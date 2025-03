Prvak fotografije: Xiaomi razkriva serijo Xiaomi 15 z vrhunskim sistemom kamer

OGLAS

Prav tako lahko uporabniki na slovenskem trgu z nakupom naprave serije Xiaomi 15 brezplačno pridobijo tri mesece YouTube Premium z dostopom do YouTube in aplikacije YouTube Music brez oglasov, več informacij o akciji pa najdete na povezavi: Xiaomi 15 – Xiaomi Store.

Xiaomi je na ekskluzivnem predstavitvenem dogodku v Barceloni predstavil vodilne pametne telefone serije Xiaomi 15. Ti uporabnikom po vsem svetu omogočajo, da z objektivom Leica Summilix posnamejo osupljive fotografije in videoposnetke v vseh primerih rabe. Poganja jih najnovejši sistem Xiaomi HyperOS 2, ki optimizira zmogljivosti, povezljivost in umetno inteligenco v brezhibno uporabniško izkušnjo naslednje generacije. Sočasno so na dogodku predstavili še tablična računalnika Xiaomi Pad 7 in Pad 7 Pro, brezžične slušalke Xiaomi Buds 5 Pro in Buds 5 Pro (Wi-Fi), pametno uro Watch S4, športno zapestnico Xiaomi Smart Band 9 Pro v novi barvni izvedbi ter električni skiro Xiaomi Scooter 5 Max. Xiaomi 15 Ultra: vrhunska fotografija in neverjetna vizualna podoba Pametni telefon Xiaomi 15 Ultra črpa navdih iz klasične zasnove fotoaparata ter združuje vrhunsko kakovost izdelave z občutkom za prefinjene podrobnosti[3]. Na voljo je v očarljivi črni, beli in srebrni izvedbi, ki izžareva edinstveno mešanico moči in elegance. Izvedba v kromiranih srebrnih tonih obenem brezhibno združuje steklena vlakna letalske kakovosti z umetnim usnjem, kar povečuje trdnost materiala. Obdelava umetnega usnja in retro šivi pa še dodatno povzdignejo klasično estetiko, ki je opredelila generacije. Xiaomi 15 Ultra se ponaša z osupljivim 17-centimetrskim (6,73-palčnim) zaslonom AMOLED ločljivosti 3200 x 1440 in gostoto 522 slikovnih pik na palec. Z impresivno največjo svetilnostjo 3200 kandel zagotavlja kristalno čiste slike v vseh svetlobnih pogojih, od močne sončne svetlobe do zatemnjenih okolij. Vedno prižgan zaslon z eno herčnim osveževanjem pomaga, da so bistvene informacije, kot so čas, datum in obvestila, vidne na prvi pogled, kar združuje priročnost z učinkovitostjo. Za večjo varnost in udobje Xiaomi 15 Ultra uvaja ultrazvočno tipalo prstnih odtisov za hitrejše in zanesljivejše odklepanje tudi z mokrimi ali umazanimi prsti, ki se izjemno dobro obnese v slabih svetlobnih pogojih.

Zasnova telefona Xiaomi 15 Ultra vključuje napredno strukturo Xiaomi Guardian Structure. Ta vključuje najnovejše utrjeno steklo Xiaomi Shield Glass 2.0 z do 16-krat večjo odpornostjo proti padcem[2], aluminijasti okvir, izdelan na računalniško krmiljenem stroju (CNC), ki jamči robustnost ter lahkotnost, in utrjeno steklo Corning Gorilla Glass 7i z izboljšano odpornostjo proti padcem in praskam za zaščito kamer. Xiaomi 15 Ultra je zasnovan za ustvarjalne profesionalce, ki si prizadevajo dvigniti raven mobilne fotografije. Kamere zato pokrivajo goriščnice od 14 do 200 milimetrov. Srce sistema je glavna kamera z 1-palčnim 50-milijonskim tipalom Sony LYT-900 in 23-milimetrsko goriščnico. V povezavi z objektivom Leica Summilux jo odlikujejo velika zaslonka /1,63, spremenljive goriščnice 23, 28 ali 35 milimetrov ter impresiven visok dinamični razpon 14 EV. Objektiv Leica Summilux sestavlja osem asferičnih leč (8P) visoke prepustnosti in je za čim boljše optične zmogljivosti izboljšan z dvojno prevleko proti odbojem. Ti elementi skupaj zagotavljajo osupljivo zmogljivost pri šibki svetlobi in ponoči ter omogočajo zajemanje živih in pristnih fotografij. Za portretno in ulično fotografijo je primeren 70-milimetrski plavajoči teleobjektiv Leica z zlato goriščno razdaljo, ki zagotavlja naravne in laskave posnetke. Njegovo veliko tipalo se odlikuje tudi v makro fotografiji, saj zajema zapletene podrobnosti že z razdalje 10 centimetrov. Vodilna kamera s periskopskim objektivom Leica in 200-milijonskim tipalom omogoča enostavno zajemanje posnetkov oddaljenih predmetov z goriščno razdaljo 100 milimetrov, ki jo je mogoče s tehnologijo povečave v tipalu razširiti na 200 milimetrov. Fizično veliko 1/1,4-palčno tipalo v kombinaciji z zaslonko /2,6 zajame 136 odstotkov več svetlobe kot podobna kamera lanskega modela Xiaomi 14 Ultra[1]. Sistem štirih kamer dopolnjuje 14-milimetrska ultra širokokotna kamera Leica, ki ponuja obsežne perspektive za zajemanje dih jemajočih pokrajin in skupinskih posnetkov.

Xiaomi 15 Ultra presega meje videografije, saj prinaša izjemno kinematografsko kakovost posnetkov glavne in kamere s periskopskim objektivom, ki snemata videoposnetke ločljivosti 4K pri 120 sličicah na sekundo. Glavna kamera, opremljena z optično (OIS) in elektronsko stabilizacijo slike (EIS), učinkovito zmanjšuje tresljaje in zagotavlja, da videoposnetki ohranijo profesionalno kakovost tudi v zahtevnih okoljih. Poleg impresivnih video zmogljivosti Xiaomi 15 Ultra podpira snemanje videoposnetkov Dolby Vision pri ločljivosti 4K s 60 sličicami na sekundo in 10-bitnim zapisom v formatu LOG pri vseh goriščnih razdaljah. S tem dodatno izboljšuje profesionalno videografijo, saj zagotavlja barvno natančnost industrijskega razreda in posnetke kinematografske kakovosti. Mreža štirih mikrofonov obenem nudi kakovosten zajem zvoka. Na voljo so načini snemanja v vse smeri, naprej, nazaj in po trajektoriji. S tem novi pametni telefon postaja orodje, ki ga potrebujete za visokokakovostno urejanje in barvno korekcijo, kar omogoča ustvarjalnejši pristop k videoprodukciji. Klasično oblikovan fotografski komplet Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition, ki je bil predstavljen skupaj s telefonom Xiaomi 15 Ultra, predstavlja poslastico za fotografske navdušence. Navdihnjen z brezčasno zasnovo fotoaparatov ima značilen rdeč okrasni obroč, po meri oblikovan uporabniški vmesnik, snemljivo podporo za palec in gumbe za zaklop, večnamenski 67-milimetrski adapter za filter ter baterijo kapacitete 2000 mAh. Xiaomi 15: vsestranska odličnost vodilnega modela v kompaktni obliki Pametni telefon Xiaomi 15 je izdelan za optimalno udobje in prenosljivost. Na voljo je v črni, beli in zeleni barvi ter tekoče srebrni, ki se ponaša s privlačnimi, lesketajočimi se krivuljami iz toplotno upognjenega stekla[3]. Z integriranim dekorjem v obliki vulkana ima Xiaomi 15 fluidno obliko, ki deluje vzdržljivo po zaslugi okvirja iz do 33 odstotkov trdnejšega aluminija[1]. Impresivno 94-odstotno4 razmerje med zaslonom in ohišjem ter izjemno tanki robovi debeline le 1,38 milimetra so rezultat najnovejše tehnologije LIPO[1], ki zagotavlja natančno oblikovanje meje med telesom in okvirjem.

Xiaomi 15 se ponaša z vsestranskim sistemom treh kamer, ki zagotavlja izjemno jasnost fotografij in videoposnetkov z razponom goriščnic od 14 do 120 milimetrov. Glavna kamera je opremljena z optičnim objektivom Leica Summilux, sedmimi asferičnimi lečami (7P) visoke prepustnosti in premazom proti bleščanju ter veliko zaslonko /1,62 za vrhunski zajem svetlobe in izjemno jasnost v različnih svetlobnih pogojih. Opremljena je z visoko dinamičnim tipalom Light Fusion 900 in nudi profesionalno fotografsko izkušnjo pri goriščnicah 23, 28 in 35 milimetrov. Za podrobne povečave je Xiaomi 15 opremljen s plavajočo telefoto kamero Leica z goriščnico 60 milimetrov, ki uporablja 50-milijonsko tipalo in je sposobna zajeti zapletene podrobnosti od daleč ter osupljive makro posnetke na razdalji do 10 centimetrov. Poleg tega izjemno široka kamera Leica z goriščnico 14 milimetrov, ločljivostjo 50 milijonov slikovnih pik in veliko zaslonko /2,2 odpira nove ustvarjalne možnosti ter omogoča dih jemajoče širokokotne fotografije. Za hitrost in natančnost zasnovan način hitrega posnetka (Fastshot) prinaša izjemno hitro ulično fotografijo z impresivno hitrostjo zajema le 0,6 sekunde[1] pri vseh goriščnih razdaljah. S tem načinom boste zlahka ohranili vsak bežni trenutek. Obenem videografija Xiaomi Master nudi snemanje videoposnetkov studijske kakovosti. Glavna kamera podpira snemanje v ločljivosti 8K s 30 sličicami na sekundo in video Dolby Vision v ločljivosti 4K s 60 sličicami na sekundo pri vseh goriščnih razdaljah. Mreža štirih mikrofonov izboljša izkušnjo, saj zagotavlja prostorsko snemanje zvoka za resnično kinematografski pridih. Xiaomi 15 vključuje kompakten 16-centimetrski (6,36-palčni) zaslon AMOLED ločljivosti 2670 x 1200 in gostoto 460 slikovnih pik na palec. Ponaša se z impresivno največjo svetilnostjo 3200 kandel, ki pokriva 25 odstotkov povprečne ravni slike (APL) in zagotavlja jasno ter živo izkušnjo gledanja celo v najsvetlejših pogojih. Zaradi panela M9, prilagojenega podjetju Xiaomi, je poraba energije za 10 odstotkov[5] manjša kljub prikazu barvitih in živahnih slik za udobje uživanja v raznovrstnih vsebinah. Poleg tega ima Xiaomi 15 certifikat TÜV Rheinland za filtriranje modre svetlobe (strojna rešitev) in preprečevanje utripanja pri samodejnem prilagajanju svetilnosti, kar boste znali ceniti predvsem ob daljši uporabi.

Občutite vso moč strojne opreme Pametni telefoni serije Xiaomi 15 izboljšujejo mobilno uporabniško izkušnjo z integracijo procesorske platforme naslednje generacije, napredno tehnologijo hlajenja in najsodobnejšimi optimizacijami baterije. Xiaomi 15 in Xiaomi 15 Ultra poganja procesor Snapdragon 8 Elite, ki v primerjavi s prejšnjimi generacijami zagotavlja 45-odstotno povečanje procesorskih zmogljivosti in 52-odstotno zmanjšanje porabe energije[1], skupaj z izjemnim 44-odstotnim povečanjem grafičnih zmogljivosti ob 46-odstotnem zmanjšanju porabe energije[1]. Opremljena sta s hladilnim sistemom Xiaomi IceLoop, ki omogoča neprimerljivo raven gladkosti delovanja pri zahtevnih opravilih, kot so snemanje videoposnetkov, računalniška fotografija, umetna inteligenca v realnem času in intenzivno igranje iger. Na podlagi inovativne zasnove struktur hladilna plošča zagotavlja izboljšan stik z okvirjem, kar učinkoviteje odvaja toploto na površino ohišja. Xiaomi 15 in Xiaomi 15 Ultra uporabljata sistem za upravljanje baterije Xiaomi Surge, ki zagotavlja podaljšano delovanje skozi ves dan in tudi dlje[7]. Xiaomi 15 Ultra se ponaša z baterijo kapacitete 5410 mAh z izjemno visoko energijsko gostoto, ki zaradi 10-odstotne vsebnosti silicijevega karbida (SiC) ponuja večjo zmogljivost ob enakih merah in masi. Xiaomi 15 Ultra podpira 90-vatno žično in 80-vatno brezžično polnjenje HyperCharge[7]. Xiaomi 15 je medtem opremljen z baterijo kapacitete 5240 mAh, ki podpira 90-vatno žično in 50-vatno brezžično polnjenje HyperCharge[7].

Modeli serije Xiaomi 15 uporabljajo najnovejši sistemski pomnilnik LPDDR5X. Xiaomi 15 je opremljen s pomnilniško tehnologijo UFS 4.0 v konfiguracijah 12 GB + 256 GB in 12 GB + 512 GB9. Xiaomi 15 Ultra pa s pomnilniško tehnologijo UFS 4.1 v konfiguracijah 16 GB + 5129. Izboljšajte življenje z drugo generacijo sistema Xiaomi HyperOS Pametne telefone serije Xiaomi 15 poganja najnovejši sistem Xiaomi HyperOS 2, ki vključuje tri ključne tehnološke inovacije: Xiaomi HyperCore, Xiaomi HyperConnect[15] in Xiaomi HyperAI[10]. Te prinašajo izboljšano mobilno izkušnjo na področju funkcionalnosti, odzivnosti sistema, povezljivosti med platformami, varnosti, zasebnosti ter dostopa do interakcij z umetno inteligenco naslednje generacije in orodij za produktivnost. Xiaomi HyperAI z zmogljivim naborom orodij umetne inteligence povečuje produktivnost in ustvarjalnost. V ta namen vključuje funkcije, kot sta pomoč pri pisanju besedil (AI Writing) in prepoznava govora (AI Speech Recognition), skupaj s številnimi drugimi orodji, namenjenimi povečanju učinkovitosti. Da bi vam pomagal sprostiti polni ustvarjalni potencial, umetno inteligentni pomočnik (AI Creativity Assistant) ponuja fotografska in videografska orodja naslednje generacije[13]. Mednje sodijo orodje za izboljšanje fotografije (AI Image Enhancement) 14, razširitev fotografije (AI Image Expansion) 14, brisanje predmetov (AI Eraser Pro) 14, odprava odbojev (AI Reflection Removal), preoblikovanje neba (AI Magic Sky) in orodje AI Film, s katerimi hitro in brez truda dosežete rezultate profesionalne kakovosti. Jedro sistema Xiaomi HyperOS 2 predstavlja tehnologija Xiaomi HyperCore, samostojno razvita tehnološka platforma, ki zagotavlja optimalno odzivnost in zmogljivost sistema, nadgradnje aplikacij na sistemski ravni in drugo[15]. Xiaomi HyperCore se ponaša z novo in posodobljeno estetiko, saj ima novo zasnovo zaklenjenega zaslona s posodobljenimi predlogami in slogi z elementi iz filmskega sveta. Z novimi učinki gibanja, ki izkoriščajo prednosti izboljšanega grafičnega podsistema, povsem nova zasnova domačega zaslona omogoča brezhibno in elegantno izkušnjo.

Xiaomi HyperConnect odpravlja ovire med napravami, platformami in ekosistemi, vključno z osebnimi računalniki in sistemi iOS/macOS[16]. Nove funkcije, kot je souporaba kamere (Cross-device Camera), omogočajo dostop do kamere druge naprave, pri čemer je ohranjena izjemna sposobnost obdelave pametnih telefonov serije Xiaomi 15. S kombiniranjem virov je med drugim omogočeno združevanje in prikaz video kanalov iz več naprav, kar predstavlja prednost pri snemanju dogodkov v živo, predavanj ali učnih videoposnetkov. Serija Xiaomi Pad 7: sprostite produktivnost, ki jo omogoča umetna inteligenca. Sočasno z novimi pametnimi telefoni je Xiaomi predstavil serijo tabličnih računalnikov, v katero sta vključena modela Xiaomi Pad 7 Pro in Xiaomi Pad 7. Namenjena sta profesionalnim in domačim uporabnikom, ki iščejo nemoteno večopravilnost, saj z algoritmi umetne inteligence na novo opredeljujeta produktivnost in zabavo. Obema je skupen osupljiv 28,4-centimetrski (11,2-palčni) kristalno jasen zaslon ločljivosti 3,2K z razmerjem stranic 3 : 2, prilagodljivim prikazom visokega dinamičnega razpona (HDR) in certifikati TÜV Rheinland za vrhunsko vizualno udobje. Zaslon podpira frekvenco osveževanja do 144 hercev[21] za tekoč prikaz slike med delom ali zabavo. Z visoko gostoto 345 slikovnih pik na palec je sposoben prikazati kot nož ostro besedilo in živahne slike. Barve so umirjene s studijsko kakovostjo, kar zagotavlja natančne in realistične barve, široka barvna paleta pa podpira 68 milijard barv. Tablična računalnika sta s 500 grami tudi nadvse lahka in z debelino 6,18 milimetra tanka. Četverica zvočnikov s podporo standarda Dolby Atmos zagotavlja poglobljen zvok, medtem ko sistem Xiaomi HyperOS 2 z Xiaomi HyperAI in Xiaomi HyperConnect dviguje produktivnost na naslednjo raven[10].

