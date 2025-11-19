Svetli način
Slovenija

Prvi dan volilo več kot 9000 volivcev, svoj glas oddal tudi Golob

Ljubljana, 19. 11. 2025 15.20 | Posodobljeno pred 1 uro

D. S. , STA , M.P.
36

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja udeležilo 9308 volivk in volivcev oziroma 0,59 odstotka vseh volilnih upravičencev. Na predčasnem glasovanju sta svoj glas že oddala tudi premier Robert Golob in njegova soproga Tina Gaber Golob. Golob je ob tem volivce pozval k podpori zakonu.

Kot so sporočili z Državne volilne komisije, se je po podatkih okrajnih volilnih komisij včeraj, na prvi dan predčasnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, udeležilo 9308 volivk in volivcev oziroma 0,59 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Predčasno glasovanje sicer poteka še danes in jutri (od 7. do 19. ure) na 98 voliščih po državi.

Danes se izteče rok, do katerega lahko volivci, ki bodo v nedeljo zunaj okraja stalnega prebivališča, oddajo vlogo za glasovanje na t. i. volišču omnia. Samo še danes lahko vlogo za glasovanje na volišču v Sloveniji oddajo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini. Prav tako se danes izteče rok za oddajo vloge za volivce, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču in želijo glasovati na domu.

Splošno glasovanje na zakonodajnem referendumu o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bo v nedeljo, 23. novembra, od 7. do 19. ure na 2971 rednih volišč in 88 voliščih za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča (t. i. omnia volišča).

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo na dan 21. oktobra 2025 v Republiki Sloveniji 1.696.025 volilnih upravičencev. V splošnih volilnih imenikih je vpisanih 1.582.914 volilnih upravičencev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V posebnih volilnih imenikih pa je skupaj vpisanih 113.111 volilnih upravičencev s stalnim naslovom v tujini (izseljenci).

Golob pozval k podpori zakonu o prostovoljnem končanju življenja

Premier Robert Golob je ob oddaji glasu na predčasnem glasovanju pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja volivce pozval k podpori zakonu. "Zato, da se vsak od nas lahko sam odloči o tem, na kakšen način in s kakšnim dostojanstvom bo končal svoje življenje in da mu tega nihče drug ne more odvzeti," je dejal.

Robert Golob
Robert Golob FOTO: Damjan Žibert

V izjavi za medije po glasovanju je Golob opisal svojo osebno izkušnjo, ko je spremljal očeta, ki je umiral zaradi raka na trebušni slinavki. "Način, kako je v zadnjih tednih umiral, ni bil niti malo dostojanstven. Bolečine so bile neznosne, zato je bil več tednov ves čas pod mamili. Družina je bila ob njem, ampak človeško dostojanstvo, to je tisto, na kar je bil sam pri sebi najbolj ponosen, je izginilo, ni bil niti senca človeka, ki smo ga poznali," je dejal.

Ker sam ne želi, da bi bil kdorkoli prisiljen na tak način končati svoje življenje ali da bi tudi sam moral končati življenje brez človeškega dostojanstva, je danes glasoval za zakon, je še dejal in volivce pozval, naj storijo enako.

Svoj glas je predčasno oddala tudi premierjeva soproga Tina Gaber Golob.

Koliko nas je volilo v preteklosti?

Na zakonodajnem referendumu o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 6642 volivk in volivcev (oziroma 0,39 odstotka vseh volilnih upravičencev). Drugi dan predčasnega glasovanja se je takrat udeležilo 9171 volivk in volivcev (oziroma 0,54 odstotka vseh volilnih upravičencev), zadnji dan 7279 volivk in volivcev (oziroma 0,43 odstotka vseh volilnih upravičencev).

V vseh treh dneh, ko je potekalo predčasno glasovanje, je glasovalo skupaj 23.102 volivcev (oz. 1,36 odstotka vseh volilnih upravičencev). Na posvetovalnih referendumih junija 2024 se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 18.769 volivk in volivcev (oziroma 1,2 odstotka vseh volilnih upravičencev).

Drugi dan predčasnega glasovanja se je takrat udeležilo 20.656 volivk in volivcev (oz. 1,3 odstotka volilnih upravičencev), zadnji dan pa 19.631 volivk in volivcev (oz. 1,2 odstotka volilnih upravičencev).

Vse tri dni skupaj se je predčasnega glasovanja na posvetovalnih referendumih junija 2024 udeležilo 58.981 volivcev oz. 3,7 odstotka volilnih upravičencev. Na zakonodajnem referendumu o noveli Zakona o vladi novembra 2022 je prvi dan predčasnega glasovanja svoj glas oddalo 15.202 volivcev, drugi dan 28.016 volivcev, zadnji dan pa 23.123 volivk in volivcev. Skupaj je takrat na referendumu predčasno glasovalo 66.341 oz. 3,91 odstotka volilnih upravičencev. Končna volilna udeležba na omenjenem referendumu leta 2022 pa je bila 41,83-odstotna (skupaj je takrat glasovalo 708.701 volivk in volivcev).

Predčasno glasovanje sicer poteka še danes in jutri (od 7. do 19. ure) na 98 voliščih po državi: https://www.dvk-rs.si/novica/seznam-volisc-za-predcasno-glasovanje-1/. Volivec za glasovanje potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Obvestilo volivcu je informativne narave in pripomoček, da volilni odbor lahko hitreje poišče volivca v volilnem imeniku.

KOMENTARJI (36)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
marker1
19. 11. 2025 16.46
Ko bo prišla zadnja ura, se bodo ti snovalci in podporniki te kulture smrti premislili glede evtanazije.
Ice_Cat
19. 11. 2025 16.45
Seprav holoba neu doma ta vikend
Duh8
19. 11. 2025 16.42
Pri nas tole zagotovo v praksi ne bodo znali pravilno,pravično izpeljati. Kot tudi kak drug zakon ne znajo. In zagotovo bo prihajalo do anomalij, zlorab.....
Jožajoža
19. 11. 2025 16.42
brez veze debatirat s slaboumnimi janšisti.v nedeljo DA ,in si s tem omogočimo, da sami krojimo svojo usodo,da sami poskrbimo,ko zbolimo, da lahko humano in brez bolečin zapustimo ta svet.janšisti pa želijo, da reši take neozdravljive samo štrik okoli vrata.
Vožnja NM proti Kočevju
19. 11. 2025 16.46
Nima smisla sama vedno poslušam Robija in gospoda Zlobka in tudi gospoda Maljevca.
Noleani
19. 11. 2025 16.40
Odkar so spremenili zakon o pacientovih pravicah, sem cisto proti. Problem je, ker se v praksi zadeve izrodijo. No, naše so izrojene že tudi v teoriji. Zakaj je treba podpisati posebno izjavo, da te ne ubijejo, ko ne boš mogel odločati o sebi? (33.člen Zakona o prostovoljnem koncanju življenja namreč spreminja 34. člen Zakona o pacientovih pravicah). To sploh ne bi smelo biti opcija, da kdorkoli v tvoji neprištevnosti odloča o "postopkih skrajševanja tvojega življenja". Sploh ne gre več za prostovoljno končanje življenja, ampak je v Zakon o pacientovih pravicah to vneseno kot "postopki za skrajševanje življenja" osebe, ki ne more odločati o sebi! To je umor!
Sirhakel7
19. 11. 2025 16.36
+2
Ok v redu, samo zakaj pa je potem samomorilnost problem ? Zakaj se potem s tem sploh ukvarjamo v raznih ustanovah in delamo študije, če izhajamo iz argumenta, da je odločitev vsakega posameznika da dostojanstveno in po lastni volji zapusti ta svet ?? Kdor naredi samomor nenazadnje tudi trpi, saj drugače se pa zato ne bi odločil.. Ali ni tako ??
4krogci
19. 11. 2025 16.42
Ker je samomorilnosti ogromno med mladimi! In eno je zdrav clovek drugi pa na smrtni postli!
Slovenska pomlad
19. 11. 2025 16.35
+0
Smrt janšizmu!
janez653
19. 11. 2025 16.31
-1
proti
St. Gallen
19. 11. 2025 16.28
+3
Kaj komplicirate, ce pa je specialist v 30dneh
rogla
19. 11. 2025 16.27
-1
Le nerazsvetljeni so proti zakonu, ki daje možnost izbire posameznika v polni zavesti o odločitvi končanja življenja. Nihče nikomur pa ne odreka potrpljenja.
veneti
19. 11. 2025 16.25
+4
Še enkrat, za vsako malekost imamo referendum. In celo tak cirkus. Ko so pa ukinili vize za naše južne sosede so se pa kar sami odločili. Enako za naše stališče glede Gaze. Če Fajonova podpira Hamas in teroriste še ne pomeni da jih vsi!!
Teleport
19. 11. 2025 16.25
+5
A ne bo robi bojkotiral?
rogla
19. 11. 2025 16.21
-8
Kdor glasuje PROTI, drugim odreka prostovoljno izbiro o prenehanju neznosnih bolečin. ZA je le možnost, da vsak izbere svoj konec.
but_the_ppl_are_retarded
19. 11. 2025 16.25
+5
ZA je pri nas potuha in bergla nepopravljivemu zdravstvu. Zato je edina smiselna pot proti...
janez653
19. 11. 2025 16.32
+2
Ubijes se lahko brez zakona. Proti
Verus
19. 11. 2025 16.21
+5
boste videli kako bodo bolniki z rakom umirali, ko zdravstvo ne bo zelelo placevat zdravljenja pa se bo ponaredilo željo po smrti
proofreader
19. 11. 2025 16.20
+11
Obljubljali so v 30 dneh do specialista, dobili smo v 30 dneh do evtanazije.
but_the_ppl_are_retarded
19. 11. 2025 16.22
+5
Bodo obravnavani prednostno tisti z višjimi penzijami.
proofreader
19. 11. 2025 16.19
+9
Keber iz osebne izkušnje pravi, da je evtanazija rešitev za dolge čakalne vrste na operacijo kolka.
but_the_ppl_are_retarded
19. 11. 2025 16.21
+5
Pa še za marsikaj drugega. V bistvu ti bodo ponudili kot alternativo čakalnim vrstam za vsak drug poseg.
Vožnja NM proti Kočevju
19. 11. 2025 16.18
-6
Sama bom volil tako kot Robi in Tina za smrt.
proofreader
19. 11. 2025 16.17
+1
Domovi za starejše običajno prejmejo obvestilo o možnosti glasovanja po pošti stanovalcev, pred tokratnim referendumom pa jim ga ni posredovalo ne ministrstvo za solidarno prihodnost ne ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Noleani
19. 11. 2025 16.33
+1
Moj stric pravi, ki je v domu,da je bilo enako ob prejsnjem referendumu, to se ze ponavlja in postaja vzorec. Zaskrbljujoce.
Bbcc12
19. 11. 2025 16.39
Daj janšista ne lažita. Dovolj laži.
but_the_ppl_are_retarded
19. 11. 2025 16.17
+5
Več, kot jih po8ijejo, manj penzij in zdravljenj plačajo...
JanezOrban
19. 11. 2025 16.14
-6
Pri nas doma tud vsi ZA,pa vsi kolegi so ZA!
proofreader
19. 11. 2025 16.18
+7
Srečno.
but_the_ppl_are_retarded
19. 11. 2025 16.18
+3
Sam bi pa prej izčrpal vse možnosti zdravljenja..
Bbcc12
19. 11. 2025 16.41
Saj jih tudi boš. Šele takrat boš ti rekel. Še vedno pa boš lahko trpel če boš želel. Vsak po svoje.
