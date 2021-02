V nedeljo bo z brniškega letališča poletel prvi letošnji čarter

"Zanimanja je bilo veliko, prihodnji teden je še počitniški, Tenerife je tradicionalna zimska počitniška destinacija, zato smo letalo organizirali in ga v nekaj dneh skoraj razprodali," sporočajo v agencijah. "Ljudje so željni potovanj, željni so počitnic, tako da smo veseli, da bomo lahko iz Ljubljane uvodno odpeljali prvo letalo v tem letu," pojasnjuje Nena Kraševec Mišič z agencije Palma. Na Tenerife v nedeljo zjutraj potuje približno 180 potnikov.

Kaj od turistov zahteva Španija?

V Kompasu odgovarjajo: "Za potovanje v Španijo je potreben PCR-test, izpolniti je treba posebno aplikacijo in si ob vstopu v Španijo oziroma na Kanarske otoke naložiti posebno aplikacijo."In ko se bodo potniki vračali, je pogoj za vstop v Slovenijo hitri antigenski test, ki ga bodo lahko opravili tudi na brniškem letališču. Za tiste, ki so že preboleli covid-19, pa zadostuje zgolj uradno zdravniško potrdilo o preboleli bolezni."To velja le za vrnitev v Slovenijo, za Španijo morajo imeti torej PCR-test vsi potniki, a si stroške plačajo sami," opozarjajo na agenciji.

"In to je začetek letošnjih potovanj", so optimistični v Združenju turističnih agencij. "S tem, da se bomo cepili, da bomo negativni na testih, da bodo padale vse številke, bomo vsekakor potovali," je prepričan predsednik združenja Mišo Mrvavljevič.