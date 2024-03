Prva vožnja novega vlaka SŽ v Avstrijo: vsak dan 12 novih direktnih povezav

Slovenske železnice (SŽ) so od 21. marca naprej vzpostavile za potnike 12 dodatnih direktnih povezav (6 parov vlakov) med Slovenijo in Avstrijo. Prvič v zgodovini so tako novi sodobni vlaki SŽ, proizvajalca Stadler Flirt, zapeljali v Avstrijo in s tem pomembno izboljšali ponudbo za potnike.

Slovenija je odslej povezana z Avstrijo s kar 38-timi dnevnimi vlakovnimi povezavami v obe smeri. S tem se za potnike izboljšuje ponudba varnih, sodobnih in okolju prijaznih prevozov z vlaki. Pri prevozu potnikov SŽ porabijo povprečno skoraj petkrat manj energije na potnika, kot je porabljene v povprečju v cestnem avtomobilskem prometu.

Med Slovenijo in Avstrijo od 21. marca vozi 6 dodatnih parov direktnih vlakov, in sicer z novimi, sodobnimi garniturami Stadler Flirt. Do Gradca in nazaj vozijo 3 pari novih vlakov. En par direktnih vlakov vozi na relaciji Ljubljana-Gradec in nazaj, en par na relaciji Maribor –Gradec in nazaj in en par vlakov na relaciji Pragersko – Maribor –Gradec in nazaj. Oba para vlakov iz Maribora in Pragerskega imata povezavo tudi z Ljubljano. Trije pari direktnih vlakov pa prav tako od 21. marca vozijo vsak dan med Ljubljano in Beljakom. Začetek voženj novih vlakov Slovenskih železnic v Avstrijo so na dan prve vožnje SŽ simbolično otvorile na železniški postaji Ljubljana, s prisotnostjo direktorice SŽ-PP mag. Darje Kocjan in predstavnika avstrijskih železnic Kurta Bauerja, vodjo službe Fernverkehr & New Rail Business pri ÖBB.

Direktorica SŽ-Potniškega prometa mag. Darja Kocjan je ob tem izpostavila dobro sodelovanje z avstrijskimi železnicami, rast števila prepeljanih potnikov v mednarodnem prometu in nadaljnjo širjenje povezav: "Veseli me, da bodo naši novi sodobni vlaki danes prvič zapeljali potnike v Avstrijo. Velika hvala velja tudi avstrijskim železnicam OBB s katerimi Slovenske železnice res izjemno dobro sodelujemo. Rezultat sodelovanja je tudi 6 parov vlakov, ki so od danes naprej vsakodnevno na voljo z novimi vlaki Slovenskih železnic, z garniturami Stadler Flirt. Slovenija je odslej povezana z Avstrijo s kar 38-timi dnevnimi povezavami v obe smeri. Število potnikov v mednarodnem prometu raste, najbolj v prometu z Avstrijo. V obsegu mednarodnega potniškega prometa Slovenskih železnic je promet z Avstrijo na prvem mestu. In verjamem, da se bo trend rasti nadaljeval, da je železnica naša trajnostna prihodnost." Izpostavila je tudi pomen novih povezav z vlaki SŽ za okolje: "Raba energije in ogljični odtis sta za nas na Slovenskih železnicah zelo pomembna kazalnika. V preteklem letu je naš ogljični odtis znašal 31 gCO2e/PKM. Pri prevozu potnikov tako Slovenske železnice porabimo povprečno skoraj petkrat manj energije na potnika, kot je porabljene v cestnem avtomobilskem prometu. Vzpostavljanje in ohranjanje povezav v mednarodnem prometu nam je v potniškem prometu Slovenskih železnic zelo pomembno tako zaradi potnikov kot tudi zaradi okolja. Glede na številna investicijska dela in boljše infrastrukturne pogoje, ki nas čakajo po končanih delih se tudi v mednarodnem prometu obeta veliko možnosti za nove in še boljše povezave." Prednosti povezav z novimi vlaki SŽ za potnike in okolje je na dogodku izpostavil tudi predstavnik avstrijskih železnic, Kurt Bauer, Vodja oddelka Fernverkehr & New Rail Business pri ÖBB: "Skupaj s partnerjem Slovenskimi železnicami postavljamo nove standarde v mednarodnem prometu med Avstrijo in Slovenijo z uporabo sodobnega vlaka FLIRT znamke Stadler. Postopno želimo vzpostaviti 1-urni interval med Gradcem in Mariborom. Z dodatnimi ukrepi za izboljšanje udobja, kot so nizkopodna zasnova, klimatske naprave in prostori za kolesa, želimo narediti potovanje z vlakom na tej relaciji za naše potnike še prijetnejše. Nova, razširjena storitev krepi dve gospodarsko in kulturno tesno povezani regiji s ponudbo zanesljive in trajnostne storitve mobilnosti." Proga Ljubljana-Gradec je tudi turistično zelo bogata in več vlakovnih povezav pomeni tudi še več možnosti za razvoj trajnostnega turizma. Utrip turizma ob progi smo doživeli tudi na prvi vožnji z vlakom v Avstrijo. Thermana Laško, ki je zelo obiskana turistična destinacija ob progi, je popestrila potnikom pot z vlakom z animacijo njihove priljubljene maskote Vodomčkom. Kot so povedali predstavniki Thermane Laško so z železnico zelo povezani. Njihovo rojstvo se je zgodilo namreč z začetkom gradnje železnice, ko so odkrili naravni izvir termalne vode. Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje je potnike presenetil s programom Pozdrava Barbare Celjske. Kostumirana animatorja, lik Barbara Celjska in vitez, sta potnike popeljala v grajske čase, po čemer slavi mesto Celje, nekoč Celeia.

Novi vlaki SŽ proizvajalca Stadler so zelo prostorni. Vsa vrata so opremljena z izvlečnimi stopnicami, kar omogoča preprostejši vstop in izstop tudi za gibalno ovirane osebe. Na voljo je več prostora za prevoz koles, prostorni toaletni prostori, prilagojeni tudi za invalide in mlade starše – s previjalno mizo, avtomatsko klimo in velikimi panoramskimi okni. Vlaki omogočajo sodoben informacijski sistem, vtičnice za polnjenje elektronskih naprav, opremljenost s signalom Wi-Fi in s tem dostop do internetnih vsebin. Vzpostavljanje in ohranjanje povezav v mednarodnem potniškem prometu je za SŽ zelo pomembno. Poleg obstoječih 52-tih novih sodobnih garnitur pričakujemo v potniškem prometu SŽ naslednje leto že prve od dodatno naročenih 20 garnitur. Za mednarodni promet pa v letu 2026 še 20 novih sodobnih vagonov in 4 električne lokomotive, kar bo še dodatno izboljšalo ponudbo in potniško izkušnjo v mednarodnem prometu. Več informacij in vozni redi novih povezav med Slovenijo in Avstrijo so vam na voljo na povezavi Nove direktne povezave z Avstrijo – Slovenske železnice (sz.si) .

