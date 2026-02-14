Prve spletne dražbe rabljenih vozil za fizične osebe prihajajo v Slovenijo

Gre za nov, digitalen in pregleden način prodaje in nakupa rabljenih vozil, kjer se cena oblikuje na trgu, proces pa poteka po jasnih pravilih, brez pogajanj in z integriranim financiranjem. "Dražbe niso alternativa klasični prodaji, so njen naslednji korak," poudarja Tomaž Gorjup, direktor NLB Car&Go.

Avtomobilski trg se digitalizira – tudi financiranje postaja del nakupa

NLB Lease&Go izpostavlja, da se nakup avtomobila globalno hitro spreminja. Kupci večino odločitev sprejemajo digitalno, pričakujejo preglednost, jasne informacije in hiter zaključek. Financiranje pri tem ni več ločen korak, temveč postaja sestavni del celotne nakupne poti. Prav na te spremembe odgovarja strategija NLB Lease&Go, ki z razvojem lastnega avtomobilskega portala gradi neposreden stik s kupci in jim ponuja celovito, digitalno izkušnjo. Anže Pogačnik, direktor NLB Lease&Go: "Z uvedbo spletnih dražb na portalu doberavto.si uresničujemo širšo strategijo družbe NLB Lease&Go. Naš cilj je povezovati različne dele avtomobilskega in finančnega ekosistema ter ustvarjati nov tržni prostor, ki uporabnikom prinaša večjo preglednost, varnost in enostavnost."

Doberavto.si: več kot oglasnik

Doberavto.si danes ni več klasičen avtomobilski oglasnik, temveč platforma, ki povezuje ponudbo, povpraševanje in financiranje, tako z možnostjo NLB Hitri lizing kot kmalu tudi s potrošniškim kreditiranjem NLB Buy&Go. Razvoj portala poteka po jasnih fazah: - vzpostavitev stabilne baze ponudbe in uporabnikov, - dodajanje funkcionalnosti, ki rešujejo realne uporabniške težave, - prehod iz iskanja v dejansko transakcijo. Doberavto.si že danes pokriva približno 30 % relevantnega trga, pri čemer se zavestno osredotoča na kakovost, zaupanje in vozila, ki omogočajo varen nakup, financiranje in prodajo prek dražb. "Naš cilj ni zgolj rast tržnega deleža, temveč kakovostna in pregledna ponudba z resnimi kupci in prodajalci," dodaja Tomaž Gorjup.

Zakaj dražbe? Ker nadgrajujemo obstoječe modele.

Klasična prodaja rabljenih vozil temelji na oglasih, pogajanjih in neposrednih dogovorih, kar pogosto pomeni izgubo časa, neresne kupce in nezaupanje v realno vrednost vozila. Cena vozila zato velikokrat ne odraža dejanskega stanja trga – bodisi zaradi previsokih pričakovanj pri zasebni prodaji bodisi zaradi prenizkih ponudb pri klasičnem trade-inu.

Spletne dražbe na doberavto.si ta model nadgrajujejo:

- vozila so strokovno pregledana, - podatki o stanju so preverjeni in jasno predstavljeni, - ponudbe so zavezujoče in namenjene resnim kupcem, - cena se oblikuje neposredno na trgu, - postopek poteka po jasnih in enakih pravilih za vse udeležence. Dražbe so v tujini že uveljavljena praksa, zdaj pa prvič sistematično prihajajo tudi v Slovenijo – prilagojene fizičnim osebam ter podprte z zaupanja vrednim okoljem in jasnim procesom.

Zakaj je to prelomno za fizične osebe?

Spletne dražbe za fizične osebe do danes niso obstajale, ker je bilo treba hkrati rešiti več ključnih izzivov: zaupanje, pravila, neresne ponudbe, logistiko in financiranje. Pri tem ima ključno vlogo zaledje NLB Skupine, ki zagotavlja kredibilnost, varnost in jasen okvir za vse udeležence. Danes so tehnologija, uporabniške navade in zaupanje v digitalne procese na ravni, ki omogoča varen in pregleden model dražb za fizične osebe.

Financiranje kot del dražbe – ključna konkurenčna prednost

Ena največjih prednosti dražb na doberavto.si je integrirano financiranje, ki je vključeno že na začetku procesa. Kupec pred sodelovanjem na dražbi ve, kakšen je njegov finančni okvir in pod kakšnimi pogoji lahko vozilo kupi. To pomeni več varnosti, več resnih kupcev in hitrejši zaključek transakcije. Kupec lahko na enem mestu izbere vozilo, sodeluje na dražbi, ima možnost financiranja in zaključi vso potrebno dokumentacijo. To ni le nova funkcionalnost, temveč nov standard nakupa rabljenega vozila.

Autopoint – partner, ki poganja dražbe

Za tehnično in procesno izvedbo dražb doberavto.si sodeluje s podjetjem Autopoint, specializiranim za dražbe, ki je na trgu prisotno od leta 2019 in velja za vodilnega ponudnika rešitev za dražbe vozil v Sloveniji. Autopoint zagotavlja napreden digitalen sistem za dražbe, jasna pravila in varnost celotnega procesa. "Dražbe so že dolgo uveljavljen način prodaje in nakupa vozil. Omogočajo hitro, enostavno in transparentno prodajo in nakup po trenutni tržni ceni. Do sedaj so se takšne prakse praviloma uporabljale na področju pravnih oseb, kar v Sloveniji že uspešno izvajamo, sedaj pa bomo to storitev ponudili tudi fizičnim osebam," poudarja Gašper Picelj, direktor podjetja Autopoint.

Komu so dražbe namenjene in kaj sledi?