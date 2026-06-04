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Slovenija

Prva seja vlade prinesla nova (stara) imena: novi šefi Policije, Sove, Fursa ...

Ljubljana, 04. 06. 2026 21.54 pred 11 urami 2 min branja 58

Avtor:
Ti.Š.
Prva seja četrte Janševe vlade

Vlada Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janše se je sestala na ustanovni seji ter sprejela več odločitev. Anžeta Logarja in Jerneja Vrtovca je imenovala za podpredsednike vlade, generalna sekretarka vlade bo Janja Garvas, šef Sove Janez Stušek, v. d. generalnega direktorja Fursa postaja Janko Preac, za generalnega direktorja Policije pa je vlada imenovala Daniela Lorbka.

Vlada je na nocojšnji prvi seji ustanovila tudi več odborov – Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisijo Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja. Obenem je imenovala več državnih sekretarjev na ministrstvih.

Za podpredsednika vlade je imenovala ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja in ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca. Generalna sekretarka vlade bo Janja Garvas.

Vlada je imenovala tudi več državnih sekretarjev, ki bodo v pomoč predsedniku vlade in novoizvoljenim ministrom in ministricam. Med bolj znanimi imeni so denimo Vinko Gorenak, ki bo državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS, Zdravko Počivalšek (prav tako državni sekretar v premierjevem kabinetu), na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport bo državna sekretarka Katja Koren, na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pa Franc Kangler. Tudi Božo Predalič postaja državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, Vida Čadonič Špelič bo državna sekretarka na obrambnem ministrstvu. Boštjan Šefic medtem ostaja državni sektretar v Službi Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih.

Na čelo vladnega urada za komuniciranje pa stopa Sebstjan Jeretič.

Sebastjan Jeretič je nov šef Ukoma.
Sebastjan Jeretič je nov šef Ukoma.
FOTO: Aljoša Kravanja

Z mesta generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe na Ministrstvu za obrambo je vlada razrešila Andreja Feferja in imenovala Gregorja Majcna za vršilca dolžnosti, s položaja direktorice Direkcije RS za infrastrukturo je razrešila Karmen Praprotnik in imenovala Nejca Vesela za vršilca dolžnosti.

S položaja direktorja Urada Vlade RS za informacijsko varnost je vlada razrešila Uroša Sveteta in za vršilca dolžnosti imenovala Nika Gamulina.

Vlada je z današnjim dnem razrešila tudi nekatere člane nadzornih svetov družb Eles in Borzen.

Damjana Petriča je vlada s položaja generalnega direktorja Policije in kot vršila dolžnosti na to mesto imenovala Danijela Lorbka. Joška Kadivnika je razrešila s položaja direktorja Slovenske obveščevalno–varnostne agencije in za dobo petih let na to mesto imenovala Janeza Stuška.

Petra Gruma je vlada razrešila s položaja generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije, nov šef Fursa pa postaja Janko Preac.

vlada seja imenovanja

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KOMENTARJI58

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Buci in Bobo
05. 06. 2026 09.15
Celo direktor SOVE se vam je pridružil v čiščenju. Samo odidite antijanšisti, brez pozdrava. Ne bomo vas pogrešali. Zmešanci z Golobom kot vodjo.
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0 0
jank
05. 06. 2026 09.12
To da so Mojco Škrinjar imenovali za državno sekretarko na ministrstvu za šolstvo je v nasprotju s prizadevanji po pozitivnih sprembah. Ta ženska je brezpogojna vernica Janše in je že bila tam državna sekretarka, ko je bil minister Zver. Nič od niča nista pozitivnega naredila, razen demontaže devetletke in poskusov združevanje nesorodnih javnih zavodov. Ta gospa je stara čez 70 let in je v penziji več kot 10 let in nima stika z realnostjo. Je pa na družbenih omrežjih zelo aktivna in se izkazuje z veliko mero vulgarnosti. Kaj takega si naše šolstvo ne zasluži.
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+2
2 0
Yoda
05. 06. 2026 09.08
Sramota!!!! Za Evo Irgl pa niso našli nobene službe???
Odgovori
0 0
Julijann
05. 06. 2026 09.10
Če ne bo , bo pa na stranki zaposlena. Brez skrbi, ne bo šla sedaj v tovarno.
Odgovori
0 0
Julijann
05. 06. 2026 09.05
Gre za službene funkcije, kjer morajo osebe na njih pričakovati, da so po drugi vladi zamenjani. Nič novega in v nebo vpijočega ni to.
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+3
3 0
aviktora
05. 06. 2026 09.03
Razmišljajte v pozitivno smer v dobro naroda. Pa nehajmo se že enkrat zmerjati in obtoževati. Ljudje si želimo mir in poštenje.
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+2
2 0
ŠeVednoPlešem
05. 06. 2026 08.50
logika maščevanja, če jih je Golob zamenjal 100, jih bo Janša vsaj 300, začaran krog enega in istega, mafijska logika maščevanja, ampak potem ne moremo pričakovati "razvoja". Družiš se s kimavci, poslušal tiste ideje, ki jih želiš slišati, pač ljudi treba nastavljati ne po logiki, kako lojalni so ti in kako močno ti lezejo nekam, ampak ali so strokovni, profesionalni, usposobljeni, izkušeni ... to razmišljanje, ki sledi logiki treba je nagraditi lojalne, pa četudi so nesposobni, važno je, da so "naši", je pogubno v tako majhni državi, kot je Slovenija, v kateri imamo omejene kadrovske resurse ... V Sloveniji nimamo modrih voditeljev, imamo paglavce, ki se želijo vedno znova družiti samo z ljudmi, ki pripadajo "njegovemu klubu" ... V končni fazi morali bi se učiti iz športa. To je kot sestavljanje reprezentance, NACIONALNE, denimo v v nogometu, glavni trener ne bo dal v nacionalno ekipo igralcev Olimpije, ker je sam Štajerec in intimno navija za Maribor, ali pa obratno ...
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-5
3 8
Tami69
05. 06. 2026 08.52
Zakaj se tvoji niso v prejšnjem mandatu vse tega učili kar sedaj vsiljuješ?
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+2
4 2
Buci in Bobo
05. 06. 2026 08.53
Ti nisi sposoben imeti lastnega mnenja. Ti si antijanšist. To boš bil vsa štiri leta, kot si to bil prejšnja štiri leta.
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-1
3 4
ŠeVednoPlešem
05. 06. 2026 08.56
in zakaj misliš, da sem antijanšist, ahahahahahaha, ker Janša ne mara lastnega razmišljanja, svojega mnenja, sem bil priča čistki, in to samo zato, ker nisem kimal ..., nastavil pa ni boljših, kajti pripeljal je tiste, ki so bili lojalni, pa čeprav niso znali, niso imeli izkušenj, pomembno je bilo, da so bili "njegovi"
Odgovori
+1
3 2
Buci in Bobo
05. 06. 2026 09.01
Ti ne misliš. Jaz mislim. Tu pa imaš prav.
Odgovori
-1
0 1
Buci in Bobo
05. 06. 2026 09.06
Antijanšisti nimate mnenja. Vaši komentarji so si vsi antijanšistično podobni. Kot da prihajajo iz enega centra. Eni ste bolj zmerni, drugi omenjate ovce in striženje. Ma dajte že enkrat zamenjajte strategijo.
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0 0
xybb
05. 06. 2026 08.48
JJ hiti menjati ljudi ,kjer mse je bal ,da bo prišel na zatožno klop kot izdajalec ,zbrisati je sledi črne kocke ( izrael)povsod nastavlja svoje jastreve glej (sekretarje )
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-3
5 8
Perovskia
05. 06. 2026 08.52
Kriv za... Dej en dokaz. To ni tako kot pri tvojih z odpisi 30mio
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+0
4 4
jank
05. 06. 2026 09.14
Dokaz, obiski izraelskih vohunov pri Janši.
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0 0
Lark
05. 06. 2026 08.46
Počivavšek na Ministrstvu za gospodarstvo. OK, ni slabo, čeprav tudi Hanu priznam, da ni bil slab - kot eden redkih od prejšnje vlade...
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+5
6 1
Banion
05. 06. 2026 08.46
vau gorenak, predalič, počivalšek in še kdo so jaki kadri
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-2
2 4
Rde?a pesa in hren
05. 06. 2026 08.45
Tlele bo imel JJ zanimivo, zelo petsro delo, ki bo Lorbeku narekovala ponovno uorabo vsaj vodnega topa. Zakaj? Zato, ker se je JJ obkrožil z gosparsko neoliberalnim lobijem v službi kapaitala. Na stran je dal vsakdanje Slovence, delavce, sinidikate, skratka tiste, ki jih bo zaradi varčevanja moral najbolj udariti po žepu. Manjši davki=manj prihodka v proračun. Manj proačuna, zategovanje pasu. Po driug istrani pa proračunsk aluknja, ki jo je, priznajmo precej poglobil holob, pa sedaj zahteve Nato za povečanj eizdatkov za par miljard. Ta enačba pomeni samo SOCIALNE TENZIJE, hude, podobno kot v Covid. Kajti s Slovenca ga ni hujšga, kot da mu pobereš še tiste fičnike, ki jih dobi. IN mislim, da bo prav veselo.... S pozivom za pakt za razvoj JJ samo prenaša odgvoornost za zgornje zategovanje pasu še na opzicijo. Ta ziher ne bo tega kupila. Se pa strinjam, da je sedanja opozcija precej nespametno ravnala z javnim gnarjem. To pa ja.
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+4
5 1
Posteni
05. 06. 2026 08.44
Novi sef ukoma.. jereetic.. to so tej sposobni kadri... 🤣🤣
Odgovori
-1
3 4
Tami69
05. 06. 2026 08.54
Je ona od necenzurirana bila sama perfekcija? Ali?
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
05. 06. 2026 08.44
Glede notranje politike in gospodarstva je nova janševa vlada čudovita novica. Me pa skrbi zunanja politika. Se strinjam, da palestinska zastava nima kaj za delati na stavbi vlade. Ampak še manj pa ukrainska. Bojim se, da bo Janša še hujši sponzor ubijanja v Ukraini, kot je bil Golob.
Odgovori
+0
3 3
Buci in Bobo
05. 06. 2026 08.46
Svašta, izbira besed kot nekdo ki ve o čem govori.
Odgovori
-1
1 2
Yoda
05. 06. 2026 08.41
V Golobovi vladi veliko ljudi, kateri sploh niso bili izvoljeni!!! UPS... pomota mislil sem napisati v Janezovi.
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-3
4 7
Castrum
05. 06. 2026 08.44
Kaj pametuješ. Volitve so v DZ ne pa v vlado. Bo šlo?
Odgovori
+1
4 3
Misika1967
05. 06. 2026 08.57
Pri prejsnji vladi nisi isto pisal. Bo slo?
Odgovori
+1
1 0
Buci in Bobo
05. 06. 2026 08.41
To je vlada! Ne maljevci, vonte, mesci... Litijske...
Odgovori
+1
7 6
Posteni
05. 06. 2026 08.42
Uaaau.. a to je ugotovitev iz kleti ?
Odgovori
+0
6 6
Buci in Bobo
05. 06. 2026 08.43
Ne, iz nebotičnika. V Sloveniji.
Odgovori
-1
3 4
Polkavalčekrokenrol
05. 06. 2026 08.39
zdaj smo pa rešeni,štiri leta zatiranja,tlačenja in propadanja gospodarstva so končno za nami
Odgovori
+7
10 3
Mr.Cube6
05. 06. 2026 08.37
Ovce gremo se cepit
Odgovori
-1
5 6
JanezOrban
05. 06. 2026 08.35
A niste rekli, da Golob ne bo predal poslov ljubljenem vodji? Pa ne, da lažete, kot pes teče? :D :D :D P.s.: Vam je všeč, da se ljubljeni vodja druži z vojnimi zločinci, ki so že poklali 70.000 otrok? Že kaj hodite na predavanja o vaši novi veri - židovstvu? Ali ima Stušek na Sovi natančna navodila iz Trstenjakove, kako zaščititi veleizdajalca? To so glavna vprašanja.
Odgovori
-1
9 10
Buci in Bobo
05. 06. 2026 08.42
Vidiš da si zmešan človek.
Odgovori
+0
5 5
jank
05. 06. 2026 08.35
Ekipa starcev, med njimi že penziči, npr. Počivalsek, Gorenak, Škrinjar,.... Ljudje z razvojno vizijo????
Odgovori
+1
8 7
Spijuniro Golubiro
05. 06. 2026 08.31
Vse nam boš podrl
Odgovori
-6
2 8
Castrum
05. 06. 2026 08.30
Dobro. Ekipa je sestavljena. Zdaj pa takoj na polno na delo. Dela je ogromno, poteebna je hitra sanacija štiriletne škode.
Odgovori
+6
15 9
Posteni
05. 06. 2026 08.32
Ti kot urejevalec botov delas brez pauze 🤣🤣
Odgovori
-7
5 12
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