Prva preiskovalka tega mandata: financiranje strankarske propagande v medijih

Bodoči koalicijski partnerji so začrtali parlamentarni izhod v sili glede sprememb o delovanju javne RTV. Tu so jih na prvi dan novega parlamenta proceduralno preigrali in prehiteli v SDS ter NSi in vložili svoj predlog zakona. "Glede na to, da gre za dva popolnoma različna koncepta, kar smo tudi videli v živo zadnji dve leti, kako si odhajajoča vlada predstavlja javni servis RTV, bo najlažje to stvar obravnavati na izredni seji DZ," je povedal vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec.

Ta bo že v sredo. In taktika: Ideje odhajajoče oblasti oziroma bodoče opozicije glede RTV bo nova parlamentarna večina zavrnila kot neprimerne za obravnavo. In nato sprejela svoje. Dnevni red za sredo so danes ekspresno in v nekaj minutah potrdili tudi šefi poslanskih skupin. A to ni nujno strategija tudi za ostalih 31 zakonov, ki so jih predlagali Janševi in Toninovi.

"Dejstvo je, da je verjetno opozicija pokazala smer, v katero bo šla v tem mandatu. Zaenkrat čaka samo en zakon usoda padca. To je zakon o RTV. In bomo seveda vladajoči potem vložili svoj zakon. Kar se tiče pa ostalih zakonov, pa jih še nimamo na dnevnem redu. Tisti pa so zelo vsebinski in jih bo potrebno podrobno pogledati in se odločiti, ali se jih zavrne ali pa mogoče amandmira," pravi vodja poslancev SD Jani Prednik.

Že jutri bo začasni skupni odbor obravnaval predlog zakona o vladi, ki ga trojček potrebuje za postavitev nove ministrske organizacije. V sredo ga bodo po hitrem postopku obravnavali tudi vsi poslanci. "Na izredni seji se bo obravnaval zakon o vladi, ki bo omogočal oblikovanje vlade po zastavljeni časovnici in vsebinski strukturi organiziranosti," je povedala Sanja Ajanovič Hovnik iz Gibanja Svoboda.

Prva preiskovalna komisija

Golobovo Gibanje Svoboda je medtem vložilo tudi predlog za prvo preiskovalno komisijo tega mandata. Ukvarjala se bo z domnevnim nezakonitim financiranjem strankarske politične propagande v medijih z denarjem podjetij v državni lasti. V fokusu pa Janševa SDS, Nova24 in Telekom Slovenije. Najverjetneje jo bo vodila nekdanja novinarka Mojca Šetinc Pašek.

Komisija bi se osredotočila na obdobje od 13. marca 2020 do datuma odreditve preiskave. Preiskovala bi sum nezakonitega financiranja kampanje političnih strank za letošnje parlamentarne volitve prek delovanja izdajateljev medijev v (delni) lasti oziroma z vplivom političnih strank, članov organov političnih strank in izdajateljev medijev v lasti subjektov iz tujine.