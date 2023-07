Prve grobe ocene po neurjih: prizadetih okoli 10.000 hektarjev kmetijskih površin

Kot je za STA pojasnil predsednik KGZS Roman Žveglič, njihove službe kmetijskega svetovanja podatke o škodi še zbirajo ter pošiljajo na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kljub temu pa prve ocene kažejo, da je bilo do prejšnjega petka v kmetijstvu poškodovanih 7000 hektarjev kultur, poljščin, sadovnjakov in vinogradov.

Ob upoštevanju škode, ki so jo neurja dodatno povzročila v zadnjih dneh, se prva ocena giblje pri 10.000 hektarjih poškodovanih površin. V te številke pa, kot opozarja Žveglič, ni vključena škoda na travinju, ki pa je prav tako nastala, saj so bili nekateri travniki poplavljeni.

V KGZS od pristojnega ministrstva zdaj pričakujejo pripravo interventnega zakona, kar je bil tudi eden od sklepov, ki jih je v torek na seji sprejeli svet KGZS. Po pojasnilih Žvegliča pozivajo k temu, da bi naravne ujme postale del sistemskega zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, s čimer bi se izognili pozivanju države k pomoči ob vsakemu takšnemu izrednemu vremenskemu dogodku.

V zakonodajo bi morali poleg takojšnje ocene škode in denarne pomoči vključiti tudi druge ukrepe, kot so znižanje davčnih osnov in odpis davkov ter prispevkov, znižanje pristojbin za gozdne ceste, solidarnostni dodatek za starejše, vinogradnikom pa omogočiti dokup grozdja, je nanizal Žveglič. V normalnih letinah jim je to namreč prepovedano, saj lahko v vino predelajo samo lastno grozdje, je dodal.

Želijo si vzpostavitev aktivne protitočne obrambe

Od pristojnih bodo zahtevali tudi popis sanacije škode plazov na njivah in trajnih nasadih. Ta lahko, kot je izpostavil Žveglič, gre v tisoče oz. sto tisoče evrov. "Zaradi plazov imamo ogrožene hiše, hleve in gnojne jame. Če se bodo ti nadaljevali, lahko posledično pride tudi do ekoloških katastrof," je poudaril.