Prva seja vlade prinesla nova (stara) imena: novi šefi Policije, Sove, Fursa ...

Vlada je na nocojšnji prvi seji ustanovila tudi več odborov – Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisijo Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja. Obenem je imenovala več državnih sekretarjev na ministrstvih.
Za podpredsednika vlade je imenovala ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja in ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca. Generalna sekretarka vlade bo Janja Garvas.
Vlada je imenovala tudi več državnih sekretarjev, ki bodo v pomoč predsedniku vlade in novoizvoljenim ministrom in ministricam. Med bolj znanimi imeni so denimo Vinko Gorenak, ki bo državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS, Zdravko Počivalšek (prav tako državni sekretar v premierjevem kabinetu), na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport bo državna sekretarka Katja Koren, na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pa Franc Kangler. Tudi Božo Predalič postaja državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, Vida Čadonič Špelič bo državna sekretarka na obrambnem ministrstvu. Boštjan Šefic medtem ostaja državni sektretar v Službi Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih.
Na čelo vladnega urada za komuniciranje pa stopa Sebstjan Jeretič.
Z mesta generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe na Ministrstvu za obrambo je vlada razrešila Andreja Feferja in imenovala Gregorja Majcna za vršilca dolžnosti, s položaja direktorice Direkcije RS za infrastrukturo je razrešila Karmen Praprotnik in imenovala Nejca Vesela za vršilca dolžnosti.
S položaja direktorja Urada Vlade RS za informacijsko varnost je vlada razrešila Uroša Sveteta in za vršilca dolžnosti imenovala Nika Gamulina.
Vlada je z današnjim dnem razrešila tudi nekatere člane nadzornih svetov družb Eles in Borzen.
Damjana Petriča je vlada s položaja generalnega direktorja Policije in kot vršila dolžnosti na to mesto imenovala Danijela Lorbka. Joška Kadivnika je razrešila s položaja direktorja Slovenske obveščevalno–varnostne agencije in za dobo petih let na to mesto imenovala Janeza Stuška.
Petra Gruma je vlada razrešila s položaja generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije, nov šef Fursa pa postaja Janko Preac.
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