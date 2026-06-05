'Prva poteza': Vrtovec Israiru izdal dovoljenje za lete

Novi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je izraelskemu prevozniku Israir izdal dovoljenje za lete med Tel Avivom in Ljubljano. To je storil takoj po prevzemu poslov.

Spomnimo. Israir naj bi v Ljubljano začel leteti že konec maja, a niso dobili ustreznih dovoljenj. Na (bivšem) ministrstvu so ob tem navedli vladni sklep iz julija lani o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma preko Slovenije v Izrael ter uvoza iz Izraela v Slovenijo ter sklep z začetka lanskega septembra, s katerim je vlada razveljavila sklep iz leta 2003, ki je izraelskim varnostnim častnikom dovoljeval nošenje orožja na Letališču Jožeta Pučnika. Od izraelskega letalskega prevoznika so "zahtevali podrobnejše informacije, na podlagi katerih bi ta zagotovil, da vsi varnostni ukrepi in operativni postopki v celoti ustrezajo slovenskim nacionalnim predpisom", so še pojasnili na ministrstvu.

V sredo pa je bilo nato letalo Israira, ki bi moralo pristati na Brniku, preusmerjeno v Zagreb. Israir trdi, da so jim slovenske oblasti zavrnile dovoljenje za pristanek. Pri kontroli zračnega prometa Slovenije pa so trdili, da niso imeli podatkov o letih med Tel Avivom in Ljubljano, ki naj bi potekali ta teden.

Direktor družbe Israir Uri Sirkis je zatrdil, da gre za politično motivirano odločitev slovenskih oblasti, ki pomeni kršitev sporazumov o zračnem prometu in zakonodaje EU.