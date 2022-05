Prva seja nove vlade: katera znana imena se vračajo na politični parket?

Prvaki strank Gibanje Svoboda Robert Golob, SD Tanja Fajon in Levice Luka Mesec s strokovnimi sodelavci že vodijo priprave za začetek dela nove vladne ekipe, danes naj bi se sestali ter uskladili dnevni red in pripravili gradivo za prvo sejo nove vlade.

Kot so že v preteklih dneh napovedali posamezni ministrski kandidati, bodo na prvi seji vlade med drugim imenovani tudi državni sekretarji na posameznih resorjih. Nekatera imena državnih sekretarjev so že znana, na finančnem ministrstvu bosta to mesto denimo zasedla Saša Jazbec in Tilen Božič, na ministrstvu za izobraževanje Darjo Felda in Matjaž Kranjc, na ministrstvu za delo Dan Juvan in Simon Maljevac, na ministrstvu za okolje in prostor Uroš Vajgl in Matej Skočir, na ministrstvu za javno upravo pa si kandidatka za ministrico Sanja Ajanović Hovnik želi Urbana Kodriča in Jureta Trbiča. Na ministrstvu za infrastrukturo naj bi postala državna sekretarka Alenka Bratušek, ki bo po spremembi zakona o vladi predvidoma tudi kandidatka za ministrico.

Na ministrstvu za zdravje bodo mesta državnih sekretarjev zasedli Tadej Ostrc, Breda Božnik in Aleksandra Lah Topolšek.