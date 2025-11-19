Prvi dan volilo več kot 9000 volivcev, svoj glas oddal tudi Golob

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja udeležilo 9308 volivk in volivcev oziroma 0,59 odstotka vseh volilnih upravičencev. Na predčasnem glasovanju sta svoj glas že oddala tudi premier Robert Golob in njegova soproga Tina Gaber Golob. Golob je ob tem volivce pozval k podpori zakonu.

Kot so sporočili z Državne volilne komisije, se je po podatkih okrajnih volilnih komisij včeraj, na prvi dan predčasnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, udeležilo 9308 volivk in volivcev oziroma 0,59 odstotka vseh volilnih upravičencev. Predčasno glasovanje sicer poteka še danes in jutri (od 7. do 19. ure) na 98 voliščih po državi.

Danes se izteče rok, do katerega lahko volivci, ki bodo v nedeljo zunaj okraja stalnega prebivališča, oddajo vlogo za glasovanje na t. i. volišču omnia. Samo še danes lahko vlogo za glasovanje na volišču v Sloveniji oddajo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini. Prav tako se danes izteče rok za oddajo vloge za volivce, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču in želijo glasovati na domu. Splošno glasovanje na zakonodajnem referendumu o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bo v nedeljo, 23. novembra, od 7. do 19. ure na 2971 rednih volišč in 88 voliščih za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča (t. i. omnia volišča). Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo na dan 21. oktobra 2025 v Republiki Sloveniji 1.696.025 volilnih upravičencev. V splošnih volilnih imenikih je vpisanih 1.582.914 volilnih upravičencev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V posebnih volilnih imenikih pa je skupaj vpisanih 113.111 volilnih upravičencev s stalnim naslovom v tujini (izseljenci).

Golob pozval k podpori zakonu o prostovoljnem končanju življenja

Premier Robert Golob je ob oddaji glasu na predčasnem glasovanju pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja volivce pozval k podpori zakonu. "Zato, da se vsak od nas lahko sam odloči o tem, na kakšen način in s kakšnim dostojanstvom bo končal svoje življenje in da mu tega nihče drug ne more odvzeti," je dejal.

V izjavi za medije po glasovanju je Golob opisal svojo osebno izkušnjo, ko je spremljal očeta, ki je umiral zaradi raka na trebušni slinavki. "Način, kako je v zadnjih tednih umiral, ni bil niti malo dostojanstven. Bolečine so bile neznosne, zato je bil več tednov ves čas pod mamili. Družina je bila ob njem, ampak človeško dostojanstvo, to je tisto, na kar je bil sam pri sebi najbolj ponosen, je izginilo, ni bil niti senca človeka, ki smo ga poznali," je dejal.

Ker sam ne želi, da bi bil kdorkoli prisiljen na tak način končati svoje življenje ali da bi tudi sam moral končati življenje brez človeškega dostojanstva, je danes glasoval za zakon, je še dejal in volivce pozval, naj storijo enako. Svoj glas je predčasno oddala tudi premierjeva soproga Tina Gaber Golob.

