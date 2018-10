Prve napovedi razkrile, kakšna zima nas čaka

Bo pa - za razliko od milejše zime na območju vse od Španije do Balkanskega polotoka - na zahodu in severu Evrope več močnejših snežnih neviht in pa veliko več padavin. Vremenoslovci napovedujejo celo vetrovna neurja in poplave na območju Velike Britanije. Teh naj bi bilo največ januarja in februarja, pravi meteorolog Tyler Roys.

Močnejša vetrovna neurja napovedujejo tudi za območje Belgije, Nizozemske in severa Nemčije. "Kljub nadpovprečni količini padavin, ki jih pričakujemo na tem območju, pa ne pričakujemo, da bodo poplave tako uničujoče kot so bile pozimi leta 2013-2014," pravi vremenoslovec portala AccuWeather, Alan Reppert, ki dodaja, da bodo temperature skozi prihajajočo zimo na tem območju povprečne ali celo nadpovprečne.

’Pošasti z vzhoda’ letos ne pričakujejo, saj bodo vlažne in toplejše zračne mase iznad Atlantika preprečevale mrzlim siberskim zračnim masam, da prodrejo proti srednji, zahodni in južni Evropi.

Večina Iberskega polotoka bo imela po napovedih AccuWeatherja to zimo nadpovprečne temperature. V decembru so na Portugalskem in v Španiji možne vetrovne nevihte in nekaj močnejšega dežja.

Ker bo v nadaljevanju na tem območju več sušnega vremena, bi lahko to povzročalo nekaj tveganja za gozdne požare, sušna zima pa bi lahko nevarnost požarov podaljšala še v pomlad in poletje.