiskom Izraela februarja 2024 dejal tudi, da bi, če bo ponovno vodil vlado, preselil slovensko veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem.

Kajzer je sicer na predstavitvi v DZ dejal, da ni advokat Izraela niti Palestine. "Vsekakor pa Izraela ne bomo več obsojali in dajali moralnih ali vrednostnih sodb," je dejal in napovedal obnovitev dialoga z njim.

Na vprašanje, ali bo nova vlada umaknila priznanje Palestine, ni neposredno odgovoril. Odpriznanje ne obstaja, je dejal, obenem pa dal vedeti, da bo to vprašanje na mizi.

Sicer pa za razliko od prejšnje vlade, ki se je glede Palestine precej izpostavljala v mednarodni javnosti, napoveduje, da bo poslej v ospredju tiha diplomacija, ki jo Kajzer razume kot orodje za uresničevanje vitalnih interesov države.