Prva Slovenka z diplomo iz elitne britanske vojaške akademije

Še ne 30-letna Greta Tomšič iz ljubljanske Šiške pravi, da je netipično mestno dekle, po srcu Gorenjka, zasvojena z gorami. Za razliko od mnogih pripadnikov o vojski ni sanjala od majhnih nog, je pa vedno imela rada izzive, ekstreme in različne športe, prav tako se je vedno rada česa novega naučila. " Poleg tega sem se tako zaljubila v našo državo, da bi jo bila pripravljena braniti in posledično tudi umreti zanjo, če se lahko tako izrazim ," pripoveduje na Počku, kjer jo ujamemo med usposabljanjem pehotnega voda.

Najboljša na selekciji za častnike

S 26 leti se je kot študentka Fakultete za varnostne vede odločila za prostovoljno služenje v Vipavi, ki jo je tako navdušilo, da se je v Slovenski vojski zaposlila. Najprej je bila vojakinja v gorskem polku, nato pa se je – ker se je želela pridružiti Šoli za častnike - odločila za opravljanje temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja.

Ker je selekcijo za častnike opravila kot najboljša kandidatka, se ji je ponudila priložnost za nadaljevanje šolanja v Veliki Britaniji, na priznani kraljevi vojaški akademiji Sandhurst. Pred 20 leti je usposabljanje tam kot prvi Slovenec opravil podpolkovnik Aleš Avsec. "Po 20 letih sem bila jaz prva ženska, ki je dobila to priložnost. Zelo sem bila vesela in hvaležna ta to, a v ozadju sem imela nek strah, da mi ne bo šlo zaradi angleškega jezika. Kar se je potem izkazalo za povsem neutemeljeno," pripoveduje nasmejano.

Loščenje čevljev, korakanje, drilli

Po treh tednih priprav, ki jih je kot mednarodna študentka morala opraviti, se je januarja 2022 začelo njeno šolanje na Royal military academy Sandhurst v Berkshiru. Šolanje, ki traja eno leto, je razdeljeno v tri faze – junior, intermediate in senior term - in se konča s podelitvijo diplom.

Kandidati so v prvi fazi šolanja nastanjeni v t. i. Old collegeu, kjer ima vsak svojo sobo. "V njej so omara, postelja, pisalna miza in umivalnik, tuši in stranišča pa so skupni. Ko napreduješ, se premakneš v večji New college. Tudi tam imaš svojo sobo in tri obroke na dan. V skupnih prostorih so pralni stroji, cel hodnik pa je polepljen s fotografijami in pozitivnimi mislimi, ki so nas vedno razvedrile."

Prvih pet tednov so se učili samo osnov. "Korakanja, loščenja čevljev, veliko poudarka je bilo na fiziki ... Naporno je že zato, ker vse poteka v angleščini in moraš biti zelo zbran. Stalno si v rutini, ogromno je neprespanih noči ... V naslednjih fazah je pa potem poudarek na vojaški terminologiji, taktiki in samem vodenju. Vmes potekajo še športne vadbe, veliko akademskega dela, izobraževanj, terenov ... Med vikendi smo imeli večkrat chappell orders v cerkvi, za kar smo po njihovih tradicionalnih običajih morali obleči slovesne uniforme. Angleži veliko pozornosti namenjajo tudi postrojitvenim pravilom z orožjem ali brez njega, tako imenovanim drillom," pojasnjuje naša sogovornica.

V njenem vodu je bilo 30 ljudi, od tega štirje mednarodni študenti. Ti so bili sicer iz kar 27 različnih držav. "Po junior termu so naše vode pomešali, saj so prepričani, da so spremembe v življenju vojaka stalnica in nikoli ne sme biti navajen delati z istimi ljudmi."

Njihovi urniki so bili zapolnjeni od jutra do večera. V prvi fazi so bili prvič prosti po petih tednih, ostale proste konce tedna pa so izkoristili za počitek ali kakšen izlet. Medtem ko se nekateri mednarodni študenti sploh niso vračali domov, se je Tomšičeva v Slovenijo vrnila dvakrat.

15. decembra 2022 je šolanje na Sandhurstu uspešno zaključilo 130 kandidatov. Bilo je težko, ne pa neizvedljivo, razen v primeru poškodb, še pove Tomšičeva.