Kdo je voznica, ki je kot prva v državi izpit opravljala na več kot 15-tonskem vlačilcu?

Prvi voznik v Sloveniji, ki je opravljal in opravil izpit na več kot 15-tonskem kamionu vlačilcu, je ženska. Ines Selišek je tako postala čisto prva voznica v državi, ki je imela učne ure v tako velikem vlačilcu in z njim tudi, v prvem poskusu, opravila izpit za to kategorijo. A zakaj se je lotila tovrstnega podviga v panogi, ki že dolgo trpi pomanjkanje kandidatov za opravljanje poklica šoferja, sploh pa ženskih predstavnic? Ines pa ima na vidiku že nov cilj. Osvojiti želi prav vse vozniške kategorije, ki so na voljo.

