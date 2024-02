Prvi avtomobilski "chatbot" v Sloveniji, ki ga poganja umetna inteligenca

Nakupni proces avtomobila se je s prihodom številnih novih različic modelov vozil in najrazličnejših opremskih ter pogonskih možnosti v zadnjih desetih letih močno spremenil. Pred nakupom novega avtomobila je v poplavi različnih informacij marsikateri kupec v dilemi, kaj je zanj najboljše - izbrati bencinski, dizelski, morda hibridni pogon ali celo električni pogon? Kaj izbrati glede opreme, uporabnosti in na koncu tudi, kakšne so finančne zmožnosti, oziroma, kako si lahko privoščim novo vozilo?

Plod slovenskega znanja

Nakupni proces novega vozila bolj kot kadarkoli do zdaj pri kupcu zahteva izdatno domačo nalogo z iskanjem najrazličnejših podatkov. To je lahko zamudno in dolgotrajno, še preden sploh obiščemo prodajni salon, kjer se opravi pogovor s prodajalcem, ki mu sledi še testna vožnja. Pri Peugeotu so z namenom preglednosti in najboljši možni informiranosti kupca odločili za revolucijo v prodajnem in nakupnem procesu novega vozila v Sloveniji. Spoznavanje in nakup vozila so olajšali in naredili preglednejši, predvsem pa bolj informativen s pomočjo digitalnega svetovalca pogovornega chat bota (v nadaljevanju bota), ki deluje na osnovi generativne umetne inteligence. Pogovorni vmesnik je sploh eden prvih prodajnih predstavnikov in digitalnih ambasadorjev podprtih z umetno inteligenco (AI – Artificial Inteligence) v avtomobilski industriji in je plod povsem slovenskega znanja. Ob podpori slovenske Peugeotove ekipe ga je razvil laboratorij za avtoregresivne pogovorne sisteme Retoba, pod katerega se podpisuje Simon Cetin - eden izmed pionirjev digitalne trženjske industrije.

Vedno vljuden in s točnimi podatki

Bot za novi Peugeot 2008 je zasnovan kot prvi stik potencialnega kupca z novim modelom in je osnova za domačo nalogo, ki jo mora opraviti vsak kupec avtomobila. Digitalni ambasador Peugeota 2008 za svoje delovanje uporablja najbolj napredna orodja umetne inteligence, s pomočjo katerih hipno dostopa in obdeluje celotno bazo podatkov, ki je danes dosegljiva o novem Peugeotu 2008. Kupec ob nakupu Peugeota 2008 prejme že bogato serijsko opremo, za doplačilo pa je na voljo še veliko več sodobne tehnologije za varnost, udobje in povezljivost, s katerimi lahko potencialnega kupca seznani bot. Bot je zasnovan v skladu z najvišjimi etičnimi standardi in s sogovornikom vedno ohranja spoštljivo in prijazno komunikacijo. Njegova naloga je v hipu odgovoriti na vsa vaša vprašanja v povezavi z novim Peugeotom 2008, kar vam bo prihranilo čas pri iskanju pravih odgovorov v poplavi informacij. Z vami komunicira v prvi osebi ednine in daje kratke, jedrnate in neposredne, predvsem pa točne odgovore osredinjene na novi Peugeot 2008. Njegovo znanje lahko presega informacije, ki jih v realnem času ponudi človeški prodajalec.