Prva Slovenca, ki sta zmagala med mladimi canskimi levi

Na Mladih levih, na katere sta odšla pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice in Agencije 101, sta pometla s konkurenco iz 43 držav. "Gre za tekmovanje mladih, ki že delajo v tej industriji in so stari manj kot 30 let. Ljudje, ki se udeležijo tekmovanja, so lahko že deset let v tem poslu in so razgledani kreativci s širino, zato je res čast, da sva tekmovala na tem nivoju," nam je navdušeno povedala Lepšina.

'To je odlična priložnost, da se kot mlad človek dokažeš v industriji, v kateri si gradiš kariero'

Na domače tekmovanje Mladi kreativci ju je prijavila Agencija 101, na kateri je Lepšina zaposlena. Seveda tudi na njuno željo, saj je to odlična priložnost, da se kot mlad človek dokažeš v industriji, v kateri si gradiš kariero. "Je pa seveda tudi osebni izziv, da samemu sebi pokažeš, koliko zmoreš in kako daleč lahko prideš," je izpostavila Lepšina.

V dvojicah običajno sodelujeta tekstopisec – vlogo je prevzela Lucija – in oblikovalec – to je bil Klemen. Par mora skupaj zasnovati, razdelati in tudi vizualno prikazati idejo. "Sva pa sama izrazila željo, da bi tekmovala skupaj, saj sva na slovenske Mlade kreativce šla že leto poprej in zasedla tretje mesto. Zato sva želela svoj rezultat skupaj še izboljšati. Kratko malo misliva, da sva res dobra ekipa – morda pomaga tudi to, da sva par v zasebnem življenju. Gre namreč za intenzivno tekmovanje, na katerem v 24 urah preizkušaš svoje zmožnosti, in dobro je, da imaš ob sebi nekoga, ki mu zaupaš 101-odstotno," je prepričana Lepšina.