Prve projekcije pred evropskimi volitvami: SDS odstotek pred LMŠ

Evropski parlament je objavil prvo projekcijo sedežev sestave naslednjega Evropskega parlamenta, ki temelji na preseku nacionalnih javnomnenjskih raziskav. V Sloveniji bi evropske volitve zmagala SDS s 26,6 odstotka, le odstotek manj bi prejela LMŠ. Oboji bi si s tem zagotovili tri poslanske stolčke v evropskem parlamentu, po enega pa bi dobila še Levica in SD.

Evropski parlament je objavil prve projekcije parlamenta v naslednjem sklicu, glede na podatke nacionalnih javnomnenjskih raziskav, opravljenih v začetku februarja 2019. Podatki temeljijo na rezultatih zanesljivih javnomnenjskih raziskav, ki so jih izvedli inštituti za javnomnenjske raziskave v državah članicah, v imenu Evropskega parlamenta pa jih je zbral Kantar public. Največ podpore Evropski ljudski stranki, vzpon skrajnih političnih skupin Največ podpore trenutno uživa desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP), ki naj bi dobila 183 poslancev (slabih 26 odstotkov vseh sedežev). Na prejšnjih volitvah pred petimi leti so jih prejeli okrog 30 odstotkov. 135 (dobrih 19 odstotkov) sedežev bi pripadlo socialdemokratom (S&D), ki so leta 2014 dobili dobro četrtino sedežev. EPP in S&D tako skupaj ne bi presegli polovice sedežev, kar bi bila pomembna sprememba glede na izide preteklih volitev.

Evropski parlament FOTO: AP

Na tretjem mestu so liberalci (Alde) s 75 sedeži ali enajstimi odstotki, ki naj bi glede na volitve leta 2014, ko so dobili okoli devet odstotkov sedežev, izboljšali rezultat. Sledi skupina desnih in evroskeptičnih strank, Evropa narodov in svobode (ENF), ki združuje stranke, kot sta Liga italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija in stranka francoske desničarke Marine Le Pen. Tej se po prvih projekcijah obeta največje izboljšanje, saj naj bi dobila 59 ali 8,4 odstotka vseh sedežev, medtem ko ima sedaj 37 sedežev. Zmerni evroskeptiki Evropski konservativci in reformisti (ECR) naj bi dobili 51 ali okoli sedem odstotkov, kar je znaten padec v primerjavi z letom 2014, ko so dobili okoli devet odstotkov sedežev in se uvrstili na tretje mesto. Levica in Zeleni naj bi prav tako izgubili, Levica naj bi padla z 52 na 46 sedežev, Zeleni pa z 52 na 45. Dobili naj bi po okoli 6,5 odstotka sedežev. V Sloveniji rahlo spredaj SDS pred LMŠ, do poslanca še Levica in SD V Sloveniji bi po prvih projekcijah SDS (EPP) prejela 26,6 odstotka glasov, s tem pa tri poslance v Evropskem parlamentu. Z odstotkom manj bi prav tako trije sedeži pripadli tudi največji vladni stranki LMŠ (Alde), po eden pa SD (S&D) in Levici (evropska levica GUE/NGL), ki sta v merjenju prejeli 14,7 oziroma 12,1 odstotka glasov.

Evropske volitve FOTO: Evropski parlament

SNS (6 odstotkov), NSi (5,1 odstotka), DeSUS (3,8 odstotka), SMC (3 odstotki) in SAB (2,8 odstotka) se ne bi prebile v Evropski parlament. 0,4 odstotka vprašanih se je opredelilo za druge stranke.

Parlament bo objavljal posodobljene projekcije vsaka dva tedna do konca aprila, maja pa vsak teden. 26. maja bodo ob 18. uri objavljeni prvi rezultati vzporednih volitev za tiste države, ki jih bodo izvedle in v katerih se bo glasovanje končalo. Izidi se bodo nato posodabljali vsako uro, dokler ne bodo dostopni prvi delni uradni rezultati za vse članice.