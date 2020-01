Kaj nastane, ko najstarejša obrt sreča najnovejšo tehnologijo? Bordel z roboti oziroma lutkami, ki lahko govorijo, premikajo oči, glavo, usta, se odzivajo na dražljaje in celo ogrejejo na človeško temperaturo. Vse to prek USB kabla. V svetu je to že trend, bordel v Sežani pa je prvi tovrsten v Sloveniji, v katerem lastnici ciljata predvsem na italijanske goste.