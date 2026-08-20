Prve izjave Lakersov med obiskom v Sloveniji: 'Neverjetno je'

"Neverjetno je," je na vprašanje, kakšni so njegovi prvi vtisi o Sloveniji, dejal Jaden Hardy. "Zelo zabavno je, izjemno. Imamo se lepo," je v kratki izjavi dejal nasmejan Collin Sexton. Navdušena sta bila tudi Sandro Mamukelašvili in Jarred Vanderbilt.

Ekipa je v Slovenijo prišla z zasebnim letalom, že na Brniku pa jih je pričakalo več črnih kombijev, s katerimi so igralce in ekipo odpeljali v hotel v središču Ljubljane.

Celoten štiridnevni tabor organizira in tudi financira Dončić, podrobnosti programa pa ostajajo skrivnost. Dončić naj bi soigralcem sicer razkazal glavne znamenitosti države in jih peljal na ribolov in golf na Bled.

Štiridnevni obisk naj bi ob promociji Slovenije pripomogel predvsem k povezovanju ekipe, ki bo imela v ligi NBA visoke cilje. Tudi zato je vodstvo kluba dodobra poseglo v igralski kader, med okrepitvami pa so ob Mamukelašviliju in Carrju še Quentin Grimes, Jaden Hardy, Walker Kessler, Kevon Looney, Collin Sexton, Matisse Thybulle in Ziaire Williams.