Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prvaki NSi, SLS in Fokus podpisali sporazum o sodelovanju

Ljubljana, 21. 01. 2026 11.41 pred 20 minutami 3 min branja 8

Avtor:
Ne.M. STA
Podpis SLS, NSI in FOKUS

Predsedniki desnosredinskih strank NSi Jernej Vrtovec, SLS Tina Bregant in Fokusa Marko Lotrič so podpisali sporazum o sodelovanju na državnozborskih volitvah, s čimer so tudi uradno potrdili, da bodo na njih nastopili s skupno listo kandidatov.

Po podpisu je Vrtovec poudaril, da trojček prihaja v trenutku, ko je slovenska družba razdeljena, kot že dolgo ne.
Po podpisu je Vrtovec poudaril, da trojček prihaja v trenutku, ko je slovenska družba razdeljena, kot že dolgo ne.
FOTO: Damjan Žibert

Vrtovec je pred podpisom sporazuma dejal, da gre za dejanje, ki ga Slovenija pričakuje in ji daje upanje. Po podpisu pa je poudaril, da trojček prihaja v trenutku, ko je slovenska družba razdeljena, kot že dolgo ne, zato je vsak korak, ki gre v smeri sodelovanja, povezovanja in iskanja rešitev za skupno dobro, ključen.

"Vložili smo veliko truda, da bi presegli vzorce, običajne za slovensko politiko. Od danes dejansko sodelujemo in prinašamo upanje za slovenskega volivca in za prihodnost države," je dejal. Naboj, želja, da spremenijo stanje duha v državi pa je "dovolj močno tkivo", da gredo po rezultat, ki bo prinesel drugačno Slovenijo, je ocenil. Glas za skupno listo bo tako glas za razvojno koalicijo, za delavne ljudi, za dostopnost do zdravnika, za mladim dostopna stanovanja, za dostojno bivanje v starosti.

Preberi še NSi na volitve skupaj s SLS in Fokusom Marka Lotriča

"SLS prinaša na mizo to, kar prinaša naš kmet - domač kruh, domača hrana. Prinašamo zdravje, da bo poskrbljeno za bolnike, za trpeče, da bodo zdravstveni delavci spoštovani, prinašamo tudi regionalni razvoj, naše podeželje, ki je bilo pozabljeno, in z našo koalicijo bomo zmogli skupaj z dobrim kompasom," je ključne prioritete povzela Bregant.

Lotrič pa je bil kritičen do aktualne vlade, ki po njegovem mnenju sporoča, da podjetnik in uspešen posameznik ni motor razvoja, ampak problem, ki ga je treba regulirati, obdavčiti in moralno disciplinirati. "Takšna politika ne ustvarja solidarnosti, takšna politika ustvarja zavist, ne spodbuja ustvarjanja in investiranja, ampak beg možganov in kapitala. Če se bo ta trend nadaljeval še en mandat, pomeni zadnji žebelj v krsto socialni državi, ker brez močnega zasebnega sektorja socialni državi ne bo moč preživeti," je prepričan.

Prvaki desnosredinskega trojčka so prepričani, da so s podpisom postavili temeljni kamen upanju za boljšo prihodnost. Čaka jih še potrjevanje celotne kandidatne liste na organih vseh treh strank. Na skupni listi bo največ kandidatov iz vrst NSi, skupno 49, medtem ko jih bo SLS prispevala 24 in Fokus Marka Lotriča 15.

Iz NSi bodo kandidirali vsi aktualni poslanci, je dejal Vrtovec. Pričakuje pa, da bodo v DZ izvoljeni poslanci vseh treh strank. Lotrič, ki sam ne bo kandidiral, saj želi dokončati mandat na čelu DS, pa je dejal, da je prepričan, da noben glas, oddan za te tri stranke, ne bo vržen stran. Bosta pa z Moniko Kirbiš Rojs "prva obraza volitev in bova stala ob boku kandidatom stranke", je dejal.

Povedali so, da pričakujejo izboljšanje volilnega rezultata, ki sta ga NSi in SLS dosegli pred štirimi leti. Po Vrtovčevi oceni aktualne ankete javnega mnenja ne morejo zajeti njihovih sinergij in močnega potenciala, zato bodo prava anketa le volitve. Bregantova je obenem prepričana, da bodo ljudje nagradili njihovo sodelovanje, verjame pa tudi, da so tokrat vse tri stranke "na skupnem čolnu, nismo na Titaniku, priveslali bomo v svetlo bodočnost".

Koalicija pa se bo sestavljala v ponedeljek po volitvah, so poudarili v strankah. Lotrič je hkrati dejal, da "kakršnokoli sklepanje ali zavračanje vnaprej nima podlage v razumu, ampak so to lahko samo čustva". Obenem je še poudaril, da sodelovanje temelji na programu in je možno "procesno ali projektno", odvisno tudi od razvoja Slovenije, ki si ga želijo drugi partnerji.

Do dogovora o skupnem nastopu trojčka na volitvah prihaja po tistem, ko so predsedniki treh strank novembra podpisali izjave o začetku pogovorov o možnem sodelovanju na prihajajočih volitvah. Tedaj so izpostavljali zlasti, da bo njihovo povezovanje prineslo možnost za oblikovanje drugačne koalicije, ki bo Sloveniji prinesla razvoj.

nsi sls fokus sporazum sodelovanje volitve 2026

Konec tedna prinaša padavine in možnost snega v notranjosti

Na brniškem letališču deloval lažni policist

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
21. 01. 2026 13.37
Trojček žalostnih, za katere ne bo volilo toliko kot si obetajo. Mnogi člani SLS, od tistih, ki jih je še ostalo, z NSi nočejo nič imeti.
Odgovori
+1
1 0
ThorStorm666
21. 01. 2026 13.36
Super, samo da se zruši pokvarjen levičarski golobizem
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
21. 01. 2026 13.24
Ta lista bo na javnih anketah prezrta, dan po volitvah presenečenje volitev.
Odgovori
+2
2 0
Smuuki
21. 01. 2026 13.22
Ena od vrhunskih kombinacij ki jo je vredno voliti. Me zanima kaj bodo tokrat našli na levi. Kdo bo tu sporen ? Zase vem kam gre moj glas
Odgovori
+2
2 0
iskriv
21. 01. 2026 13.04
Trio adijo ! Ta politična trojka je obsojena na životarjenje v ozadju . NSi je stranka , ki se želi javnosti prikazati kot zavezana poštenosti in krščanskim naukom , vendar deluje ravno obratno , je hinavsko lažniva in podvržena korupciji . SLS je za mnoge tako ali tako nesprejemljiva koruptivna stranka , ki je davno nazaj izgubila kredibilnost . Lotričev Fokus je poizkus desnice nabrati čim več glasov , ker pa se to ne izide so se priključili NSi . Lotrič je s svojim vodenjem državnega sveta , ki je pod njegovim vodstvom postal glasovalni stroj desnice , popolnoma zgubil kredibilnost . Tako , da ta trojček nima velike možnosti za vstop v parlament .
Odgovori
-2
0 2
peresni
21. 01. 2026 12.53
Cvetober slovenske politične diletantskosti in tudi korupcije.
Odgovori
+0
1 1
ZLATKO JAKLIN
21. 01. 2026 12.11
Banda kravatarska! 'Če bi volitve kar koli spremenile, bi bile prepovedane'!
Odgovori
+0
1 1
stoinena
21. 01. 2026 12.29
ja saj zato pa najprej naj dajo nadomestilo vsakemu, ki gre na volitve za čas in porabljen denar.. potem naj zajamčijo da se jih lahko odstavi predčasno če se ne držijo programa. drugače gledamo samo igrico in floskule. temu se reče da volimo laži ... ki se nikoli ne uresničijo ali future faking. dajemo jim službe v katerih si polnijo žepe, nas pa tolčejo po glavi, kdo to rabi? ne razumejo da so tam zrihtajo da je nam bolje ne samo sebi. torej...
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Norveški as pričakuje deklico
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
zadovoljna
Portal
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?
Privlačna 26-letnica zanikala govorice o razmerju s slavnim pevcem
Privlačna 26-letnica zanikala govorice o razmerju s slavnim pevcem
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
cekin
Portal
Dobitek 5+0: koliko bo prejel srečnež?
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
moskisvet
Portal
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
V morju sta se predala strasti
V morju sta se predala strasti
NASA pred velikim izzivom: na Luni želi zgraditi to
NASA pred velikim izzivom: na Luni želi zgraditi to
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
dominvrt
Portal
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Zato orhideji odpadejo cvetovi
Zato orhideji odpadejo cvetovi
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
okusno
Portal
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469