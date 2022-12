Prve e-vinjete so že potekle. Preverite, do kdaj je veljavna vaša

Danes mineva eno leto od uvedbe elektronskih vinjet, ki so nadomestile klasične vinjete v obliki nalepke. Uvedba je bila po besedah Družbe za avtoceste RS uspešna, sistem pa deluje stabilno in zanesljivo. Te dni se bo iztekla veljavnost prvih prodanih letnih elektronskih vinjet, zato pozivajo uporabnike, da preverijo, kdaj se jim izteče trenutno veljavna vinjeta in si za nadaljnjo uporabo avtocestnega omrežja pravočasno priskrbijo novo.

Vrednost prodanih e-vinjet višja za 37,3 milijona evrovDo konca oktobra 2022 so prodali skupno 7.647.406 elektronskih vinjet. Vrednost prodanih vinjet v obdobju od 1.12.2021 do 31.10.2022 znaša 210,4 milijona evrov in je za 37,3 milijona evrov višja kot v primerljivem obdobju preteklega leta. V primerjavi s prodajo vinjet v obdobju od 1.12.2018 do 31.10.2019 (pred epidemijo covida) pa je višja za 19,2 milijona evrov.

Uporabniki, ki so e-vinjeto kupili na fizičnem prodajnem mestu (na prodajnem mestu Dars, bencinski črpalki ali v drugi fizični trgovini) lahko informacijo o veljavnosti e-vinjete poiščejo na potrdilu o nakupu, ki so ga prejeli ob nakupu. Uporabniki, ki so e-vinjeto kupili prek uradne spletne trgovine, pa so potrdilo o nakupu prejeli na elektronski naslov, ki so ga navedli v postopku spletnega nakupa, če so nakup opravili kot registriran uporabnik, pa so ga prejeli neposredno v svoj e-vinjetni račun.

Registracijo v spletni trgovini in odprtje e-vinjetnega računa sicer na Darsu svetujejo vsem uporabnikom. Račun lahko odprejo tudi, če so e-vinjeto kupili na fizičnem prodajnem mestu. V tem primeru bodo lahko e-vinjeto naložili na svoj račun na podlagi serijske številke e-vinjete, ki je zapisana na potrdilu o nakupu. Registracija je koristna predvsem zato, ker si lahko v e-vinjetnem računu nastavijo opomnike o poteku veljavnosti e-vinjete, ki jih lahko prejmejo na elektronski naslov ali prek SMS-sporočila.

Če uporabniki potrdila s fizičnega prodajnega mesta ne hranijo, če so informacije na potrdilu zbledele ali če so potrdilo izgubili oziroma založili, jim na Darsu svetujejo, da ob prihodnjih nakupih poskrbijo za rezervno hrambo potrdila v fizični obliki (fotokopiji) ali elektronski obliki (na primer kot fotografijo na mobilni napravi).

Veljavnost elektronske vinjete lahko uporabniki sami preverijo tudi tako, da v uradni spletni trgovini https://evinjeta.dars.si začnejo s postopkom nakupa nove e-vinjete. Ko bodo vnesli vse potrebne podatke (vrsto e-vinjete in njen cestninski razred, državo registracije in registrsko označbo vozila), jih bo sistem še pred vnosom podatkov o plačilni kartici (in nakupom) opozoril, če je na registrsko označbo vezana veljavna e-vinjeta, ter jim prikazal podatke o tej e-vinjeti in datum poteka njene veljavnosti.

Poskrbite za točnost podatkov

Če kupujejo e-vinjeto na fizičnem prodajnem mestu, morajo uporabniki prodajalcu sporočiti cestninski razred, vrsto e-vinjete, ki jo želijo kupiti, državo registracije in registrsko označbo vozila ter datum začetka veljavnosti e-vinjete. Zelo pomembno je, da prodajalcu sporočijo pravilne podatke, ki jih morajo pred zaključkom nakupa pregledati in potrditi s podpisom. S podpisom uporabnik jamči, da so vneseni podatki pravilni, in prevzame vso odgovornost za morebitne posledice nepravilnosti podatkov. Na pravilnost podatkov morajo biti pozorni tudi uporabniki, ki vinjeto kupujejo prek spleta. Če se namreč registrska označba v sistemu elektronske vinjete ne ujema z registrsko označbo vozila, to pomeni, da cestnina ni plačana.

Med najpogostejšimi napakami, ki so jih zaznali v prvem letu prodaje, je pomota pri vrstnem redu znakov. To pomeni, da uporabnik sicer vnese oziroma sporoči prodajalcu pravilne črke oziroma številke, vendar v napačnem zaporedju. Med napakami, ki se pojavljajo ob nakupu, je tudi zamenjava med seboj podobnih znakov (na primer črka 'O' namesto številke '0'). Nekateri uporabniki pa se zmotijo tudi tako, da navedejo prvo registrsko označbo v prometnem dovoljenju, pod katero je bil registriran njihov avto, čeprav ima zdaj lahko že drugačno registrsko označbo.

Cene, vrste in ročnosti e-vinjet ostajajo nespremenjene

Cene e-vinjet ostajajo nespremenjene, tako je že vse od 1. decembra 2013. Za letno e-vinjeto 2A (osebna in bivalna vozila) bo tako treba še naprej odšteti 110 evrov. Nespremenjene ostajajo tudi ročnosti vinjet: letna, mesečna in tedenska e-vinjeta (oziroma za motorna kolesa letna, polletna in tedenska e-vinjeta). Prav tako ni sprememb pri cestninskih razredih:

- v cestninski razred 1 se uvrščajo enosledna motorna vozila (na primer motorna kolesa) s priklopnim vozilom ali brez njega;

- v cestninski razred 2A spadajo bivalna vozila (ne glede na višino vozila nad prvo osjo) in dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega;

- v cestninski razred 2B se uvrščajo dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega. Seznam izmerjenih vozil, ki se uvrščajo v cestninski razred 2B, je objavljen na spletni strani https://evinjeta.dars.si/seznam-izmerjenih-vozil. Ker se seznam redno posodablja in je lahko nanj v trenutku nakupa nove e-vinjete uvrščeno vozilo, ki je pred tem sodilo v cestninski razred 2A, svetujejo, da kupec e-vinjete pred nakupom vedno preveri, v kateri cestninski razred se uvršča njegovo vozilo.