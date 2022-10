Prva slovenska odprava osvojila sedemtisočaka Himlung v Himalaji

Osemčlansko odpravo so sestavljali: vodja Stojan Burnik, Uroš Cigljar, Boštjan Dečman, Tomaž Erpič, Viki Grošelj, Gregor Marinšek, Nejc Škrablin in Iztok Tomazin.

Ekipa se je slovenske jubilejne himalajsko odprava ob 60 letnici Fakultete za šport in 100 letnici Univerze v Ljubljani zaradi covida-19 lotila dve leti kasneje. Osem članov se je v Nepal odpravilo 1. oktobra in se z vse prej kot spodbudnimi vremenskimi razmerami soočilo že na samem začetku. 5. oktobra so iz naselja Koto na višino 2600 metrov začela pristopati h gori, kljub izjemno težkim vremenskim pogojem. "V treh dneh nenehnega močnega dežja, ko so nas dodatno ogrožali narasli hudourniki in zemeljski plazovi, se nam je uspelo prebiti do naselja Phu, na višini 4100 metrov. Dva dni kasneje, 9. oktobra smo dosegli bazni tabor na višini 4830 metrov, v katerem je bilo več kot meter snega, na gori pa še od dva do trikrat več," je opisal vodja Himalajske odprave Stojan Burnik .

Nestabilne razmere so se nadaljevale, a slovenskim alpinistom je kljub temu uspelo 11. oktobra postaviti postaviti tabor 1 na višini 5400 metrov, čez pet dni pa tabor 2 na višini 6200 metrov. Naslednji dan, 17. oktobra so, iz tabora 2, ob treh zjutraj, proti vrhu krenili Uroš Cigljar, Boštjan Dečman, Gregor Marinšek, Nejc Škrablin in Iztok Tomazin. "Po dobrih devetih urah vzpenjanja so ob 12.30. dosegli vrh 7128 metrov visokega Himlunga, kar je po dosegljivih podatkih prvi slovenski vzpon na to himalajsko goro," je veselo novico naznanil Burnik.

Cigljar, Dečman in Škrablin so z vrha smučali do tabora 2, Marinšek pa do baze. "To je tudi prvi slovenski smučarski spust z vrha gore. Tomazin je sestopil do tabora 2, naslednji dan pa so vsi štirje, Ciglar, Dečman in Škrablin na smučeh, sestopili v bazo," je pojasnil Burnik.

Novo slovensko ime v Himalaji: Vrh fakultete za šport

Ker so člani odprave želeli podrobneje spoznati in raziskati to področje, kar bi prišlo prav moribitnim naslednjim slovenskim odpravam, so se povzpeli tudi na več okoliških pet tisočakov. Viki Grošelj se je denimo povzpel na 5405 metrov visoko neimenovano koto in jo poimenoval Vrh fakultete za šport.

Vzpon na Himulang so želeli ponoviti, a jim je ostri obraz narave to preprečil. "Zaradi nenavadno nizkih temperatur in močnih vetrov smo opustili nove poskuse vzpona. 18. oktobra je Tomaž Erpič iz tabora 1 odsmučal nazaj v bazo," je povzel Burnik in dodal, da so aktivnosti z današnjim dnem zaključene. "Odprava 24. oktobra zapušča bazni tabor in se predvidoma 27. oktobra vrne v Katmandu, 30.10 pa v domovino," je strnil.