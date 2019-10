Prve snežinke pobelile tudi nižje ležeče vrhove

Z Velike planine in Areha na Mariborskem Pohorju prihajata fotografiji prvega letošnjega snega, ki je tako pobelil tudi nižje ležeče vrhove.

Na sneg v nižinah pa bo treba še malo počakati. Kot je povedal naš vremenoslovec Rok Nosan, je bila jesen v dosedanjem poteku toplejša od povprečja in precej suha, njeno nadaljevanje pa bo, kot kaže danes, bolj mokro.

Hladen polarni zrak, ki nas je oplazil ponoči, se bo kmalu umaknil proti vzhodu. Nadomestil ga bo precej toplejši zrak, ki nam bo poleg ponovno višjih temperatur prinesel tudi večjo količino vlage. Pričakujemo lahko prvo izdatnejšo pošiljko dežja v letošnji jeseni.

Kakšno vreme prinašajo praznični dnevi?

V četrtek bodo jutranje temperature od nič do pet stopinj Celzija, na Primorskem pa okoli devet. Najvišje dnevne temperature bodo od štiri do osem, na Primorskem do 14 stopinj. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 metrov. Na Primorskem bo pihala zmerna burja.

