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Slovenija

'Prva poteza': Vrtovec Israiru izdal dovoljenje za lete

Ljubljana, 05. 06. 2026 17.15 pred 55 minutami 2 min branja 69

Avtor:
D.L.
Letalo družbe Israir

Izraelska letalska družba Israir bo lahko izvajala lete med Tel Avivom in Ljubljano, saj ji je novi minister za infrastrukturo izdal dovoljenje. Kot je sporočil, je to storil takoj po prevzemu poslov.

Novi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je izraelskemu prevozniku Israir izdal dovoljenje za lete med Tel Avivom in Ljubljano. To je storil takoj po prevzemu poslov. 

Zaslišanje Jerneja Vrtovca
Zaslišanje Jerneja Vrtovca
FOTO: Luka Kotnik

Spomnimo. Israir naj bi v Ljubljano začel leteti že konec maja, a niso dobili ustreznih dovoljenj. Na (bivšem) ministrstvu so ob tem navedli vladni sklep iz julija lani o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma preko Slovenije v Izrael ter uvoza iz Izraela v Slovenijo ter sklep z začetka lanskega septembra, s katerim je vlada razveljavila sklep iz leta 2003, ki je izraelskim varnostnim častnikom dovoljeval nošenje orožja na Letališču Jožeta Pučnika. Od izraelskega letalskega prevoznika so "zahtevali podrobnejše informacije, na podlagi katerih bi ta zagotovil, da vsi varnostni ukrepi in operativni postopki v celoti ustrezajo slovenskim nacionalnim predpisom", so še pojasnili na ministrstvu.

V sredo pa je bilo nato letalo Israira, ki bi moralo pristati na Brniku, preusmerjeno v Zagreb. Israir trdi, da so jim slovenske oblasti zavrnile dovoljenje za pristanek. Pri kontroli zračnega prometa Slovenije pa so trdili, da niso imeli podatkov o letih med Tel Avivom in Ljubljano, ki naj bi potekali ta teden.

Direktor družbe Israir Uri Sirkis je zatrdil, da gre za politično motivirano odločitev slovenskih oblasti, ki pomeni kršitev sporazumov o zračnem prometu in zakonodaje EU. 

Zaradi ravnanja Izraela v Gazi in na okupiranih palestinskih ozemljih je letalska povezava med Ljubljano in Tel Avivom že lani sprožila pomisleke in kritike. Takrat je več kot 20 nevladnih organizacij skupaj s stranko Levica pozvalo k preklicu dovoljenja Israiru.

dovoljenje za lete jernej vrtovec israir

Na vladi je ni več, palestinska zastava zdaj plapola s predsedniške palače

24ur.com Israir še brez dovoljenja za lete med Ljubljano in Tel Avivom
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KOMENTARJI69

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Anion6anion
05. 06. 2026 18.34
Ne samo Bled. Celotno Slovenijo je obljubil židom, potem ko mu ni uspelo predati Prekmurja Orbanu.
Odgovori
0 0
De gregori 77
05. 06. 2026 18.34
To je tudi za nas res Zelo potrebna prva poteza . Ma kam plujemo...🤮
Odgovori
0 0
Free_Palestine
05. 06. 2026 18.33
Kot prvo. Židje vodijo svet.
Odgovori
0 0
ETNEM
05. 06. 2026 18.31
Bled je očitno bil že pred 3000 leti obljubljen židom
Odgovori
+3
3 0
Anion6anion
05. 06. 2026 18.33
Ne samo Bled . Janša jim je celo Slovenijo obljubil, potem ko ni uspe
Odgovori
+1
1 0
televizija2000
05. 06. 2026 18.31
Sramota.
Odgovori
+2
3 1
GAYPROPAGANDA
05. 06. 2026 18.29
"Izraelski zunanji minister Gideon Sar, ki je zelo kmalu po potrditvi nove slovenske vlade v četrtek sporočil, da bo Izrael prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani, je novega vodjo slovenske diplomacije kasneje o tem obvestil še po telefonu."..............šele naknadno so obvestili naše diplomate! Smo že prodani očitno!
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+3
4 1
simon32
05. 06. 2026 18.26
Sej ta Vrtovec je čisti žid. Očitno imajo z Izraelcami kak dogovor al pa kako korist. Kaj imamo mi zdaj na oblasti. Bog nam pomagaj!!!
Odgovori
+5
7 2
borjac
05. 06. 2026 18.22
Takoj ko Žid , gospodar ukaže , slovenski desničarski hlapčki skačejo kot lutke , hop , hop , hop ....
Odgovori
+5
11 6
Anion6anion
05. 06. 2026 18.23
In mahajo z repkom
Odgovori
+1
6 5
DKR
05. 06. 2026 18.27
Drugi pa mahate z rdečo rutico.
Odgovori
+1
2 1
lakala28
05. 06. 2026 18.22
A niso rekli, da bodo delali v korist Slovenije? Zakaj pa potem delajo v korist židom? Pa kdo to rabi? vlada prevarantov ali tudi kdo drug?
Odgovori
+6
10 4
GAYPROPAGANDA
05. 06. 2026 18.26
Desnica nikoli ni delala v korist Slovenije!
Odgovori
+5
7 2
Žmavc
05. 06. 2026 18.20
Prav je tako. Gremo Slovenija, gremo nazaj v normalnost!
Odgovori
-4
8 12
lakala28
05. 06. 2026 18.23
Tono tako. Nazaj gremo: naravnost proti srednjem veku. Mogoč se bomo malo ustavili še v letu 1945 potem pa gasa do kurjenja čarovnic.
Odgovori
+1
7 6
supergigi
05. 06. 2026 18.19
Po 4 letih se končno vračamo v normalno stanje. Upam, da sedaj prepovejo gostovanja raznoraznih palestinskih agitatorjev.
Odgovori
-3
8 11
lakala28
05. 06. 2026 18.24
Hvala za tako normalnost. jaz sem za nenormalno stanje brez židov, brez vlade prevarantov in brez obsojenega goljufa na čelu DZ.
Odgovori
+4
8 4
Žabec
05. 06. 2026 18.17
Slovenija je z novo vlado spet prestopila na napačno stran zgodovine. Nekateri državljani - verjamem da večina, nikoli ne bomo podprli. Amen.
Odgovori
+4
14 10
Žmavc
05. 06. 2026 18.21
Verjetno si zaposlen v javni upravi.
Odgovori
+1
5 4
biggie33
05. 06. 2026 18.16
Pravi desničarji ne bi nikoli kolaborirali z Izraelom.. tudi če nam Arabci niso najbolj ljubi.. kar malo šokantno kaj počne čelavi že v 1. tednu vladanja.. sploh veleposlaništvo, ki bo zagotovo baza špijunov.. saj je fajn na začetku ti pomagajo razkrivati korupcijo, čez čas postaneš pa njihov suženj in oni vodijo državo.. tako kot ZDA in Ukrajina..
Odgovori
+11
17 6
Anion6anion
05. 06. 2026 18.15
A Vrtovec ne ve , da židje v Jeruzalemu šikanirajo kristjane, jih preganjajo, pretepajo, pljuvajo...
Odgovori
+15
22 7
ecoliqua
05. 06. 2026 18.16
Denar nima vere Oz jo ima da vzamejo še več od ovc
Odgovori
+9
9 0
misekmali
05. 06. 2026 18.17
Saj Vrtovec že dolgo ni kristjan.
Odgovori
+11
13 2
GAYPROPAGANDA
05. 06. 2026 18.18
Briga ga!
Odgovori
+3
6 3
cekinar
05. 06. 2026 18.18
anion...Jernej Vrtovec je ateist,pa se ne sekira za to,da ti objasnim.
Odgovori
+3
5 2
peglezn
05. 06. 2026 18.21
kaj pa z njimi delajo palestinci, libanonci, iračani, sirci... daj nam malo povej?
Odgovori
+0
3 3
GAYPROPAGANDA
05. 06. 2026 18.22
Zakaj pa je v stranki NSi, krščanski demokrati potem?
Odgovori
+0
2 2
Anion6anion
05. 06. 2026 18.24
Ateist? Teolog in ateist? Težko verjeti
Odgovori
+2
3 1
Anion6anion
05. 06. 2026 18.14
Spet bodo židje kradli po trgovinah in uničevali hotelsko lastnino.
Odgovori
+3
7 4
SpamEx
05. 06. 2026 18.13
So pa zelo fokusirani na Izrael za prvi dan. Čudne prioritete
Odgovori
+8
12 4
Splash71
05. 06. 2026 18.21
Ne, prvi dan je bilo snemanje palestinske zastave, drugi dan dovoljenja za Izraelska letala in odpiranje ambasad, tretji dan bo pa verjetno JJ ze v Izrael letel...
Odgovori
+2
3 1
Racional-ec
05. 06. 2026 18.12
A ni on teolog, a mu je vseeno da izraelci pretepajo in pobijajo tudi brate kristjane? Se pravi ni v igri religija ampak sam dnar…
Odgovori
+10
15 5
SpamEx
05. 06. 2026 18.14
najbrž je šunka kristjan
Odgovori
+10
12 2
SpamEx
05. 06. 2026 18.17
oziroma tercijalec se reče takim
Odgovori
+6
6 0
yolli
05. 06. 2026 18.09
Poteza predsednice pa je navadna provokacija in kljubovanje....na njwnem naslovu prej te zastave ni bilo....in ona naj bi bila predsednica vseh slovencev....s takimi potezami twga ne kaže žal....
Odgovori
-5
6 11
tech
05. 06. 2026 18.11
Ker skrajneži v novi vkadi pa so vlada vseh slovencev, ne bodi smešen.
Odgovori
+9
13 4
yolli
05. 06. 2026 18.13
No upam da veš kaj pravi zakonodaja o izobešanju tujih zastav,..
Odgovori
+2
4 2
Splash71
05. 06. 2026 18.25
Kdo pa je mene vprašal, če lahko nova vlada sname palestinsko zastavo? Nihče ! Torej tudi predsednica ne bo spraševala desničarjev, če lahko obesi palestinsko...
Odgovori
+1
1 0
PuabloC
05. 06. 2026 18.08
Sem daleč od kakšnega paničarja, ampak glede na prve poteze nove vlade menim, da nam res trda prede. Nekako Trumpovsko in Orbanovsko so usmerili retoriko in dejanja.
Odgovori
+9
15 6
GAYPROPAGANDA
05. 06. 2026 18.10
Saj takšna je bila že kampanja! Vse zlagano in moralno sporno! Takšni so!
Odgovori
+8
12 4
tornadotex
05. 06. 2026 18.12
Sistem je isti kot pri otroku...Najprej jim je potrebno postaviti omejitve..potem pa spomniti na dolžnosti...pravice pridejo na koncu,ker itak do sedaj so se jih kar sami tiskali celo zakonsko...in tega je sedaj konec in vsa Leva falanga v jok in stok...
Odgovori
+2
6 4
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