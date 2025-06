Prvič uspešno presadili mehur

Poseg so izvedli pri 41-letnem Oscarju Larrainzarju, ki je bil na dializi sedem let. Očetu štirih otrok so pred nekaj leti zaradi raka odstranili velik del mehurja, nato pa so mu odstranili še obe ledvici, je v nedeljo sporočila bolnišnica.

Larrainzarju so med približno osemurno operacijo, ki so jo izvedli 4. maja v medicinskem centru Ronald Reagan UCLA v Los Angelesu, uspešno presadili mehur in ledvico, ki ju je prejel od istega darovalca.