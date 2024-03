Prve štorklje so se že vrnile, lani rekordno število mladičev

"Gnezd, kjer so štorklje v preteklih letih aktivno gnezdile, je v Pomurju okrog 80, vseh gnezd skupaj pa je nekaj več. Po Goričkem jih je namreč trenutno nekaj praznih, kar pa ne pomeni, da bodo prazna ostala," je pojasnil. Nastajajo tudi nova, denimo v Markovcih na Goričkem in Spodnjih Ivanjcih - tam so si lani štorklje naredile gnezdo, tudi v Sodišincih pri Murski Soboti je novo gnezdo, je dodal.

Letošnjo hitro vrnitev štorkelj po prezimovanju v toplih krajih gre po Domanjkovih besedah pripisati ugodnemu vremenu na selitveni poti. Bele štorklje v Slovenijo prihajajo po t. i. vzhodni selitveni poti in letijo po vzhodni strani Afrike, po Bližnjem vzhodu čez Turčijo. Če je tam še zima, napredujejo počasneje, ker ni primernih vetrov. Letos so očitno imele ugodno vreme, saj je bila vrnitev zelo hitra, je dejal.

Štorklje so stepske živali in živijo v nižinah. Zato je v preteklosti Prekmurje veljalo za njihovo deželo, a so pogoste tudi v Prlekiji in na Dravskem polju. "To sta osrednji območji štorkelj iz preteklosti, zdaj pa zaradi intenzivnega kmetijstva iščejo v Sloveniji še druga območja. Krško polje recimo, pa Dolenjska, tudi na Gorenjskem že gnezdijo," je povedal Domanjko. Lani je bilo eno gnezdo celo na Bledu, kar je po njegovih besedah res nenavadno.

V tednih pred vrnitvijo štorkelj pri DOPPS običajno obnavljajo ali nameščajo podstavke za njihova gnezda. Tako so delavci elektropodjetja so v sodelovanju z DOPPS v sredo zamenjali podstavke za gnezda v Gornji Radgoni, Mostju ter v Benediktu, v naslednjih dneh pa bodo to naredili še v Zamarkovi in Voličini.

"Osnovni namen nameščanja takih gnezdilnih podstavkov je, da gnezdo dvignemo nad žice in zmanjšamo možnost trkov štorklje z žicami. Hkrati se gnezdo stabilizira in je tako bolj varno, se ne nagiba in ne more pasti," je povedal Domanjko.

Delavci Elektra Maribor so sicer od leta 2009 v Pomurju namestili 61 gnezdilnih nastavkov. Gnezda so različno težka, nekatera imajo 100 kilogramov, večina pa jih tehta od 300 do 400 kilogramov.

Štorklje pri nas, kot tudi drugod po Evropi, tudi obročkajo. Tako lahko ugotavljajo njihove selitvene poti in spremljajo, kje živijo, saj se mlade štorklje ne vračajo v gnezdo, kjer so se izvalile. Število obročkanih štorkelj je odvisno od prostovoljcev, ki imajo dovoljenje in obročevalski izpit.

"V času, ko so mladiči stari tri ali štiri tedne, jih v svojem prostem času in na svoje stroške obročkajo, podatke pa zbira Prirodoslovni muzej Slovenije," je povedal Domanjko. Po njegovi oceni je pri nas obročkanih morda le šestina mladičev.