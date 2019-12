Prvi bodo v novo leto vstopili najmlajši v celjski Pravljični deželi

Prišel bo tudi Dedek Mraz s svojimi pravljičnimi vilami, za dobro glasbo in veselo rajanje pa bo poskrbela priljubljena glasbena skupina Bepop, ki se je pred kratkim ponovno vrnila na glasbene odre. "V Celju že nestrpno pričakujemo pravljično zabavo leta, ko se bomo skupaj s puncami iz skupine Bepop in vsemi pravljičnimi junaki poslovili od starega leta ter tudi od Pravljične dežele, ki bo za 11 mesecev zaprla svoja vrata. Tudi letos jo je obiskalo več kot 20 tisoč otrok iz vse Slovenije. Vsak dan sta s kočijo v mesto prihajala Božiček in nato še Dedek Mraz, ki bo z nami tudi na današnjem silvetrovanju. Hvala vsem, ki podpirate naš projekt pravljičnega druženja že 20 let, hvala mestu in občini Celje ter Zavodu Celeia, prav tako gre zahvala vsem, ki sodelujejo v našem programu, vsem pravljičnim junakom, ki polepšajo decemberske dni našim najmlajšim, ki lahko v Pravljični deželi živijo svoje sanje. In Slovenske železnice poskrbijo, da vsako leto v Celje pripelje več kot 15 pravljičnih vlakov," pravi vodja Pravljične dežele Vladimira Skale.

Že 20 let pravljičnega druženja

Pravljična dežela letos praznuje že 20 let pravljičnega druženja v knežjem mestu, kjer vsako leto poskrbijo za praznično podobo dežele za najmlajše Otroke vsak dan najprej obišče Božiček, ki se v mesto pripelje s kočijo. Zadnje dni v decembru pa ga zamenja Dedek Mraz. Za rajanje poskrbijo pravljične vile in drugi pravljični junaki, ki vsak dan pripravijo poseben program. Sodelujejo pa tudi celjske osnovne šole in vrtci.