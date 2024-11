Prvaki koalicije jasno proti sovražnemu govoru

Na primeru pozivanja k linču in ogrožanju varnosti "ne samo sodnikov, ampak celo njihovih družinskih članov" je izpostavil, da je to nekaj, česar si nihče od nas ne želi, da bi se mu zgodilo. "Tudi sam si tega ne želim, pa sem tega mogoče kdaj deležen. Ampak to je nekaj, čemur moramo reči ne, " je bil jasen.

V zadnjih dneh odmevajo primeri groženj sodnikom in tožilki, ki jih je tožil prvak SDS Janez Janša zaradi sojenja v zadevi Patria, požig hiše sodnika v Brežicah in tudi napadi na svetnico in poslanko Svobode Tamaro Vonta , ki je na seji krškega občinskega sveta postavila vprašanje o primernosti izvedbe martinovanja v prostorih tamkajšnje šole, posledično pa je bila prireditev odpovedana.

Podobno je izpostavila ministrica za kulturo in koordinatorica Levice Asta Vrečko, ko je opozorila na "val resnično nizkotnih, ponižujočih, šovinističnih komentarjev" na poslanko Tamaro Vonta. "To je nesprejemljivo, tako zato, ker gre za nek benigen poziv, ki je sprožil resnično val sovraštva, nesprejemljiv je šovinistični diskurz z diskriminacijo na podlagi spola, videza in tako naprej, ker so se tukaj vmešali tudi določeni predstavniki medijev na družbenih omrežjih in konec koncev, ker bi si želela, upala, čeprav tudi sama dnevno opažam, da temu ni tako, da ne bodo več poslanke deležne pozivov k pregledu mednožij od določenih predstavnikov opozicije," je naštela.

Po njenem mnenju je tak diskurz nesprejemljiv za družbo in to moramo odločno zavrniti. "Kadar se s kom ne strinjamo, lahko to povemo argumentirano, olikano, kulturno, ne pa na ta način. In mislim, da vemo, da tudi besede, zapisane kot anonimni komentarji na spletu, lahko sprožijo dejanja v realnosti," je opozorila Vrečkova. Ob tem je spomnila tudi na napade na sodnike. Tudi ona je izpostavila, da so od prvega dne v koaliciji zatrjevali, da bodo drugačni ravno v političnem komuniciranju, v preprečevanju sovražnega govora "in pri tem bomo vztrajali in ostali", je dodala.

Tudi Matjaž Han, ki je sicer ocenil, da bi kot lokalni politik ravnal drugače kot Vonta in na martinovanje raje šel, kot pa to problematiziral, je dejal, da so napadi, ki so temu sledili, vendarle nesprejemljivi. Dodal je, da se sam že 20 let v politiki trudi, da je spoštljiv do vseh.

Tamara Vonta je danes v izjavi za medije v DZ znova pojasnila, da je zgolj postavila svetniško vprašanje, ali se županu oziroma vodstvu občine zdi primerno, da je martinovanje izvedeno v osnovni šoli, še posebej zato, ker so v občini in v Leskovcu pri Krškem na voljo tudi drugi prostori, kjer bi lahko izvedli takšno prireditev, pri čemer je izpostavila zlasti problem alkohola. Zakaj je kulturno društvo odpovedalo prireditev, ne ve, je pa obenem dejala, da zelo ceni delo lokalnih kulturnikov.

Ministrica Asta Vrečko je ob konkretni prireditvi dejala, da mora o primernosti prireditve v šoli kaj reči ministrstvo za izobraževanje, "res pa je, da pogosto šolske dvorane v lokalnih okoljih postanejo centri lokalne skupnosti, takšnih in drugačnih prireditev, kadar ni dovolj velikih dvoran drugje".

Poslanec SDS Tomaž Lisec pa je dejal, da sta martinovanje in blagoslov vina dolgoletna tradicija, na katero politika po njegovem mnenju ne bi smela vplivati. "Še najbolj me žalosti, ker imamo v Sloveniji ogromno domačih kulturnih društev, ki izvajajo različne prireditve ob različnih priložnostih, in očitno se bodo vsi spraševali, ali si bodo sploh še upali izvajati take prireditve," je dodal.