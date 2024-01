Prve odločbe o cenitvi v ujmi prizadetih objektov in o preselitvah poleti

Prve odločbe o cenitvi v ujmi prizadetih objektov in o preselitvah bodo pristojni začeli izdajati junija ali julija. Prioritetno bodo prve odločbe prejeli tisti občani, ki jim je ujma popolnoma uničila stanovanjske objekte.

Po besedah državnega sekretarja Boštjana Šefica ob robu današnjega srečanja z občani Šoštanja bodo pogodbe prihajale sukcesivno. Kjer z lastniki objektov ne bodo uspeli skleniti dogovora, pa bodo sledili razlastitveni postopki.

Poplave so prizadele tudi del naselja Letuše.

V Šoštanju je sicer Šefic skupaj s svojo ekipo danes opravil pogovore z lastniki 10 objektov, ki so na seznamu za preselitev. "Namen je vsem pomagati maksimalno, kolikor se da; bodisi s protipoplavnimi ukrepi, če ti ne bodo zadostovali za zagotovitev varnosti, pa z alternativnimi rešitvami, kot sta novogradnja in preselitev na novo lokacijo," je dejal Šefic. Pojasnil je, da po vsej Sloveniji opravljajo individualne pogovore, saj ima vsak prebivalec svoje posebnosti, na ta način pa lahko pridobijo njihova mnenja, želje in potrebe. Predstavil je nadaljnje postopke in poudaril, da bo končna odločitev, kdo se mora preseliti in kdo ne, izključno v domeni stroke. Strokovne podlage bodo pripravili na direkciji za vode, pri njihovi pripravi pa bodo po potrebi sodelovali še statiki, geologi in drugi strokovnjaki. V nadaljevanju bo strokovno mnenje dala še državna tehnična pisarna. Mnenje bo nato pregledal svet vlade za obnovo.

Večina občanov Šoštanja, ki so danes prišli na pogovor, se strinja s preselitvijo, saj so bili nekateri med njimi od leta 1990 tudi šestkrat poplavljeni. Sestanek s Šeficem so ocenili kot konstruktiven.