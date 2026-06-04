Prva seja vlade prinesla nova (stara) imena: novi šefi Policije, Sove, Fursa ...

Vlada je na nocojšnji prvi seji ustanovila tudi več odborov – Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisijo Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja. Obenem je imenovala več državnih sekretarjev na ministrstvih.

Za podpredsednika vlade je imenovala ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja in ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca. Generalna sekretarka vlade bo Janja Garvas.

Vlada je imenovala tudi več državnih sekretarjev, ki bodo v pomoč predsedniku vlade in novoizvoljenim ministrom in ministricam. Med bolj znanimi imeni so denimo Vinko Gorenak, ki bo državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS, Zdravko Počivalšek (prav tako državni sekretar v premierjevem kabinetu), na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport bo državna sekretarka Katja Koren, na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pa Franc Kangler. Tudi Božo Predalič postaja državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, Vida Čadonič Špelič bo državna sekretarka na obrambnem ministrstvu. Boštjan Šefic medtem ostaja državni sektretar v Službi Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih.

Na čelo vladnega urada za komuniciranje pa stopa Sebstjan Jeretič.