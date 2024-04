Četrtino digi info točk zaprli: ministrica zanika očitke o 'propadlem' projektu

Po današnjem odprtju poziva za izposojo računalnikov so na štipendijskem skladu dopoldne dobili le približno 20 vlog. Ker so pozivali k oddaji po pošti, večje število sicer pričakujejo do konca tedna. "Par vlog smo prejeli predčasno, ampak vlagatelji so obveščeni in bodo imeli možnost ponovno oddati v ustreznem času vlogo," pove direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Barbara Leder.

Vlogo je oddala tudi gospa Majda. Čeprav se zaveda, da pogojev ne izpolnjuje, se je vseeno odločila poskusiti, saj bi ji računalnik prav prišel, pravi. "Ker na mobitelu je težko. Jaz očala nosim zelo dolgo, tam pa povečaš in je to to," pravi.

Na skladu poudarjajo, naj bodo ljudje vendarle pozorni na to, ali so do opreme upravičeni, in naj upoštevajo kriterije. "Prvi dohodkovni razred, družina s šoloobveznimi otroki. Predvideno je, da računalnike, ko je računovodska vrednost nič, dejansko obdržijo v svoji lasti, sklad bo v tem primeru izdal odločbe," razlaga Lederjeva.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo pa je po le nekaj mesecih delovanja zaprlo 60 od 222 digi info točk, kjer ljudje iščejo denimo pomoč pri prijavi v e-upravo in e-zdravje, pa nasvete, kako uporabljati elektronsko osebno izkaznico in podobno. Obisk je bil v manjših občinah neracionalen, pravijo v Obrtno-podjetniški zbornici, kjer nudijo svetovanje.

"Težko je meriti konkretno dan, ampak tam okoli 30 do 35 obiskov na mesec. Delovnih dni pa seveda ni 30, to pomeni na 22 dni," pove generalni direktor OZS Danijel Lamperger.