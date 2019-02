Jeseniški blok v sedmih letih do brezplačne električne energije

Kot poudarja dr. Robert Golob , predsednik uprave GEN-I, je zelo ponosen, da so skupaj s stanovalci uspeli realizirati projekt: "Na začetku je bila moja ocena, da nam bo uspelo, sicer zelo nizka. Zakonodaja v Sloveniji še ni naklonjena takšnim projektom, a je ta v spreminjanju, in verjamem, da se bo situacija v roku meseca ali dveh drastično izboljšala. Verjamem, da bodo takšnih projekti v Sloveniji začeli poganjati kot gobe po dežju."

Skupina GEN-I je postavila prvo sončno elektrarno na večstanovanjski stavbi v Sloveniji. Sprememba zakonodaje lani jim je namreč omogočila, da samooskrbo z zeleno energijo nudijo tudi večstanovanjskim stavbam. Z uvedbo skupinske samooskrbe so tudi odjemalci v večstanovanjskih stavbah dobili priložnost, da se izognejo prihodnjim podražitvam elektrike in lažje tudi sami pristopijo k zeleni transformaciji.

Skupni mesečni strošek za prebivalce, dokler investicije ne odplačajo, ne bo drastično višji kot so ga za elektriko plačevali do sedaj, po sedmih letih pa za polovico nižji.

O zahtevni poti do prve sončne elektrarne v večstanovanjski stavbi v Sloveniji, je spregovoril tudi Brane Zajović, predstavnik stanovalcev: "Nekaj je zamisel, drugo pa realizacija. Naš prvi projekt je bil toplotna črpalka, s čimer smo želeli znižati stroške, ki smo jih imeli. V petih letih smo drastično znižali stroške. Za sončno elektrarno smo morali zbrati ogromno podpisov, zakonodaja temu še vedno ni naklonjena, a smo šli skozi vse ovire. Bilo je izredno težko, zavedati se morate, da je pretežna populacija našega bloka starejša. Imamo stanovalca, ki je star 92 let, in tudi njega smo uspeli prepričati, da je to nekaj dobrega ne le zanj, temveč za vse stanovalce in za prihodnost."

Kot je pojasnil Hinko Šolinc, v.d. direktorja direktorata za energijo na ministrstvu za infrastrukturo, bodo v kratkem poeenostavili pot do samoskrbe za stavbe v Sloveniji: "Ta projekt je bil zahteven predvsem zato, ker je bilo potrebno zbrati zelo veliko soglasij stanovalcev. To pa predstavlja veliko administrativno breme. Trenutno je v obravnavi nova uredba o samooskrbi z električno energijo, kjer naj bi bilo določeno, da se bodo elektrarne za samooskrbno postavljale na tri vrste stavb. Na enostanovanjske, kot doslej, le da bodo postopki poenostavljeni. Na bloke, kjer bo sicer še vedno potrebno soglasje lastnikov, vendar bo do njega lažje priti. Tretja možnost pa so skupnostne elektrarne, ki bodo postavljene v eni hiši, denimo v gasilskem domu, uporabniki pa bodo druge hiše v okolici. To bo omejeno na eno transformatorsko postajo, kar pomeni, da bodo odjemalci morali biti v bližini. Uredba bo predvidoma na vladi sprejeta ta mesec in bo začela veljati v marcu."

Glavni razlog za investicijo nižje položnice

Stanovalci so na slovesni otvoritvi izrazili naklonjenost projektu, vsi pa poudarjajo, da bodo šele čez čas videli, kako zadovoljni so z novo investicijo. Kot je pojasnil Zajović, je bil poglavitni razlog za investicijo znižanje mesečnih stroškov. Kot pravi, že s toplotno črpalko letno privarčujejo, od sončne elektrarne pa si obetajo še večji prihranek. Zakon trenutno dovoljuje samo 50 odstotno samooskrbo, a pripravlja se sprememba, ki bo omogočala 100 odstotno samooskrbo: "Trenutno imamo na našem bloku 129 sončnih panelov in imamo možnost razširitve še za 110 panelov. Naš cilj je absolutno 100 odstotna samooskrba."

Po besedah dr. Goloba je potencial za tovrstno samooskrbo v Sloveniji izjemno velik: "Največji projekt na območju obnovljive energije pri nas je hidroelektrarna na spodnji Savi. To gradimo 20 let. Če bomo postavili 20.000 samooskrbnih elektrarn na sončno energijo, bomo dosegli enak učinek. Verjamem, da nam bo to uspelo. V 20 letih bomo z lahkoto dosegli enak učinek velikih hidroelektrarn na celi Savi. To je ta velikanska dimenzija sonca, ki se je največkrat ne zavedamo, a jo v resnici lahko odklenemo in sprostimo. Blok na Jesenicah je zelo lep primer in verjamem, da mu bodo kmalu sledili preostali prebivalci Slovenije."