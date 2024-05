Prvaki koalicije o opravljenem delu v prvi polovici mandata

Ob prevzemu krmila države je sicer Golobova ministrska ekipa morala ob naraščajoči inflaciji in vojni v Ukrajini najprej zagristi v pripravo ukrepov za blaženje draginje in energetske krize. Njene siceršnje načrte so nadalje pomembno zaznamovale še obsežne ujme avgusta lani, pri čemer se je morala vlada spopasti s sanacijo posledic najhujše naravne nesreče v zgodovini države.

Vladna koalicija, ki so jo po državnozborskih volitvah 2022 sestavile Gibanje Svoboda, SD in Levica, je mandat nastopila ob obljubah o "normalizaciji države", drugačni politiki in sprejemanju ukrepov, ki so odpravljali poteze vlade Janeza Janše .

Medtem so v nastajanju velikopotezno napovedane reforme, med drugim zdravstva, sistema plač v javnem sektorju in davčne politike, ki na polovici mandata večinoma ostajajo še neuresničene. O dosedanjem delu vlade bodo po zasedanju na današnji redni seji vlade spregovorili prvaki koalicijskih Svobode, SD in Levice, premier Robert Golob, gospodarski minister Matjaž Han ter ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Govor o tem bo tudi na seji odbora DZ za notranje zadeve, na kateri bodo ob zahtevi SDS za izredno sejo DZ, razpravljali o predlogu priporočil vladi ob drugi obletnici delovanja in jo pozvali, naj "pri svojem delu spoštuje ustavni red, ravna po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deluje za blaginjo Slovenije".

To so ministri ob svoji zaprisegi že obljubili, "a dogajanja in odločitve v zadnjih dveh letih ne kažejo, da se svoje zaprisege držijo", menijo v SDS. Golobovi ministrski ekipi očitajo razpad zdravstvenega sistema, stavkovni val, zamujanje s pokojninsko, zdravstveno ter davčno reformo.

Janša: Koalicija v dveh letih uresničila slabih 14 odstotkov napovedanega

Janez Janša je bil v uvodu današnje seje odbora, ki je bila sklicana na zahtevo SDS, kritičen do vlade bodisi zaradi ukrepov, ki jih je sprejela na različnih področjih, bodisi za to, ker so po njihovi oceni ustrezni ukrepi umanjkali. Začel je pri reorganizaciji vlade s povečanjem števila ministrstev in ugotavljal, da je bila obljuba, da nova ministrstva ne bodo zahtevala novih zaposlitev, prazna.

Od nastopa vlade 1. junija 2022 do 1. aprila letos se je namreč po njegovih navedbah skupno število zaposlenih v državni upravi povečalo za 534, hkrati pa se je v tem času število vojakov in policistov zmanjšalo za več kot 500. Namesto njih se je zaposlila birokracija, je ugotavljal in dodal, da je tako reorganizacija v državni upravi prinesla več kot 1000 novih zaposlitev v manj kot dveh letih, kar pomeni strošek blizu 100 milijonov evrov bruto.