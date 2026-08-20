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Slovenija

Prve izjave Lakersov med obiskom v Sloveniji: 'Neverjetno je'

Ljubljana, 20. 08. 2026 22.54 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.L. Nuša Dekleva
Jaden Hardy

Luka Dončić je svoje soigralce prvi dan obiska v Sloveniji odpeljal na večerjo v eno od ljubljanskih restavracij. Če košarkarji ob pristanku in prihodu v hotel izjav niso dajali, pa so bili nekateri malenkost bolj zgovorni zvečer, ko so okoli 22. ure vidno sproščeni zapustili restavracijo.

"Neverjetno je," je na vprašanje, kakšni so njegovi prvi vtisi o Sloveniji, dejal Jaden Hardy. "Zelo zabavno je, izjemno. Imamo se lepo," je v kratki izjavi dejal nasmejan Collin Sexton. Navdušena sta bila tudi Sandro Mamukelašvili in Jarred Vanderbilt.

Ekipa je v Slovenijo prišla z zasebnim letalom, že na Brniku pa jih je pričakalo več črnih kombijev, s katerimi so igralce in ekipo odpeljali v hotel v središču Ljubljane.

Celoten štiridnevni tabor organizira in tudi financira Dončić, podrobnosti programa pa ostajajo skrivnost. Dončić naj bi soigralcem sicer razkazal glavne znamenitosti države in jih peljal na ribolov in golf na Bled.

Štiridnevni obisk naj bi ob promociji Slovenije pripomogel predvsem k povezovanju ekipe, ki bo imela v ligi NBA visoke cilje. Tudi zato je vodstvo kluba dodobra poseglo v igralski kader, med okrepitvami pa so ob Mamukelašviliju in Carrju še Quentin Grimes, Jaden Hardy, Walker Kessler, Kevon Looney, Collin Sexton, Matisse Thybulle in Ziaire Williams.

Luka Dončić NBA Ljubljana košarka tabor

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